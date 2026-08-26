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Cómo los agentes IA están potenciando la productividad de los trabajadores en Argentina

Esta tecnología ha pasado de ser un simple asistente a ser un miembro más de los grupos de trabajo en muchas empresas

Especialistas coincidieron en que la clave no es solo sumar IA, sino aprender a trabajar junto a ella. (Reuters)
Especialistas coincidieron en que la clave no es solo sumar IA, sino aprender a trabajar junto a ella. (Reuters)
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Un profesional que antes coordinaba programadores ahora puede tener que dirigir agentes de inteligencia artificial que desarrollan software. Esa imagen, planteada durante el AI Innovation Summit celebrado en Argentina, sintetiza el cambio que empieza a tomar forma en las empresas del país: los agentes de IA ya no operan como simples asistentes de consulta, sino que reciben objetivos, planifican tareas y ejecutan trabajo junto a las personas.

El evento fue organizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Palermo (UP) en conjunto con la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), el Polo IT de Buenos Aires, Voolkia y Snoop Consulting, con el apoyo institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

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Empresarios, investigadores y especialistas presentaron experiencias concretas que apuntan hacia una reorganización del trabajo, con foco en el desarrollo de software.

AI Innovation Summit,
El AI Innovation Summit reunió a referentes del sector tecnológico para analizar el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo. (Universidad de Palermo)

La idea que atravesó buena parte de las exposiciones fue que el salto de productividad no surge simplemente por incorporar IA, sino por aprender a trabajar de otra manera junto a ella.

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IA en el trabajo: del reemplazo a la colaboración

Durante años, la conversación sobre inteligencia artificial giró en torno a una pregunta: qué empleos podría eliminar la tecnología. Ese debate no se cerró, pero en paralelo comenzó a configurarse un escenario distinto en el interior de las organizaciones.

Andrés Zaied, presidente de CACE y gerente de Canales Digitales de On City, fue directo al respecto: “Hoy ya sabemos cómo impacta. Hoy es presente y realidad”. Zaied advirtió, al mismo tiempo, que la búsqueda de eficiencia no debería hacer perder de vista el valor de las relaciones humanas.

Una laptop negra con la pantalla encendida muestra código en un editor de texto y una aplicación con instrucciones sobre un agente de IA; se ve parte del teclado
La colaboración entre agentes inteligentes y humanos redefine la organización interna de las compañías tecnológicas. (Infobae tecno )

Por su parte, Pablo Fiuza, presidente de CESSI y CEO de QServices, describió con precisión el nuevo escenario en los equipos de desarrollo: un perfil senior que antes gestionaba programadores ahora también puede tener que dirigir agentes que producen software. “Hay que acostumbrarse a manejar equipos donde pasa eso”, resumió.

Javier Rabuch, director de Ingeniería en Inteligencia Artificial de la UP, planteó que la edición del Summit refleja la velocidad con la que está cambiando el campo: “Hoy abordamos ingeniería aumentada, agentes y sistemas multiagente, investigación académica asistida por IA, visión computacional, IA aplicada a la medicina y nuevas infraestructuras de inteligencia artificial”.

Rabuch agregó que uno de los mayores desafíos de la época es que, mientras se desarrollan tecnologías cada vez más inteligentes, las personas aprendan a ser cada vez más humanas.

El concepto de “ingeniero aumentado” propone profesionales apoyados por agentes expertos que amplían sus capacidades. (Reuters)
El concepto de “ingeniero aumentado” propone profesionales apoyados por agentes expertos que amplían sus capacidades. (Reuters)

El “ingeniero aumentado”: un profesional rodeado de agentes

El concepto que generó mayor atención en el Summit fue el del “Cyborg Engineer” o ingeniero aumentado, presentado por Gustavo Brey, cofundador de Ingenia. La propuesta describe a un profesional que se rodea de agentes especializados y los utiliza como una extensión de sus propias capacidades.

“El nuevo compañero va a ser el agente”, afirmó Brey. En este esquema, distintos agentes pueden especializarse en producto, arquitectura, planificación, seguridad, desarrollo, automatización de calidad y operaciones. El ingeniero conserva la comprensión integral del problema, toma decisiones y establece los puntos en los que debe intervenir, mientras los agentes ejecutan tareas en paralelo.

La transformación obliga a repensar qué significa programar. “Hace un año dije que ya no se iba a programar, que ahora se orquestaban agentes”, recordó Brey. Su planteo no supone la desaparición del conocimiento técnico, sino que parte de ese conocimiento comienza a aplicarse para dirigir, validar y coordinar sistemas capaces de ejecutar el trabajo.

Un hombre con capucha y gafas trabaja en un escritorio con cuatro pantallas, dos portátiles, un teclado, un ratón, tazas de café y cuadernos con diagramas.
Profesionales ahora enfrentan el desafío de coordinar tanto personas como agentes de IA en los equipos de desarrollo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Ingenia ya experimentan con una plataforma agéntica que rodea al profesional de distintos agentes especializados. Brey sostuvo que, según el proyecto, este modelo permite alcanzar niveles de producción que antes requerían equipos mucho mayores y reducir los tiempos y costos de desarrollo.

El resultado es un cambio de rol: el ingeniero deja de concentrar buena parte de su jornada en la ejecución de cada tarea para dedicarse a definir problemas, proporcionar contexto, supervisar planes y validar resultados.

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