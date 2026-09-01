Venezuela

El acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela hizo saltar las alarmas en China: “Los intereses deben ser salvaguardados”

El régimen de Beijing teme que afecte áreas energéticas donde operan empresas estatales de su país, como CNPC y Sinopec, que han participado en iniciativas de exploración y producción

La firma china Sinopec opera en Venezuela (REUTERS/Maxim Shemetov/Archivo)
La firma china Sinopec opera en Venezuela (REUTERS/Maxim Shemetov/Archivo)
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China exigió este martes que se protejan sus intereses en Venezuela, luego de que distintos medios señalaran que el nuevo acuerdo petrolero entre Caracas y Washington podría impactar en yacimientos donde operaban firmas chinas como Sinopec y CNPC.

Los derechos e intereses legítimos de China en Venezuela deben ser salvaguardados”, afirmó en una rueda de prensa el vocero del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun.

El portavoz respondió así a versiones que indican que, en el marco del nuevo pacto petrolero promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump, una empresa de Estados Unidos pasaría a controlar varios campos venezolanos que antes estaban bajo gestión de compañías chinas, entre ellas Sinopec y CNPC.

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Sin confirmar esos cambios, Guo se limitó a señalar que Pekín había “tomado nota de las informaciones”.

Además, remarcó que la cooperación entre China y Venezuela “está protegida por el derecho internacional y las leyes de ambos países” y sostuvo que los vínculos económicos y comerciales entre naciones deben regirse por los principios de igualdad y beneficio mutuo.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo)
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo)

Desde hace años, China conserva una presencia relevante en el sector petrolero venezolano. Allí, empresas estatales como CNPC y Sinopec han participado en iniciativas de exploración y producción, en el marco de la estrecha relación económica construida entre Pekín y Caracas durante los gobiernos chavistas.

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Por su parte, Estados Unidos y Venezuela anunciaron el viernes un entendimiento mediante el cual Washington pasará a controlar más del 20% de las reservas de crudo venezolano, casi ocho meses después del acercamiento entre la administración de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y la de Trump, tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

Rodríguez precisó el sábado que el acuerdo tendrá una duración de 25 años e incluirá el desarrollo de 17 campos estratégicos, con un potencial comprobado de 65.000 millones de barriles de petróleo y una meta de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.

Desde la captura de Maduro, Washington ha ejercido tutela sobre el Gobierno encabezado por Rodríguez y ha restablecido los vínculos diplomáticos con Caracas después de más de dos décadas de distanciamiento bilateral.

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