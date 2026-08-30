Descubre quién usa tu WiFi: pasos para identificar dispositivos conectados a tu red

Cómo saber quién está conectado a tu WiFi y detectar intrusos antes de que afecten tu red - (Imagen ilustrativa Infobae)

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La seguridad de tu red WiFi es esencial para proteger tu información y garantizar una conexión rápida y estable. En la actualidad, el acceso no autorizado a redes domésticas es más común de lo que se piensa, y puede afectar tanto la velocidad de navegación como la privacidad de tus datos.

Actualmente con la proliferación de dispositivos inteligentes y la facilidad para compartir contraseñas, resulta fundamental saber cómo monitorear las conexiones y actuar rápidamente si detectas actividad sospechosa.

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Con la IP del equipo y las credenciales de administración se puede consultar el listado de conexiones, identificar nombres extraños y tomar medidas, una rutina simple que ayuda a evitar accesos no autorizados y mantener estabilidad en la navegación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué es peligroso un acceso no autorizado a tu WiFi?

Un acceso no autorizado a tu red puede ralentizar tu conexión, consumir tu ancho de banda y poner en riesgo la seguridad de tus datos personales. Además, cualquier actividad ilegal realizada desde tu red podría tener consecuencias legales para el titular de la línea.

Por eso, identificar y gestionar los dispositivos conectados es una tarea clave para cualquier usuario de internet en casa.

Métodos para identificar dispositivos conectados a tu WiFi

La forma más sencilla de ver quién usa tu WiFi es a través de las aplicaciones móviles que algunos proveedores de internet ofrecen. Estas apps permiten visualizar en tiempo real todos los dispositivos conectados y, en algunos casos, incluso bloquearlos o limitar su acceso.

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WiFi y apps de gestión facilitan ver y controlar dispositivos conectados en tiempo real - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tu proveedor no ofrece una aplicación, puedes revisar esta información accediendo directamente a la configuración de tu router:

Accede al router desde tu navegador introduciendo la dirección IP del dispositivo (las más comunes son 192.168.1.1, 192.168.0.1 o 10.0.0.1). Inicia sesión con el usuario y la contraseña (por defecto suelen ser “admin”). Busca la sección de dispositivos conectados, que puede llamarse “Dispositivos conectados”, “Clientes DHCP” o “DHCP”. Revisa la lista, donde aparecerán los nombres, direcciones IP y MAC de cada equipo conectado. Algunos routers incluso muestran el consumo de datos por dispositivo.

Los routers con tecnología WiFi Mesh (como Google WiFi, Amazon Eero o TP-Link Deco) suelen contar con aplicaciones específicas para gestionar y controlar los accesos a la red de forma más intuitiva.

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Otras formas de saber quién está conectado

En computadoras con Windows, puedes utilizar el Administrador de tareas para revisar los usuarios de red:

Presiona Ctrl + Shift + Esc para abrir el Administrador de tareas.

Ve a la pestaña Rendimiento y selecciona Usuarios de red .

Aparecerá una lista con todos los dispositivos y el uso de ancho de banda.

Si encuentras nombres desconocidos o extraños, es posible que haya usuarios no autorizados en tu red.

Señales de que alguien usa tu WiFi sin permiso, lentitud, picos de datos y equipos desconocidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de que alguien más está usando tu WiFi

Disminución notable de la velocidad de navegación o interrupciones frecuentes, especialmente cuando no hay muchos dispositivos propios en uso.

Aumento inexplicable en el consumo de datos.

Aparición de dispositivos desconocidos en la lista de conexiones.

Luces del router que parpadean o permanecen encendidas cuando tus dispositivos están apagados.

Notificaciones de acceso inusual desde la app de tu proveedor.

Desconexiones repentinas o problemas para conectar nuevos dispositivos.

Estas señales son especialmente comunes en edificios o zonas densamente pobladas, donde vecinos pueden intentar acceder a redes no protegidas adecuadamente.

Cómo proteger tu red WiFi

Cambia la contraseña predeterminada del router por una clave robusta (letras, números y símbolos).

Activa el cifrado WPA2 o WPA3 para garantizar la máxima protección.

Revisa periódicamente los dispositivos conectados y elimina los que no reconozcas.

Actualiza el firmware del router para corregir posibles vulnerabilidades.

Desactiva la opción WPS y oculta el nombre de la red (SSID) si es posible.

La gestión y protección de tu red WiFi es una responsabilidad cotidiana en la era digital. Monitorizar los dispositivos conectados no solo mejora el rendimiento y la velocidad de tu conexión, también refuerza la seguridad de tu información personal y la privacidad de tu entorno familiar. Mantener tu red bajo control es hoy más importante que nunca para evitar sorpresas desagradables y navegar con tranquilidad.

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