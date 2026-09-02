Economía

El embajador de EEUU en la Argentina elogió el plan económico de Milei en el Día de la Industria

Peter Lamelas envió un mensaje de apoyo al presidente a través de sus redes sociales, reafirmando el vínculo entre ambos países

Lamelas: “El Presidente Javier Milei está tomando decisiones valientes para abrir la economía"
Lamelas: “El Presidente Javier Milei está tomando decisiones valientes para abrir la economía"
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En el marco del Día de la Industria, el embajador de EEUU en la Argentina, Peter Lamelas, respaldó las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei y aseguró que su país continuará acompañando el proceso económico que lleva adelante la Argentina.

A través de su cuenta de X, Lamelas destacó las decisiones adoptadas por el Gobierno argentino y consideró que representan un cambio de rumbo para la economía nacional.

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“El Presidente Javier Milei está tomando decisiones valientes para abrir la economía, atraer inversiones y devolverle previsibilidad a la Argentina”, afirmó el diplomático.

Publicación con un cartel del Día de la Industria Argentina, trabajadores industriales y las banderas de la Argentina y los Estados Unidos
El posteo de Peter Lamelas

En ese sentido, Lamelas remarcó el compromiso de EEUU de apoyar las transformaciones económicas impulsadas por la actual administración. “En el Día de la Industria, reafirmo el compromiso de los Estados Unidos de acompañar este nuevo rumbo con inversión, tecnología confiable y empleos de calidad”, sostuvo.

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La imagen publicada por el embajador también manifiesta: “Argentina tiene recursos extraordinarios, pero su mayor recurso siempre será su gente”.

En la misma línea, el embajador había posteado este martes: “La macroeconomía se está ordenando bajo el liderazgo del presidente Milei. La disciplina fiscal está rompiendo décadas de inestabilidad. El próximo capítulo es la formación de capital: RIGI, reglas claras, y un socio que convierte esa estabilidad en inversión real. Estados Unidos quiere ser ese socio”.

El posicionamiento del embajador también se inscribe en el vínculo político que Milei mantiene con EEUU, en particular con el presidente Donald Trump. El mandatario argentino expresó en distintas oportunidades su sintonía con la administración republicana y su intención de seguir profundizando la relación bilateral.

Casa Rosada Peter Lamelas - Javier Milei
Lamelas: “En el Día de la Industria, reafirmo el compromiso de los Estados Unidos de acompañar este nuevo rumbo con inversión, tecnología confiable y empleos de calidad"

Mientras tanto, unos 200 industriales se reunirán este miércoles en la planta del laboratorio Elea, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, para conmemorar el Día de la Industria.

La Unión Industrial Argentina (UIA) se prepara para sentar un discurso basado en tres ejes: el diagnóstico sobre la situación actual de la industria, las distorsiones estructurales que el sector arrastra y que aún no fueron resueltas, y las condiciones que se necesitan para que las empresas puedan ser competitivas.

“Va a ser una oportunidad para hablar sobre el rol de la industria, tanto de cara a los socios como al Gobierno, y sobre lo que significa la industria para el desarrollo de un país”, señalaron desde la entidad.

Precisaron que buena parte de esas distorsiones no responden a decisiones empresariales, sino a cuestiones vinculadas con la política pública. En ese sentido, uno de los ejes centrales del mensaje será “qué necesitamos para poder transformarnos y competir efectivamente”.

Entre los reclamos que estarán presentes en el discurso aparece, una vez más, la carga impositiva. Se trata de una deuda pendiente que el Gobierno promete atender desde su llegada al poder, pero sobre la que todavía no hubo avances concretos para la industria que produce —y, en su mayoría, también comercializa— en la Argentina.

Diego Santilli - UIA - 13 de NOVIEMBRE
El titular de la UIA, Martín Rappallini. Fotografía: Jaime Olivos

El empresariado reconoce que la economía logró dejar atrás algunos de sus principales desequilibrios, con una inflación en descenso, mayor control sobre el gasto y el déficit y un esquema de importaciones más flexible. Sin embargo, esos avances todavía no se tradujeron en el repunte de la actividad que esperaba el sector.

La mayor competencia de los productos importados suma presión sobre industrias que ya trabajan con capacidad ociosa, en un contexto en el que el consumo interno continúa débil y se mantiene como una de las mayores preocupaciones para los industriales.

“Muchos apoyan el rumbo y creen que el sector privado tiene que ser el que sostiene el país, pero la mayoría entiende que hay que hacer cambios”, resumió un alto ejecutivo de la UIA. Esa mirada refleja un malestar que, lejos de concentrarse en una actividad puntual, se extiende a casi todo el entramado industrial. Incluso los sectores que aparecen como potenciales ganadores del impulso de la energía y la minería advierten riesgos.

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