Economía

La nueva pirámide social de Argentina: cuánto debe ganar un hogar para ser de clase alta, media o baja

La clasificación, elaborada a partir de los ingresos mensuales de los hogares, divide a la población en cinco segmentos y muestra cuánto se necesita para acceder a cada nivel

La nueva pirámide social de Argentina se construyó con los ingresos mensuales del hogar y divide a la población en cinco segmentos
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El segundo trimestre de 2026 dejó una radiografía de la estructura social argentina en la que más de la mitad de los hogares quedó dentro de la clase baja, entre los segmentos no pobres y en pobreza, mientras la actualización de la pirámide fijó los ingresos mensuales necesarios para cada estrato y expuso la presión creciente sobre los sectores medios.

En la base de esa distribución, el 22% de la población corresponde a la clase baja en pobreza y registra un ingreso promedio de $1 millón por hogar. Así lo afirmó la periodista especializada en Economía, Belén Escobar. Los datos surgen de la Consultora W. Si se suma a la clase baja no pobre, que representa al 30%, los dos escalones inferiores superan a todos los sectores medios y altos combinados.

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Según la exposición de Escobar, la clasificación se construyó con el ingreso total del hogar y no con el salario individual. Ese criterio, planteó la periodista, explica por qué muchas personas todavía se perciben como clase media aunque sus ingresos las ubiquen en otro tramo.

Grupo numeroso de personas que caminan por la acera de una avenida urbana.
Más de la mitad de los hogares de Argentina quedó en la clase baja entre pobreza y no pobreza durante el segundo trimestre de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clase alta arranca reúne al 5% de la población

La pirámide social divide a la población en cinco grupos: clase alta, clase media alta, clase media baja, clase baja no pobre y clase baja en pobreza. Para ingresar al nivel más alto, un hogar debe percibir desde $9 millones mensuales.

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Escobar lo resumió con una definición directa: “El piso es nueve millones”. Aclaró que ese monto marca el umbral de entrada a la clase alta, cuyo ingreso promedio mensual asciende a $14 millones.

Ese sector reúne al 5% de la población. Debajo aparece la clase media alta, que concentra al 17% y requiere ingresos desde $4,5 millones por hogar.

El promedio de ingresos en ese segmento llega a $6,5 millones mensuales. La cifra puede parecer elevada, aunque pierde capacidad frente al costo de bienes y servicios.

La clase baja en pobreza representa al 22% de la población y registra un ingreso promedio de $1 millón por hogar (Captura de video)
La clase baja en pobreza representa al 22% de la población y registra un ingreso promedio de $1 millón por hogar (Captura de video)

La presión recae sobre el centro de la pirámide

La clase media baja agrupa al 26% de la población argentina. Para pertenecer a ese segmento, un hogar necesita ingresos desde $2,5 millones al mes.

Ese tramo muestra que la clase media no es un bloque homogéneo, sino un conjunto de hogares con situaciones económicas distintas. La pertenencia depende del ingreso familiar y no de la identificación subjetiva con una posición social.

La clase baja no pobre representa al 30% de la población y tiene un piso de ingresos de $1,5 millones mensuales por hogar. Ese escalón aparece asociado a la línea de pobreza: forma parte de los sectores bajos, aunque sus hogares no quedan incluidos dentro de esa condición, explicó Escobar.

En el otro extremo de la discusión sobre ingresos, la periodista sostuvo que los sectores medios absorbieron parte del impacto de la quita de subsidios en las tarifas y de los aumentos en las cuotas de medicina prepaga y colegios. Frente a eso, contrastó la situación de los hogares de menores ingresos, que recibieron incrementos en asignaciones, la Asignación Universal por Hijo y otras asistencias.

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