Política

El mensaje de Kicillof a cuatro años del atentado a Cristina Kirchner

El gobernador bonaerense reclamó que la justicia encuentre a los autores intelectuales del ataque

cristina kirchner axel kicillof
Otros tiempos: Kicillof y Cristina Kirchner hablan sonrientes durante el gobierno de Alberto Fernández. Hoy están distanciados políticamente
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Axel Kicillof se sumó este martes a los mensajes por el cuarto aniversario del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre de 2022, y reclamó en sus redes sociales que “se haga justicia” sobre los autores intelectuales del ataque.

Es realmente grave que a cuatro años del intento de asesinato a Cristina Kirchner la investigación no haya arrojado ningún resultado sobre los autores intelectuales. Hoy Cristina continúa injustamente detenida y el intento de asesinato que sufrió sigue impune. Son dos caras de una misma moneda: un plan para disciplinar al campo popular y amedrentar a todos los que quieran representar a nuestro pueblo”, aseguró Kicillof.

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El gobernador y la expresidenta se encuentran distanciados políticamente. El punto de quiebre se evidenció el año pasado, cuando Kicillof evitó pronunciarse explícitamente a favor de Cristina Kirchner en la interna por la conducción del Partido Justicialista.

El gobernador inició además un armado electoral propio para las elecciones presidenciales de 2027 prescindiendo de la ex mandataria, cuyos allegados exigen gestos más concretos del gobernador para forjar un acuerdo de cara a la competencia electoral que se avecina.

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Uno de los movimientos que se espera de Kicillof es una visita a la ex Presidenta en su departamento de San José 1111, en CABA, donde cumple con su arresto domiciliario en virtud de la condena por el caso vialidad.

Los autores materiales fueron condenados

En octubre de 2025, el Tribunal Oral Federal N°6 condenó a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión como autor material del intento de homicidio, pena que, unificada con condenas previas, ascendió a 14 años. Su entonces pareja, Brenda Uliarte, recibió una condena de ocho años por ser partícipe necesaria del ataque. Un tercer acusado, Nicolás Carrizo, fue absuelto. Ambos detenidos cumplen sus condenas en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. La investigación sobre eventuales instigadores o financistas del ataque, sin embargo, no reunió pruebas suficientes para sostener que detrás de los autores materiales existió una estructura política o económica que ordenó o financió el crimen.

Los actos a 4 años del atentado

El peronismo y sus fuerzas aliadas organizaron para este martes una concentración frente al departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria por su condena a seis años e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad. El principal orador del acto será Máximo Kirchner. Paralelamente, distintos espacios políticos difundieron un documento conjunto bajo el título “La democracia no admite la eliminación del adversario”, que advierte sobre las consecuencias de tratar al adversario político como un enemigo.

Kicillof, en cambio, no participará del acto. Su adhesión se limita a la publicación de un mensaje en la red social X, en el que llamó al atentado y a la actual detención de la exvicepresidenta “dos caras de una misma moneda” y reclamó que “se haga justicia”.

La distancia entre Kicillof y el cristinismo no es solo simbólica. En el verano de 2026, la interna escaló hasta niveles que dentro del peronismo compararon con la ruptura del espacio ocurrida en las elecciones presidenciales de 2003. Fuentes del entorno de Fernández de Kirchner afirmaron a Infobae que el gobernador bonaerense “quiere construir un proyecto sin Cristina, pero con sus votos”, y que, aunque no lo explicita en público, es una decisión tomada.

El propio Kicillof construye desde la gobernación su propio armado político: el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), con el que proyecta una candidatura presidencial para 2027. El 19 de septiembre tiene previsto un acto en el predio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Wilde, en el municipio de Avellaneda, bautizado con el eslogan “Construir la Esperanza”, que será la primera gran demostración de fuerza federal de su espacio.

Kicillof construye su propio armado nacional sin buscar el aval de la expresidenta

En las semanas previas al aniversario del atentado, la interna había entrado en una relativa pausa. El gobernador instruyó a sus colaboradores para que no respondan a las críticas del cristinismo, mientras que, desde el sector de Fernández de Kirchner, las críticas también se atenuaron. Ambos espacios participaron de encuentros vinculados a la unidad, aunque sin producir imágenes conjuntas entre sus principales referentes.

El cristinismo, por su parte, no descarta concurrir a las elecciones de 2027 con un candidato propio, sin Kicillof, en un escenario que abriría una PASO o incluso una doble candidatura peronista en las elecciones generales.

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