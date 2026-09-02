La decisión que tomó Brian Lanzelotta con su fábrica de papel higiénico luego de denunciar una estafa millonaria

Brian Lanzelotta, ex Gran Hermano, aseguró que va a vender su fábrica luego de ser estafado

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Brian Lanzelotta, dueño de una fábrica de papel higiénico en La Matanza, se vio envuelto en una situación dramática luego de denunciar una estafa por 17 millones de pesos hace tres semanas. Desde entonces, el ex Gran Hermano vivió el día a día atravesando emociones encontradas, mientras una gran campaña solidaria le permitió recuperar parte de lo perdido. Sin embargo, la realidad terminó por forzarlo a despedirse de esa apuesta laboral y personal que tanto significó para él.

“El tiempo pasa, sin novedades de la causa, los días avanzan, las deudas crecen y me veo en la obligación de tomar la decisión de vender la fábrica”, escribió Lanzelotta en sus redes sociales junto al video del anuncio de que quiere desprenderse de Bien Limpio, su emprendimiento. “No hay palabras, solo un profundo dolor y mucha tristeza”.

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En el video, el exparticipante de Gran Hermano aclaró que la venta no implica el cierre del negocio. La fábrica opera con normalidad, tiene una cartera de clientes activa y factura cada mes un poco más que el anterior. “No venís de cero, venís con una fábrica armada y en funcionamiento”, dijo en el anuncio. Según su testimonio, el comprador recibirá maquinaria, redes sociales consolidadas y proveedores ya establecidos, y Lanzelotta se comprometió a acompañar la transición con asesoramiento. “Quiero creer que la persona que venga va a llevar a Bien Limpio a donde yo no pude. Es una fábrica chica, pero en crecimiento”, afirmó, y se comprometió a acompañar al comprador con proveedores, insumos y cartera de clientes. “Yo lo voy a asesorar y ayudar con todo”.

La tristeza de Brian Lanzelotta al revelar que fue estafado por una cifra millonaria: “Yo hoy no tengo plata”

El 10 de agosto pasado, Brian denunció haber sufrido una estafa por 17 millones de pesos y desde entonces su vida se volvió pura incertidumbre, entre el impulso por cerrar y la reacción solidaria que lo empujó a intentarlo. “Yo daba por terminado Bien Limpio. Pero me senté a leer los mensajes de cariño y la verdad es que no me puedo dejar vencer una vez más”, había dicho cuando una ola de apoyo en redes parecía darle un nuevo empujón al emprendimiento.

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El derrumbe comenzó con lo que parecía una oportunidad extraordinaria. Un supuesto cliente, que dijo ser de Mendoza, encargó 3.800 bolsones de papel higiénico, el volumen más alto que la fábrica había recibido. Para afrontar la materia prima, el suegro de Lanzelotta sacó un préstamo. Él y su hermano Eloy se instalaron en el galpón y trabajaron sin pausa. Lograron preparar 3.100 bolsones. “Lo demás ya lo hice todo yo. Simplemente hoy ya no lo puedo sostener”, diría después Lanzelotta al explicar su decisión.

El día de la entrega, los comprobantes de transferencia que presentó el comprador resultaron ser falsos: el CUIT y el nombre de la empresa existían, pero ningún dinero había salido de esa cuenta. El camión con la mercadería partió rumbo a Mendoza y el pago nunca llegó.

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Brian Lanzelotta agradeció el apoyo tras la estafa que sufrió y anticipó cómo seguirá

Seguidores mendocinos que vieron los videos en redes comenzaron a enviarle fotos, nombres y direcciones. Así se supo que parte de la mercadería había llegado a una distribuidora local y que algunos vendedores la comercializaban por TikTok. Su abogado presentó la denuncia en la Fiscalía N° 8 de delitos complejos de San Martín. La causa investiga si el esquema responde a una maniobra de estafa comercial con múltiples cómplices.

En paralelo, se inició una campaña solidaria en redes y en medios. La difusión del caso en los programas de Carmen Barbieri y de Sergio Lapegüe permitió recaudar 10 millones de pesos. Esa cifra redujo la deuda de forma significativa, pero no alcanzó para saldarla. “Dejé todo para meterle a este proyecto y de la peor manera tengo que despedirme. Dejé la música, dejé mi vida entera para poder hacer esto y no se dio”, dijo Lanzelotta en el video. “Con mucha tristeza me toca vender”.

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