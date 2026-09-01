Opinión

Los argentinos vuelven a apostar por Punta del Este: la construcción creció un 60% en los últimos cinco años

Los datos de la Intendencia de Maldonado registraron 5,3 millones de m² autorizados y una inversión privada estimada en USD 12.000 millones, mientras aumentaron las consultas y obras impulsadas por clientes argentinos

Punta del Este (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)
Punta del Este (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)
Guardar

Punta del Este atraviesa una nueva etapa de transformación en su mercado inmobiliario. A la tradicional demanda argentina por departamentos y casas de veraneo se suma ahora un fenómeno que empieza a ganar peso: argentinos que compran terrenos y construyen sus propias viviendas, con proyectos pensados desde el comienzo para funcionar como segunda residencia y, eventualmente, como vivienda permanente.

El movimiento se da en un contexto de fuerte actividad constructiva en el departamento de Maldonado. Según datos difundidos por la Intendencia de Maldonado, durante la última administración se aprobaron 5,3 millones de metros cuadrados de obras, asociados a una inversión privada de alrededor de USD 12.000 millones. Sólo en el 2025 se aprobaron 1,3 millones de m², de los cuales el 70% ya habían alcanzado final de obra al momento de difundirse los datos.

PUBLICIDAD

Dentro de ese escenario, los argentinos mantienen un papel relevante y, según la experiencia de los estudios que trabajan en el segmento residencial, están cambiando también la forma en que piensan su inversión.

El movimiento se da en un contexto de fuerte actividad constructiva en el departamento de Maldonado

En la última década se radicaron en Uruguay más de 12.000 argentinos, un 50% más que en la década anterior, y Maldonado fue uno de los principales destinos. Ese movimiento también se refleja en la construcción: en los últimos años vimos un crecimiento muy fuerte de consultas y proyectos de clientes argentinos, especialmente en Punta del Este y su entorno.

PUBLICIDAD

Este fenómeno responde a una combinación de factores. La cercanía con Buenos Aires, la estabilidad, la calidad de vida y el hecho de que Punta del Este funciona cada vez más como una ciudad para vivir todo el año son algunos de los motivos que explican este crecimiento.

Uno de los principales cambios que se ven es que la frontera entre vivienda vacacional y residencia permanente se vuelve cada vez más difusa. Es difícil establecer un porcentaje entre quienes construyen para vivir todo el año y quienes lo hacen para uso vacacional, porque esa división está cambiando.

Sólo en el 2025 se aprobaron 1,3 millones de m², de los cuales el 70% ya habían alcanzado final de obra al momento de difundirse los datos

Incluso cuando se trata de una segunda residencia, hoy el argentino la proyecta para pasar períodos largos, con estándares propios de una casa para vivir todo el año.

La lógica también aparece en el perfil de quienes llegan al mercado. Hoy predominan familias, profesionales y empresarios de entre 35 y 55 años, muchos de ellos con hijos y con la posibilidad de trabajar parcialmente a distancia.

La casa que imaginan también responde a ese nuevo estilo de vida. Los proyectos más demandados se ubican generalmente entre los 200 y 300 m², con tres o cuatro dormitorios. Entre los espacios que aparecen como casi imprescindibles están el living-comedor-cocina integrado, el parrillero, la piscina, una suite principal y algún ambiente flexible que pueda funcionar como escritorio.

A la vez, el pedido dejó de estar concentrado exclusivamente en metros cuadrados y amenities. Hay mucha más preocupación por la eficiencia energética y por los bajos costos de mantenimiento.

Punta del Este, La Barra y José Ignacio concentran la demanda

El mapa de las preferencias argentinas se concentra en tres grandes polos. Por un lado, Punta del Este, especialmente las zonas de Mansa, Brava y Rincón del Indio. Por otro, el eje La Barra-Manantiales. Y, finalmente, José Ignacio y sus alrededores.

También ganan protagonismo los barrios privados, que combinan seguridad, infraestructura y contacto con la naturaleza. En los últimos años aumentó considerablemente la oferta de este tipo de desarrollos, muchos de ellos impulsados desde la Argentina.

En buena parte de los nuevos proyectos aparece una combinación de inversión patrimonial y decisión de estilo de vida: construir hoy una casa que pueda ser utilizada durante las vacaciones y períodos extensos, pero que también permita una eventual mudanza en el futuro.

¿Cuánto cuesta construir una casa en Punta del Este?

El presupuesto depende fundamentalmente del tamaño, la ubicación, el sistema constructivo, la complejidad arquitectónica y el nivel de terminaciones.

Hoy predominan familias, profesionales y empresarios de entre 35 y 55 años, muchos de ellos con hijos y con la posibilidad de trabajar parcialmente a distancia

Actualmente los rangos residenciales parten de aproximadamente USD 2000 por m² y pueden alcanzar los 4000 por m² en viviendas de mayor nivel de terminación. En términos concretos, una casa de 200 m² puede representar una inversión de aproximadamente USD 400.000 a 800.000, dependiendo del proyecto, los materiales, el equipamiento y el nivel de terminación.

Para los argentinos que deciden construir del otro lado del Río de la Plata, uno de los principales desafíos es entender que no se trata simplemente de replicar el proceso utilizado en Argentina.

El principal error es pensar que construir en Uruguay funciona igual que en Argentina. Cambian los costos laborales, los aportes, los permisos y las formas de contratación. Otro error frecuente es comprar el terreno antes de estudiar bien qué se puede construir. Nosotros recomendamos analizar normativa, proyecto e inversión antes de tomar las decisiones grandes.

El autor es director de Rudolph Arq

Temas Relacionados

Punta del EsteMercado InmobiliarioConstrucciónUruguayEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

Minerales críticos: el Perú tiene los recursos, pero necesita dominar la tecnología

La carrera global por insumos para baterías, redes eléctricas y defensa abre una ventana para el país, que exige invertir en investigación para ubicar, analizar y transformar esos recursos en valor agregado

Minerales críticos: el Perú tiene los recursos, pero necesita dominar la tecnología

Cuando el MEF recordó su misión

La cartera de Economía buscará que el Tribunal Constitucional evalúe normas sobre beneficios CAS, incentivos CAFAE y cambios previsionales para docentes y fuerzas del orden, ante el riesgo de desbalance presupuestal futuro

Cuando el MEF recordó su misión

Outsourcing de Innovación

La clave para el crecimiento de la industria argentina

Outsourcing de Innovación

Entre la flexibilidad y el papel firmado

Lo que las empresas deben saber sobre el nuevo régimen de vacaciones de la modernización laboral

Entre la flexibilidad y el papel firmado

Ante el estancamiento, el Gobierno va por medidas heterodoxas

Luis Caputo anunció préstamos para empresas con ingresos en pesos y depósitos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar hasta 18.000 viviendas, un volumen equivalente al 5% del stock hipotecario vigente

Ante el estancamiento, el Gobierno va por medidas heterodoxas

DEPORTES

Impacto en el cierre del mercado: Manchester City acordó la compra de Enzo Fernández en uno de los pases más caros de la historia

Impacto en el cierre del mercado: Manchester City acordó la compra de Enzo Fernández en uno de los pases más caros de la historia

Francisco Cerúndolo debuta en el US Open: rival, hora y cómo ver en vivo

Messi casi fue “Leonardo”: el insólito error de la AFA que pudo cambiar para siempre su historia con la Selección

“Fin de una época” y “Un hueco imposible de reemplazar”: el retiro de Messi de la selección argentina en la tapa de los diarios del mundo

La vez que Messi quiso dejar la Selección y nadie se enteró: el episodio desconocido que contó su primer biógrafo oficial

TELESHOW

Mario Pergolini habló del retiro de Lionel Messi de la Selección: “¿Alguien pensaba que iba a seguir?”

Mario Pergolini habló del retiro de Lionel Messi de la Selección: “¿Alguien pensaba que iba a seguir?”

Yipio versus Pincoya en Gran Hermano Generación Dorada: quién fue eliminada y quién se convirtió en finalista

Luisana Lopilato presentó Pepita La Pistolera acompañada por Michael Bublé: todas las fotos de la avant premiere

Mario Pergolini rechazó a Nicolás Repetto como conductor de Otro día perdido: “¡No quiero que lo haga él!”

Ana Rosenfeld apuntó con dureza contra Maxi López: “Se metió en la casa de Wanda y Mauro recién casados”

INFOBAE AMÉRICA

Un buque cisterna fue alcanzado por tres proyectiles en el estrecho de Ormuz

Un buque cisterna fue alcanzado por tres proyectiles en el estrecho de Ormuz

Catulo, poeta romano: “Conviene que el poeta sea casto y piadoso, pero sus versos no tienen ninguna necesidad de serlo”

El choque contra la realidad: ¿por qué el Zeitgeist moderno necesita al antisemitismo?

León XIV recorrerá la rambla de Montevideo y hará un acto cívico el día de su llegada: nuevos detalles de su agenda

Sube el petróleo y la venta masiva de bonos globales golpea a las bolsas en Europa y los futuros de Wall Street