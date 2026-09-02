Cada cuánto se debe limpiar la freidora de aire para evitar que se dañe rápido

Las freidoras de aire vienen en diferentes tamaños y su mantenimiento depende de las instrucciones del fabricante. (Foto: Europa Press)

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Limpiar la freidora de aire después de cada uso es la medida sencilla para evitar que la grasa, los restos de alimentos y la humedad reduzcan su vida útil. La tarea no requiere una limpieza profunda completa cada vez, pero sí retirar los residuos de la cesta, la bandeja y el interior antes de que se adhieran o generen olores persistentes.

La regla práctica consiste en aprovechar el calor residual sin manipular el electrodoméstico recién apagado. Conviene esperar entre 10 y 15 minutos, tiempo suficiente para que las piezas bajen de temperatura y la grasa permanezca más fácil de remover. El aparato debe estar desenchufado antes de comenzar.

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Qué partes de la freidora de aire se deben limpiar luego de una preparación

La cesta y la bandeja para dorar son las partes que reciben de forma directa la grasa, las migas y los jugos que desprenden carnes, vegetales o productos congelados. Si esos restos quedan adheridos, pueden quemarse durante el siguiente ciclo de cocción, dejar sabor en otros alimentos y producir humo.

La cesta es un componente que se debe limpiar luego de usar la freidora de aire. (Foto: Cosori)

Según fabricantes como Mouvair o Cosori, para limpiar estas piezas, se sugiere sumergirlas en agua tibia con unas gotas de detergente suave durante unos 15 minutos.

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Después, una esponja blanda permite retirar los residuos sin comprometer el revestimiento antiadherente. Un cepillo de cerdas suaves sirve para llegar a las ranuras y perforaciones de la cesta.

Cuáles productos deben usarse para quitar la grasa sin dañar el revestimiento

El agua tibia, el jabón líquido para platos y un paño o una esponja suave suelen ser suficientes para el mantenimiento cotidiano de una freidora de aire. Para los restos de aceite quemado o manchas que no salen con el lavado habitual, puede prepararse una pasta de bicarbonato de sodio y agua tibia.

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Es clave usar elementos suaves para la limpieza del electrodoméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mezcla se aplica sobre la zona afectada y debe actuar durante unos 15 minutos antes de frotar con suavidad. Puede utilizarse jugo de limón o ácido cítrico para ayudar a remover la suciedad adherida. No conviene usar lana de acero, polvos abrasivos ni utensilios metálicos, porque pueden rayar el antiadherente y acelerar su desgaste.

Cómo se limpia el interior sin afectar la resistencia de la freidora de aire

Después de retirar los accesorios, las paredes internas pueden limpiarse con un paño suave apenas humedecido con agua y detergente diluido. El objetivo es eliminar salpicaduras de grasa y partículas de comida que hayan quedado dentro del compartimiento de cocción.

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La resistencia requiere una atención especial. Un cepillo de cerdas suaves ayuda a desprender polvo o suciedad seca, pero no debe recibir agua de forma directa. La humedad en esa zona puede afectar los componentes eléctricos. Tras pasar el paño con jabón, es necesario retirar cualquier resto con otro paño húmedo y terminar con uno seco.

Hay que usar un paño para limpiar el exterior de la freidora de aire. (Foto: Cosori)

Cada cuánto hace falta limpiar el exterior y las rejillas de ventilación del aparato

La carcasa exterior no suele requerir el mismo lavado que la cesta, aunque conviene repasarla después de cada uso si presenta salpicaduras o huellas de grasa. Un paño húmedo bien escurrido permite limpiar la superficie sin que el agua ingrese en las uniones, botones o conexiones eléctricas.

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El panel de control debe limpiarse con papel seco o un paño sin exceso de humedad. Las rejillas de ventilación necesitan mantenimiento, porque la acumulación de polvo puede dificultar el paso del aire.

Los olores revelan una mala higiene en el aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si aparecen malos olores en la freidora de aire

Los olores suelen indicar que quedaron restos de grasa o alimentos en la cesta, la bandeja o el interior. Pescado, carnes condimentadas y preparaciones con queso pueden dejar aromas que pasan a la siguiente comida si no se retiran pronto.

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Por ese motivo, el lavado posterior a cada uso evita que las papas o vegetales absorban sabores ajenos. Si el olor persiste después de la limpieza habitual, puede pasarse un paño humedecido con una mezcla de agua y vinagre por las paredes internas, sin mojar la resistencia.

Luego, se debe retirar la solución con otro paño húmedo y secar por completo. Las piezas desmontables deben quedar sin humedad antes de volver a colocarlas.

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