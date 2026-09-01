Take-Two acelera su investigación para encontrar al filtrador de GTA 6 y solicita otra orden judicial contra Discord

Take Two, uno de los responsables de GTA 6, investiga a los responsables de las filtraciones de su videojuego. (Rockstar)

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Take-Two Interactive ha intensificado su investigación para identificar a la persona conocida en internet como ‘CyberLeek’, presuntamente responsable de filtrar información sobre GTA 6. La compañía ha solicitado una segunda citación judicial dirigida a Discord y ha pedido que su contenido permanezca bajo secreto, mientras que, en paralelo, retiró una solicitud similar que había presentado contra YouTube.

Los nuevos movimientos judiciales sugieren que la investigación de la editorial se está concentrando progresivamente a medida que aparecen nuevas pruebas. Según la información publicada por TorrentFreak, Take-Two considera que revelar públicamente los detalles de la nueva citación podría perjudicar el proceso de identificación de los responsables de la filtración.

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La segunda solicitud contra Discord se diferencia de la anterior porque sus detalles son confidenciales. En su primer requerimiento, Take-Two había solicitado información relacionada con determinados nombres de usuario y servidores de la plataforma. Ahora, la empresa busca mantener en reserva qué datos adicionales pretende obtener.

Siguen las investigaciones para encontrar al filtrador de GTA 6. (Rockstar)

En el escrito presentado ante el tribunal, Take-Two argumenta que hacer pública esta información podría alertar a los presuntos responsables sobre el estado de la investigación. Según la compañía, esto podría facilitar que se eliminen, destruyan u oculten pruebas relacionadas con las actividades investigadas, además de permitir a los implicados adoptar nuevas medidas para evitar ser identificados.

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Una investigación que se concentra en nuevas pistas

El principal objetivo de la investigación es una persona identificada en internet como ‘CyberLeek’. Durante agosto, este usuario habría conseguido acceder a una versión de desarrollo de GTA 6 y comenzó a publicar información sobre el videojuego en diferentes plataformas.

La actividad de ‘CyberLeek’ se habría detenido después del estreno de GTA VI: An Extended Look, publicado hace tres días. Sin embargo, Take-Two continúa con sus esfuerzos para determinar quién se encuentra detrás de la cuenta y cómo obtuvo acceso al material relacionado con el esperado videojuego de Rockstar Games.

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Grand Theft Auto 6, de Rockstar

Antes de esta nueva solicitud, la compañía ya había presentado requerimientos judiciales relacionados con Microsoft y Discord. Posteriormente, también solicitó información a YouTube y X como parte de una investigación más amplia sobre la distribución del contenido filtrado.

Ryan Rigney, director de marketing de Discord, había indicado anteriormente que la empresa todavía no había recibido la citación judicial. También señaló que, en caso de recibirla, Discord evaluaría su validez y alcance antes de responder a la solicitud.

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Take-Two retira su solicitud contra YouTube

Mientras amplía su actuación contra Discord, Take-Two ha decidido retirar la solicitud de citación judicial que había presentado contra YouTube. La empresa había investigado previamente a tres personas relacionadas con la publicación de videos filtrados en la plataforma.

La retirada del requerimiento apunta a que la investigación podría haberse vuelto más específica. Según el representante legal de Take-Two, la situación continúa cambiando a medida que se obtiene nueva información sobre las personas responsables de publicar el contenido.

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La compañía explicó que había trabajado para proporcionar información adicional solicitada por el tribunal, pero que el avance de la investigación hizo que los datos concretos que pretendía obtener mediante la citación a YouTube dejaran de ser necesarios.

Take Two busca dar con el paradero de los filtradores de GTA 6. (Rockstar)

“La investigación de Take-Two sobre la(s) persona(s) responsable(s) de publicar contenido infractor en YouTube y en otros sitios de Internet ha ido (y sigue) evolucionando rápidamente a medida que se dispone de nueva información”, indicó el representante legal.

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El interés por GTA 6 continúa pese a las filtraciones

La filtración también ha coincidido con un período de fuerte atención sobre GTA 6. El estreno de GTA VI: An Extended Look impulsó nuevamente el interés de los seguidores y generó una intensa actividad en torno al próximo lanzamiento de Rockstar Games.

Aunque las filtraciones han sido señaladas como uno de los factores detrás de la caída de las acciones de Take-Two durante el lunes, existen opiniones divididas sobre su impacto real. Al mismo tiempo, el total de reservas aumentó un 572 % frente a la media de los 30 días anteriores tras la publicación del material promocional.

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Estas cifras han llevado a parte de los analistas y seguidores a concluir que el interés por GTA 6 se mantiene elevado. Mientras tanto, Take-Two parece haber estrechado el foco de su investigación y continúa recurriendo a los tribunales para descubrir quién está detrás de CyberLeek y de la filtración de información sobre uno de los videojuegos más esperados del año.