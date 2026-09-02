Cuba

Entre pocas luces, así iniciaron las familias cubanas el curso escolar 2026-2027

El inicio del curso escolar en Cuba dejó imágenes de estudiantes que regresaron a las aulas en medio de apagones, problemas de transporte, falta de uniformes y escasez de docentes. Cerca de 1.4 millones de alumnos comenzaron el año lectivo este 1 de septiembre

Entre pocas luces, Cuba inicia un nuevo año escolar con una crisis energética nacional
Children walk to school for their first day back to classes in Minas, Cuba's Havana province, Tuesday, Sept. 1, 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa)
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Las escuelas cubanas reabrieron sus puertas bajo las restricciones que impone la crisis energética y económica de la isla. En varios centros, las autoridades debieron adaptar horarios y actividades a la disponibilidad de electricidad, mientras las familias enfrentaron dificultades para trasladar a los chicos y conseguir los insumos básicos para el comienzo de clases.

El nuevo ciclo arrancó después de un curso anterior que terminó de forma anticipada en junio por los cortes de luz y los problemas para sostener la actividad escolar. La falta de maestros también condiciona la vuelta a las aulas: la cobertura docente nacional alcanza el 73%, según datos oficiales recogidos por agencias internacionales.

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Entre pocas luces, Cuba inicia un nuevo año escolar con una crisis energética nacional
Yannay Miranda realiza un peinado a su hija, Olaya Triana's, la mañana previo a ir a su primer día de escuela del período 2026/2027 en Cuba. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)
Entre pocas luces, Cuba inicia un nuevo año escolar con una crisis energética nacional
Olaya Triana aprovecha el momento de la mañana que aún hay energía eléctrica para prepararse en su primer día de escuela. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)
Entre pocas luces, Cuba inicia un nuevo año escolar con una crisis energética nacional
En otra zona de La Habana, Yurima Izaguirre usa su celular para iluminar el cuarto donde duermen sus tres hijos, en un momento de la madrugada donde no hay energia eléctrica. (Infobae Cuba/AP Photo/Ramon Espinosa)
Las rutinas mañaneras entre la oscuridad se vuelven más complicadas para las familias cubanas. (Infobae Cuba/AP Foto/Ramón Espinosa)
Las rutinas mañaneras entre la oscuridad se vuelven más complicadas para las familias cubanas. (Infobae Cuba/AP Foto/Ramón Espinosa)
Entre pocas luces, Cuba inicia un nuevo año escolar con una crisis energética nacional
La estudiante Chaveli Ramirez Barroso camina en la parte trasera de su casa, en sus últimos preparativos en el primer día de clases del período 2026/2027. (Infobae Cuba/AP Photo/Ramon Espinosa)
Entre pocas luces, Cuba inicia un nuevo año escolar con una crisis energética nacional
Pese a la diaria crisis que atraviesa la isla, el año escolar inició con relativa normalidad, pero con la incertidumbre de cómo se desarrollará con el paso del tiempo. (Infobae Cuba/AP Photo/Ramon Espinosa)
Entre pocas luces, Cuba inicia un nuevo año escolar con una crisis energética nacional
Estudiantes esperan entre un juego de luces naturales y oscuridad en un pasillo donde hay imágenes de la figura revolucionaria, Ernesto "Che" Guevara y Fidel Castro. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)
Entre pocas luces, Cuba inicia un nuevo año escolar con una crisis energética nacional
En medio de la escasez de uniformes y de maestros, así como de prolongados cortes de electricidad, 1,4 millones de estudiantes iniciaron un nuevo año escolar el 1 de septiembre en Cuba, donde la crisis económica obliga a las familias a asumir los costos crecientes de la educación de sus hijos. (Infobae Cuba/AP Photo/Ramon Espinosa)
Inicio de período de clases 2026-2027 en Cuba
Los estudiantes hacen el saludo escolar antes de entrar a sus aulas en el primer día del año académico 2026-2027 en La Habana. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)
Inicio de período de clases 2026-2027 en Cuba
A pesar de la situación en la isla, tanto maestros como los menores buscan el lado positivo del inicio año escolar. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)
El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, presente en uno de las inauguraciones del año escolar en La Habana. (Infobae Cuba/ REUTERS/Norlys Perez)
El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, presente en uno de las inauguraciones del año escolar en La Habana. (Infobae Cuba/ REUTERS/Norlys Perez)
Mothers walk their children to school as students attend the first day of the 2026-2027 school year amid a severe economic crisis that has prompted authorities to allow flexibility in schedules, attendance and school uniform requirements, in Havana, Cuba, September 1, 2026. REUTERS/Norlys Perez
Mothers walk their children to school as students attend the first day of the 2026-2027 school year amid a severe economic crisis that has prompted authorities to allow flexibility in schedules, attendance and school uniform requirements, in Havana, Cuba, September 1, 2026. REUTERS/Norlys Perez

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