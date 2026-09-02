La particular reacción de Erling Haaland tras enterarse del fichaje de Enzo Fernández en Manchester City

Los Ciudadanos le pagarán 140 millones de euros al Chelsea por el traspaso del campeón del mundo en Qatar 2022

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Una de las novelas del mercado de pases en Europa se resolvió a poco del cierre de esta ventana de transferencias. Enzo Fernández dejó Chelsea para defender los colores del Manchester City a cambio de 140 millones de euros, lo que lo convirtió en uno de los pases más caros de la historia de este deporte. Uno de los beneficiados con este intercambio fue River Plate, que recibió cerca de 6 millones de dólares en concepto de derechos de formación.

Uno de los que no ocultó su felicidad con este desembarco fue Erling Haaland, una de las principales figuras del conjunto ciudadano. El delantero noruego reaccionó a la presentación oficial de Enzo Fernández como nuevo jugador de Manchester City con un comentario que no pasó inadvertido en las redes sociales. “Bien, ahora sí me puedo ir a dormir”, escribió el goleador en una publicación del club inglés, pocas horas después de que se confirmara la transferencia del mediocampista argentino desde Chelsea.

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El comentario de Haaland apareció en la cuenta de Instagram de Manchester City, donde la institución difundió un video con el argentino luciendo la camiseta celeste y confirmó su incorporación al plantel que dirige Enzo Maresca. La frase del atacante se interpretó como una señal de bienvenida para quien será uno de sus nuevos compañeros en una temporada marcada por la renovación de una zona central que había sufrido la salida de Rodri.

El club inglés publicó un video de casi un minuto para presentar al volante de 25 años. La pieza audiovisual repasó parte de su recorrido con la selección argentina y lo vinculó con otros futbolistas del país que dejaron su marca en la institución, como Sergio Agüero, Carlos Tevez, Pablo Zabaleta, Nicolás Otamendi, Martín Demichelis, Wilfredo Caballero y Julián Álvarez.

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Sergio Agüero y Erling Haaland le dieron la bienvenida a Enzo Fernández al Manchester City

Justamente el Kun fue otro de los deportistas que se hizo presente en el posteo de presentación, al escribir “Welcome (bienvenido)”. El delantero surgido de la cantera de Independiente marcó una era en el City al conquistar 15 títulos: 5 Premier League (2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19 y 2020/21), 6 Copa de la Liga (2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20 y 2020/21), 3 Community Shield (2012, 2018 y 2019) y 1 FA Cup (2018/19).

La presentación comenzó con una referencia a los rumores que rodearon la negociación durante las últimas semanas. Luego aparecieron imágenes de Enzo Fernández en la selección argentina, incluido el momento en que besó la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022. El mediocampista tenía 21 años cuando integró el equipo que se consagró campeón y recibió el premio al mejor futbolista joven de aquel torneo.

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La producción también incluyó escenas de sus pasos por Chelsea y de los títulos que obtuvo en Londres. En su última etapa en los Blues, Fernández ganó la Conference League y el Mundial de Clubes de 2025. Además, llevó la cinta de capitán en varios partidos y se consolidó como uno de los referentes del vestuario.

El mensaje final del video dio la bienvenida al argentino y lo presentó como parte de una tradición que el City construyó con futbolistas de su país.

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El reencuentro con Maresca representa uno de los factores centrales de la transferencia. El entrenador italiano ya había dirigido al argentino durante su ciclo en Chelsea y lo conoce de cerca. El técnico lo considera una pieza importante para su proyecto en Manchester City.

Fernández también se refirió a la posibilidad de jugar para el equipo inglés en sus primeras declaraciones oficiales. “Cualquier futbolista quiere formar parte de una entidad como esta, porque todo el mundo sabe lo bien estructurado y gestionado que está el City”, afirmó el mediocampista.

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El ex River añadió que llega con el objetivo de competir por títulos. “No podría estar más feliz de estar aquí y estoy preparado para el reto de ayudar a que el City siga levantando títulos. Este es un club construido para triunfar”, señaló en el material divulgado por la institución.

Por su parte, Hugo Viana, director de fútbol de Manchester City, explicó los motivos que llevaron al club a realizar una inversión de esa magnitud. El dirigente definió a Fernández como “un centrocampista completísimo” y destacó sus condiciones técnicas, su despliegue y su llegada al área rival.

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El City atraviesa una importante refundación tras la salida de Pep Guardiola. Además del desembarco de Enzo Fernández, el club sumó a Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi, Ilman Ndiaye, Allan y el argentino Gerónimo Rulli, entre otros. En contrapartida, dejaron el conjunto celeste Savio, Tijjani Reijnders, Rodri, Nico González, James Trafford, Manuel Akanji, Nathan Aké, Bernardo Silva, Hohn Stones, Omar Marmoush, Jack Grealish y el Diablito Echeverri.

“Quiero que sepan que estos no han sido días fáciles para mí. Escribir esto tampoco lo es”, expresó en una sentida carta publicada en sus redes sociales el futbolista argentino. El mediocampista señaló que Cobham y Stamford Bridge se habían convertido en el hogar de su familia, agradeció al personal, al cuerpo técnico y a sus compañeros, y aseguró que siempre conservará un afecto especial por los Blues: “Chelsea siempre tendrá un lugar en mis pensamientos y, sobre todo, en mi corazón”. También destacó el respaldo recibido durante su ciclo y cerró con un mensaje a los hinchas: “Nunca lo olvidaré”.

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