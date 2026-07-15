La IA fabrica IA: así es el sistema que ensambla servidores en solo 5 minutos en Taiwán

La industria manufacturera de Taiwán usa inteligencia artificial en sus fábricas para acelerar la producción de servidores de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El potencial de la inteligencia artificial está demostrando que incluso puede cambiar la manera en la que está misma tecnología se desarrolla. Un ejemplo es lo que sucede actualmente con la industria manufacturera taiwanesa, que está usando sistemas basados en IA en sus fábricas para acelerar la producción de servidores de IA.

Empresas como Foxconn y Wistron ya optimizan cada fase de la cadena productiva para responder a la demanda creciente, según informa Nikkei Asia.

Cómo están automatizando con IA la fabricación de servidores de IA

En el reciente evento Nvidia GTC en Taipéi, el CEO Jensen Huang anunció la entrada en producción a gran escala de la plataforma Vera Rubin, el más avanzado servidor de la empresa.

PUBLICIDAD

Un solo rack de Vera Rubin consta de 18 bandejas repletas de procesadores, junto con sistemas de enfriamiento, energía, redes y gestión de datos, funcionando en conjunto como una supercomputadora dedicada a IA.

Nvidia anunció en Taipéi la producción a gran escala de Vera Rubin, su plataforma de servidores de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tradicionalmente, ensamblar un rack de estas características tomaba dos horas; ahora, gracias a la automatización y la IA, el proceso se completa en solo cinco minutos.

PUBLICIDAD

La empresa Foxconn, principal fabricante de estos equipos y conocida formalmente como Hon Hai Precision Industry, ha llevado la automatización un paso más allá. El presidente de la compañía, Young Liu, afirmó que es posible producir una bandeja de servidor Vera Rubin por minuto sin intervención humana.

Este nivel de automatización supera los estándares convencionales: sensores y sistemas de monitoreo recopilan datos en tiempo real, y la IA procesa esa información para identificar anomalías, optimizar flujos y sugerir acciones instantáneas a los encargados de planta.

PUBLICIDAD

Cómo es el uso de la IA para la gestión y control de calidad

La estrategia de Foxconn no se limita a robots ensambladores. Desde hace dos años, la compañía impulsa el proyecto Genesis de manufactura inteligente. Ahora, los responsables de fábrica pueden acceder a toda la documentación y tomar decisiones informadas desde el inicio de la jornada.

Foxconn afirmó que puede producir una bandeja de servidor Vera Rubin por minuto sin intervención humana. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Según Kathy Yang, responsable del área de software de IA de Foxconn, la capacidad y eficiencia de las líneas de producción aumentó un 50% y la precisión en el análisis de fallas alcanza el 90%.

PUBLICIDAD

El fabricante de servidores Wistron también ha incorporado inteligencia artificial en áreas críticas. Utilizan IA para generar, en apenas un segundo, muestras defectuosas que sirven para entrenar modelos de inspección capaces de reconocer múltiples patrones de fallas.

Este método ha mejorado la precisión en la detección de defectos entre un 5% y un 20%, según la propia empresa. El objetivo es reducir al mínimo los errores y acelerar el control de calidad sin comprometer la producción en masa.

PUBLICIDAD

Cuál sería el impacto de este cambio en la industria

La incorporación acelerada de inteligencia artificial en la manufactura taiwanesa coincide con un auge notable en el mercado de servidores de IA. En el primer semestre del año, las exportaciones de equipos de información y comunicación, entre ellos servidores, aumentaron un 83,8%, alcanzando 187.300 millones de dólares y superando el 40% de las exportaciones totales de Taiwán.

Las exportaciones taiwanesas de equipos de información y comunicación crecieron un 83,8% y reforzaron el peso de Taiwán en el mercado global de servidores de IA.(REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Según Simon Lin, presidente de Wistron, el futuro de la manufactura dependerá de la inteligencia artificial, dado que los sistemas y productos son cada vez más complejos y la mano de obra tradicional no basta para afrontar los nuevos retos.

PUBLICIDAD

La adopción de IA en la fabricación permite a las empresas taiwanesas reducir tiempos de ensamblaje, incrementar la calidad del producto y responder con mayor agilidad a las exigencias del mercado global. Esto posiciona a Taiwán como un actor a tener en cuenta en la cadena de suministro de tecnología avanzada, automatizando procesos en una mercado que está en constante evolución y necesidad de producción.