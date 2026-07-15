Tecno

La IA fabrica IA: así es el sistema que ensambla servidores en solo 5 minutos en Taiwán

Nvidia es una de las empresas que está apostando este avance de automatización en los servidores

Guardar
Google icon
Ilustración de un cerebro humano luminoso dentro de una esfera en un centro de datos con servidores. Circuitos y módulos de RAM se extienden con luz azul y violeta.
La industria manufacturera de Taiwán usa inteligencia artificial en sus fábricas para acelerar la producción de servidores de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El potencial de la inteligencia artificial está demostrando que incluso puede cambiar la manera en la que está misma tecnología se desarrolla. Un ejemplo es lo que sucede actualmente con la industria manufacturera taiwanesa, que está usando sistemas basados en IA en sus fábricas para acelerar la producción de servidores de IA.

Empresas como Foxconn y Wistron ya optimizan cada fase de la cadena productiva para responder a la demanda creciente, según informa Nikkei Asia.

Cómo están automatizando con IA la fabricación de servidores de IA

En el reciente evento Nvidia GTC en Taipéi, el CEO Jensen Huang anunció la entrada en producción a gran escala de la plataforma Vera Rubin, el más avanzado servidor de la empresa.

PUBLICIDAD

Un solo rack de Vera Rubin consta de 18 bandejas repletas de procesadores, junto con sistemas de enfriamiento, energía, redes y gestión de datos, funcionando en conjunto como una supercomputadora dedicada a IA.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Nvidia anunció en Taipéi la producción a gran escala de Vera Rubin, su plataforma de servidores de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tradicionalmente, ensamblar un rack de estas características tomaba dos horas; ahora, gracias a la automatización y la IA, el proceso se completa en solo cinco minutos.

PUBLICIDAD

La empresa Foxconn, principal fabricante de estos equipos y conocida formalmente como Hon Hai Precision Industry, ha llevado la automatización un paso más allá. El presidente de la compañía, Young Liu, afirmó que es posible producir una bandeja de servidor Vera Rubin por minuto sin intervención humana.

Este nivel de automatización supera los estándares convencionales: sensores y sistemas de monitoreo recopilan datos en tiempo real, y la IA procesa esa información para identificar anomalías, optimizar flujos y sugerir acciones instantáneas a los encargados de planta.

Cómo es el uso de la IA para la gestión y control de calidad

La estrategia de Foxconn no se limita a robots ensambladores. Desde hace dos años, la compañía impulsa el proyecto Genesis de manufactura inteligente. Ahora, los responsables de fábrica pueden acceder a toda la documentación y tomar decisiones informadas desde el inicio de la jornada.

Foxconn afirmó que puede producir una bandeja de servidor Vera Rubin por minuto sin intervención humana. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)
Foxconn afirmó que puede producir una bandeja de servidor Vera Rubin por minuto sin intervención humana. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Según Kathy Yang, responsable del área de software de IA de Foxconn, la capacidad y eficiencia de las líneas de producción aumentó un 50% y la precisión en el análisis de fallas alcanza el 90%.

El fabricante de servidores Wistron también ha incorporado inteligencia artificial en áreas críticas. Utilizan IA para generar, en apenas un segundo, muestras defectuosas que sirven para entrenar modelos de inspección capaces de reconocer múltiples patrones de fallas.

Este método ha mejorado la precisión en la detección de defectos entre un 5% y un 20%, según la propia empresa. El objetivo es reducir al mínimo los errores y acelerar el control de calidad sin comprometer la producción en masa.

Cuál sería el impacto de este cambio en la industria

La incorporación acelerada de inteligencia artificial en la manufactura taiwanesa coincide con un auge notable en el mercado de servidores de IA. En el primer semestre del año, las exportaciones de equipos de información y comunicación, entre ellos servidores, aumentaron un 83,8%, alcanzando 187.300 millones de dólares y superando el 40% de las exportaciones totales de Taiwán.

Las exportaciones taiwanesas de equipos de información y comunicación crecieron un 83,8% y reforzaron el peso de Taiwán en el mercado global de servidores de IA.(REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)
Las exportaciones taiwanesas de equipos de información y comunicación crecieron un 83,8% y reforzaron el peso de Taiwán en el mercado global de servidores de IA.(REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Según Simon Lin, presidente de Wistron, el futuro de la manufactura dependerá de la inteligencia artificial, dado que los sistemas y productos son cada vez más complejos y la mano de obra tradicional no basta para afrontar los nuevos retos.

La adopción de IA en la fabricación permite a las empresas taiwanesas reducir tiempos de ensamblaje, incrementar la calidad del producto y responder con mayor agilidad a las exigencias del mercado global. Esto posiciona a Taiwán como un actor a tener en cuenta en la cadena de suministro de tecnología avanzada, automatizando procesos en una mercado que está en constante evolución y necesidad de producción.

Temas Relacionados

IAServidores de datosNvidiaTaiwanTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

OpenAI quiere su propio Alexa: llevará ChatGPT a tu casa con altavoz, cámaras y sensores

El dispositivo aprendería rutinas de los usuarios para generar una interacción más fluida

OpenAI quiere su propio Alexa: llevará ChatGPT a tu casa con altavoz, cámaras y sensores

Apple deja sin opción de restauración a varios iPhone y iPad antiguos: estos son los modelos afectados

Algunos modelos antiguos ya no podrán reinstalar su sistema mediante el procedimiento convencional de Apple

Apple deja sin opción de restauración a varios iPhone y iPad antiguos: estos son los modelos afectados

Cómo bloquear las llamadas spam en Android sin descargar aplicaciones

Al activar el identificador de llamadas y la protección contra spam en la app de Teléfono, los usuarios reciben alertas sobre posibles fraudes

Cómo bloquear las llamadas spam en Android sin descargar aplicaciones

La polémica que enfrenta Meta: la acusan de usar IA para seleccionar trabajadores que serían despedidos

26 exempleados aseguran que una herramienta de IA habría perjudicado a trabajadores con discapacidad o baja médica

La polémica que enfrenta Meta: la acusan de usar IA para seleccionar trabajadores que serían despedidos

Lionel Messi y las 5 preguntas más buscadas del 10 argentino en Google: Antonella como estrella

El deportista tiene 39 años de edad, mide 1,70 centrimetros y tiene tres hijos con Antonella Roccuzzo

Lionel Messi y las 5 preguntas más buscadas del 10 argentino en Google: Antonella como estrella

DEPORTES

Argentina-Inglaterra, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: se disputa un partido físico y luchado en Atlanta

Argentina-Inglaterra, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: se disputa un partido físico y luchado en Atlanta

La leyenda que ideó el nuevo formato de los himnos para el Mundial 2026, que tuvo su secuencia más intensa en Argentina-Inglaterra

Así sonó el himno argentino en la semifinal del Mundial contra Inglaterra

Tras superar una histórica marca de Menotti, Scaloni alcanzó un récord de Bilardo en el Mundial

De Maradona a Messi: la desafiante advertencia de Zlatan Ibrahimovic a Inglaterra antes de la semifinal contra Argentina

TELESHOW

Así palpitan los famosos Argentina versus Inglaterra: postales familiares, euforia y aliento para Messi

Así palpitan los famosos Argentina versus Inglaterra: postales familiares, euforia y aliento para Messi

Desde Atlanta: las muestras de aliento de los famosos por la semifinal entre Argentina e Inglaterra

La sugestiva cábala de Evangelina Anderson en la previa de Argentina contra Inglaterra: “¿Alguien más manija?"

Camisetas, banderas y el sueño de la 4° estrella: así vivieron los famosos la previa de Argentina contra Inglaterra

Nazareno Casero y la exigente transformación física y mental para interpretar a Diego Maradona

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica presenta estrategia fiscal, “No más impuestos, sino ir por los que están evadiendo”, asegura Laura Fernández

Costa Rica presenta estrategia fiscal, “No más impuestos, sino ir por los que están evadiendo”, asegura Laura Fernández

Estados Unidos lanzó una nueva ola de ataques contra Irán: bombardeó objetivos de Teherán en el estrecho de Ormuz

El Salvador se ubica en el tercer lugar regional por el crecimiento de sus exportaciones de servicios

Guatemala: en operativo combinado de las fuerzas de seguridad hallan fusiles Galil ocultos en La Democracia, Huehuetenango

El Gobierno de Guatemala presenta los avances de su agenda de modernización del Ejecutivo