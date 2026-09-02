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Martita Fort lanzó comentarios sexuales sobre Licha Martínez: la fuerte indirecta que la esposa del jugador le dedicó

La influencer habló del jugador durante una entrevista y una publicación de Muri López Benítez apareció poco después con un sugestivo mensaje

Una frase sin filtro de la hija de Ricardo Fort sobre el defensor argentino desató repercusión digital y abrió un cruce indirecto con la mujer del futbolista (Video: Blender)
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Marta Fort lanzó un comentario sexual sobre Lisandro “Licha” Martínez y la respuesta de Muriel López Benítez no tardó en aparecer. La influencer habló del defensor de la selección argentina en una entrevista, lo definió como “un chico muy fachero” y “un turro muy lindo”, y remató con una frase explícita sobre su intimidad que se viralizó en redes.

Durante una nota en Blender en la que opinó sobre distintos jugadores del seleccionado, la influencer se detuvo en el jugador de la Selección argentina y fue subiendo el tono de sus definiciones. Primero destacó su apariencia y después lanzó la frase que más repercusión generó: “Tiene pinta de cog... muy bien”.

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licha martínez muri lópez benítez
“Muy lindo el restaurante pero yo como mucho mejor en casa”, escribió Muri López Benítez en su respuesta

La reacción llegó desde Muri López Benítez, esposa del futbolista, desde sus redes sociales: publicó una foto de su pareja mientras disfrutaban una cena. Junto a la imagen escribió “muy lindo el restaurante pero yo como mucho mejor en casa”, una publicación que en redes fue leída como una respuesta directa a los dichos de Martita.

Mientras el episodio ganaba circulación en plataformas digitales, Lisandro Martínez no hizo comentarios ni publicaciones vinculadas a la polémica. La secuencia se desarrolló a partir de la entrevista de Martita y la posterior indirecta de su pareja.

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Lisandro Martinez y Muri López Benítez, juntos en la gala de los premios Laureus (REUTERS/Johanna Geron)
Lisandro Martinez y Muri López Benítez, juntos en la gala de los premios Laureus (REUTERS/Johanna Geron)

La repercusión de la respuesta de Muriel también se explica por el lugar que ocupa en la vida de Lisandro Martínez y por el conocimiento que una parte del público ya tiene de esa relación. La historia entre ambos comenzó en Gualeguay, Entre Ríos, cuando todavía eran adolescentes. Se conocieron por amigos en común y empezaron un vínculo que luego atravesó distintas etapas, desde los primeros años del futbolista en inferiores hasta su carrera consolidada en Europa.

Antes de convertirse en una figura reconocida de la selección argentina y del Manchester United, Martínez daba sus primeros pasos en el fútbol y soñaba con llegar a la elite. En ese recorrido, Muriel estuvo presente desde una etapa muy temprana. La relación se sostuvo incluso cuando aparecieron las primeras exigencias de la carrera profesional, con mudanzas, entrenamientos, viajes y períodos de distancia.

“Tiene pinta de cog... muy bien”, dijo Martita Fort sobre Lisandro Martínez en una entrevista (Instagram)
“Tiene pinta de cog... muy bien”, dijo Martita Fort sobre Lisandro Martínez en una entrevista (Instagram)

Uno de los primeros desafíos de la relación apareció cuando el defensor inició su formación en Newell’s Old Boys, lejos de su ciudad natal. Más adelante llegaron otros movimientos importantes en su carrera, como su paso por Defensa y Justicia, su transferencia al Ajax de Países Bajos y luego su desembarco en la Premier League con el Manchester United. En cada una de esas etapas, la relación con Muriel siguió formando parte de su vida cotidiana.

Ese recorrido consolidó una imagen de pareja estable que, con el tiempo, también empezó a mostrarse con mayor naturalidad en redes sociales. A diferencia de otras historias atravesadas por exposiciones esporádicas, en este caso el vínculo fue acompañado por publicaciones, celebraciones familiares y escenas compartidas que reforzaron esa construcción pública.

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La historia entre Lisandro Martínez y Muri López Benítez comenzó en Gualeguay y continuó durante toda la carrera del futbolista

La llegada de Aurora, la hija de la pareja, profundizó todavía más ese costado familiar. Desde entonces, tanto Licha Martínez como Muriel López Benítez compartieron distintos momentos vinculados a la crianza, la vida cotidiana y su intimidad doméstica. Esa exposición, aunque dosificada, contribuyó a que el público identificara a Muriel no solo como la compañera del jugador, sino como una figura muy presente en su recorrido personal.

La importancia de Muriel en la vida del defensor también fue expresada por el propio jugador en distintas entrevistas. Licha habló de ella como una persona decisiva en su desarrollo personal y emocional. En una de esas declaraciones afirmó: “Ella me ha enseñado mucho a ser un hombre”, al referirse a lo que aprendió dentro de la relación.

En ese mismo sentido, también contó que hubo momentos muy duros en su carrera en los que el respaldo de su familia resultó determinante. Tras una lesión, incluso reconoció que atravesó un período de fuerte desgaste emocional. “Estuve muy en el piso”, dijo al recordar esa etapa, y vinculó su recuperación al acompañamiento de su entorno y al nacimiento de su hija.

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