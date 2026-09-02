iPhone 18 Pro y teléfono plegable: todo lo que presentaría Apple en su evento de septiembre

El color azul claro y vino serían las novedades principales en cuanto a diseño en la línea Pro. (MacRumors)

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Apple realizará próximamente su habitual evento de septiembre, bajo el lema “Sorpresa y brillo”. Según filtraciones, la compañía podría presentar la línea de iPhone 18 Pro, un teléfono plegable y una nueva generación de Apple Watch.

De acuerdo con Bloomberg, la compañía dividiría el lanzamiento de la próxima familia de teléfonos: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y el modelo plegable llegarían en septiembre, mientras que iPhone 18, iPhone Air 2 y iPhone 18e quedarían para los primeros meses de 2027.

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Las filtraciones anticipan una serie que conservaría varios rasgos del diseño anterior, con posibles novedades en la pantalla, el sistema de cámaras, el procesador, el módem y la autonomía. De momento, Apple no ha confirmado nada.

Apple no ha confirmado las filtraciones. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Características previstas para la línea iPhone 18 Pro

La línea iPhone 18 Pro mantendría el módulo de cámaras trasero, aunque Apple podría unificar más el acabado de la parte posterior.

Los filtradores Sonny Dickson, Instant Digital y Fixed Focus Digital mencionaron los colores rojo cereza oscuro, azul claro y gris oscuro. En cambio, el gris claro, el blanco y el plateado tendrían menos posibilidades.

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En la parte frontal, la Isla Dinámica podría ser un 35% más pequeña, según Ice Universe. La modificación preservaría sus funciones, pero permitiría ubicar el iluminador del sensor Face ID en una esquina bajo la pantalla.

Apple, además, habría solicitado paneles con mayor brillo y evaluaría utilizar tecnología LTPO+, diseñada para reducir el consumo energético.

En comparación a la generación anterior, los diseños no serían tan marcados. REUTERS/Maxim Shemetov

Los teléfonos también podrían incorporar una apertura variable en las cámaras. ETNews indicó que ese sistema permitiría captar más luz en ambientes oscuros y limitarla en condiciones de alta luminosidad.

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Por otro lado, 9to5Mac indicó que Apple analizaría retirar los componentes táctiles del botón Control de Cámara para reducir las aperturas involuntarias de la aplicación Cámara.

Asimismo, iPhone 18 Pro conservaría una pantalla de 16 cm (6,3 pulgadas) y recibiría el chip A20, producido con tecnología de 2 nanómetros de TSMC, frente al proceso de 3 nanómetros de la generación previa.

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El procesador sumaría la tecnología Wafer-Level Multi-Chip Module, que incorpora la memoria RAM en la misma oblea que la CPU, la GPU y el Neural Engine. Fixed Focus Digital calculó que el componente sería un 18% más rápido y consumiría un 30% menos de energía que las generaciones anteriores.

El tamaño de la isla dinámica podría reducirse. (infobae)

Se espera la incorporación del módem C2 de Apple, con conectividad satelital 5G y una menor conservación de datos de ubicación por parte de las redes, según MacRumors. Digital Chat Station señaló que la batería del iPhone 18 Pro pasaría de 4.252 mAh a 4.288 mAh.

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The Wall Street Journal estimó que el precio inicial del iPhone 18 Pro sería de USD 1.299, por encima de los USD 1.099 del iPhone 17 Pro. Ante una consulta sobre un eventual aumento de precios, Tim Cook, el anterior CEO de Apple, respondió:

“Es demasiado pronto para llegar a una conclusión definitiva sobre lo que ocurrirá allí. Los canales tardan un poco en ajustarse porque hay inventario en ellos, y los consumidores también tardan en responder. Entenderemos mejor la situación en las próximas semanas.”

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Tim Cook confirmó que los dispositivos de Apple pueden aumentar su valor. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

iPhone 18 Pro Max: cambios de tamaño y autonomía

El modelo iPhone 18 Pro Max mantendría una pantalla de 17,5 cm (6,9 pulgadas), aunque, según Ice Universe, tendría 0,25 mm más de grosor y sumaría siete gramos de peso. La diferencia estaría relacionada con una batería más grande.

Digital Chat Station afirmó que la capacidad podría llegar a 5.200 mAh, frente a los 5.088 mAh del modelo anterior.

Otras versiones difundidas en redes sociales coreanas y chinas apuntaron a una variante para Estados Unidos con una batería de 5.567 mAh, casi un 10% superior a la del iPhone 17 Pro Max, de acuerdo con MacRumors.

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Apple se estaría preparando para lanzar su primer teléfono plegable bajo el nombre de iPhone Ultra. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

La proyección de The Wall Street Journal sitúa el precio de partida del iPhone 18 Pro Max en USD 1.399, USD 100 por encima del iPhone 18 Pro y frente a los USD 1.199 del iPhone 17 Pro Max. Si se cumple el cronograma previsto, las preventas comenzarían pocos días después del evento y los equipos llegarían al mercado la semana siguiente.

Qué se conoce del iPhone plegable

El iPhone plegable de Apple podría presentarse próximamente bajo el nombre de iPhone Ultra, aunque la empresa todavía no confirmó su diseño ni sus especificaciones.

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Tendría formato de libro, una pantalla exterior de 14 cm (5,5 pulgadas) y un panel interno OLED de 19,8 cm (7,8 pulgadas) con tasa de refresco de 120 Hz. Incorporaría el chip A20 Pro de 2 nanómetros y 12 GB de memoria RAM.