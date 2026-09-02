Economía

Un banco nacional se adelanta y baja las tasas de sus créditos hipotecarios antes de las licitaciones que anunció el Gobierno

La línea está dirigida a clientes que cobran el sueldo en la entidad y a sus hijos, para compra, ampliación o refacción, con alcance nacional y plazos de hasta 20 años

Banco Macro
Una sucursal de Banco Macro
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Banco Macro anunció una baja de las tasas de sus préstamos hipotecarios y se anticipó al plan oficial para impulsar esos créditos. En línea con ese programa, Macro fijó la tasa en 7,5% anual, más la actualización por UVA, en créditos a 20 años de plazo para sus clientes Plan Sueldo Selecta para la compra, ampliación o refacción de vivienda. La oferta crediticia abarca también a los hijos de ese segmento de clientes.

La entidad informó la nueva línea se conoció después de los anuncios del Gobierno nacional para ampliar el financiamiento hipotecario. Según planteó la propia entidad, la medida busca ofrecer condiciones más competitivas para quienes quieran comprar, ampliar o refaccionar una vivienda.

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En ese marco, el CEO de Banco Macro, Juan Parma, sostuvo que la entidad “lidera estas iniciativas de crédito, adaptándonos con dinamismo y con un profundo conocimiento de las necesidades de nuestros clientes”. En la misma declaración, agregó: “Bajamos la tasa a UVA + 7,5%, y volvemos a ofrecer plazos de hasta 20 años para la financiación hipotecaria”.

Parma también señaló que “con esta actualización buscamos dar una señal concreta al mercado” y afirmó que “bajar la tasa y volver a ofrecer plazos de hasta 20 años les permite a nuestros clientes, y también a sus hijos, proyectar la compra o mejora de una vivienda con una cuota mucho más accesible, en sintonía con lo que el país necesita en esta etapa”.

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Quiénes podrán acceder al préstamo

La propuesta está dirigida a clientes Plan Sueldo Selecta y a sus hijos, que podrán acceder al crédito “de manera individual” y con “las mismas condiciones preferenciales”. Según el comunicado de la entidad, ese esquema apunta a ampliar “las posibilidades de acceso a la vivienda propia también para las nuevas generaciones dentro de una misma familia”.

La entidad presentó el cambio como parte de una estrategia para acompañar la expansión del crédito hipotecario. En esa línea, indicó que la nueva tasa “acompaña el programa recientemente anunciado por el Gobierno para ampliar el crédito hipotecario” y definió el alcance de la medida como “un beneficio que responde a una demanda sostenida: financiamiento más accesible y a mayor plazo”.

Uno de los puntos centrales de la nueva línea es el regreso de los préstamos a 20 años, un plazo que en los últimos años tuvo una presencia más acotada en el mercado hipotecario argentino. De acuerdo con el banco, ese horizonte “permite que la cuota inicial resulte más baja en relación al ingreso”, lo que, según añadió, amplía el universo de clientes que pueden calificar para un préstamo.

La reducción de la tasa también fue presentada por la entidad como una mejora directa en el costo del financiamiento. En el comunicado, el banco afirmó que la baja a “UVA + 7,5%” implica “una mejora que impacta de manera directa en el costo total del préstamo” y que lo posiciona “con la oferta más competitiva del segmento”.

Además del destino para compra de vivienda, la línea contempla financiamiento para mejora, ampliación o refacción de inmuebles. El banco indicó que el alcance será nacional y que el crédito podrá solicitarse desde cualquier provincia, sin importar dónde se encuentre la propiedad que se quiera adquirir o mejorar.

La entidad encuadró la medida dentro de su vínculo con ese segmento de usuarios a los que busca darle prestaciones ventajosas. “Este beneficio responde al compromiso del banco con sus clientes y su grupo familiar, para quienes buscan sostener una propuesta de valor diferencial a través de soluciones financieras ágiles y a medida de sus necesidades”, concluyó Macro.

Tal como explicó Infobae ayer, fuentes del mercado financiero aseguraron que en los próximos días se realizará la primera licitación de depósitos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses con la que el Gobierno busca fondear a los bancos para aumentar la oferta de créditos hipotecarios. Según pudo saber este medio, ya hay bancos interesados en participar de esas subastas para obtener los fondos. El Gobierno aspira a colocar $2 billones en plazos fijos del FGS en diversas licitaciones para revitalizar los préstamos hipotecarios.

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