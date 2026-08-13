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Discord obligado a suspender transmisiones en vivo luego de la muerte de una menor en Brasil

La conmoción generada por el incidente fue tal que Rosangela ‘Janja’ da Silva, esposa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, exigió la desactivación de la plataforma

La decisión de suspender los ‘lives’ en Discord surge tras un episodio ampliamente difundido en medios brasileños. REUTERS/Dado Ruvic
La decisión de suspender los ‘lives’ en Discord surge tras un episodio ampliamente difundido en medios brasileños. REUTERS/Dado Ruvic
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La plataforma de mensajería Discord enfrenta una suspensión de sus transmisiones en vivo en Brasil tras la muerte de una adolescente, un hecho que puso en el centro del debate la seguridad de los menores en entornos digitales. La medida, impulsada por la Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD), responde a supuestas fallas en la protección de usuarios jóvenes, luego de que una chica de 13 años fuera incitada a quitarse la vida durante una transmisión en directo en la red social.

Discord en Brasil: suspensión de transmisiones en vivo por protección a menores

La decisión de suspender los ‘lives’ en Discord surge tras un episodio ampliamente difundido en medios brasileños, ocurrido en julio de 2026, donde una adolescente habría sido alentada por otros usuarios a autolesionarse y a acabar con su vida, todo frente a una audiencia digital.

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Este caso, definido por la policía local como un “verdadero espectáculo de horror”, motivó la intervención de la ANPD, que exigió a la empresa estadounidense cesar temporalmente sus transmisiones en directo en el país.

La plataforma de mensajería Discord enfrenta una suspensión de sus transmisiones en vivo en Brasil tras la muerte de una adolescente. REUTERS/Dado Ruvic
La plataforma de mensajería Discord enfrenta una suspensión de sus transmisiones en vivo en Brasil tras la muerte de una adolescente. REUTERS/Dado Ruvic

Las autoridades brasileñas atribuyeron la gravedad de lo sucedido a la falta de mecanismos eficaces para prevenir y mitigar riesgos relacionados con menores de edad. Según la ANPD, existen “evidencias robustas de que la empresa no adoptó medidas razonables para prevenir y mitigar riesgos” para niños y adolescentes. La agencia otorgó un plazo de tres días hábiles para que Discord cumpliera con la suspensión.

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Discord, por su parte, manifestó su decepción ante la decisión y aseguró estar revisando la orden emitida por la ANPD. En una comunicación a la AFP, la empresa rechazó la interpretación de las autoridades brasileñas sobre el funcionamiento de su plataforma. Según la compañía, tras conocer el caso, “investigamos rápidamente y eliminamos la comunidad privada, accesible solo por invitación, involucrada en el caso”.

Caso de incitación y reacción de las autoridades brasileñas

El caso que impulsó la suspensión tuvo lugar en una pequeña ciudad del centro-oeste de Brasil. Durante una transmisión en vivo de 45 minutos en Discord, una menor de 13 años habría sido instigada por otros usuarios a autolesionarse.

Una de las características principales de Discord es el uso de servidores divididos en canales de texto y de voz. REUTERS/Dado Ruvic
Una de las características principales de Discord es el uso de servidores divididos en canales de texto y de voz. REUTERS/Dado Ruvic

La policía detuvo a cinco adolescentes y a un adulto relacionados con la incitación, y en el marco del operativo también salvó a otra joven que estaba a punto de quitarse la vida durante una transmisión en línea.

La conmoción generada por el incidente fue tal que Rosangela ‘Janja’ da Silva, esposa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, exigió públicamente la desactivación de Discord en el país. La presión política y social creció rápidamente, intensificando el escrutinio sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en la protección de menores.

Uso de Discord para prácticas de violencia y medidas regulatorias

La Agencia Nacional de Protección de Datos señaló que las transmisiones en vivo de Discord se han empleado “de forma recurrente” para prácticas que incluyen violencia, acoso, incitación a la autolesión, particularmente en perjuicio de menores. Las autoridades consideran que la empresa no ha implementado medidas suficientes para enfrentar estos riesgos, lo que llevó a la intervención regulatoria.

Una adolescente habría sido alentada por otros usuarios a autolesionarse y a acabar con su vida, todo frente a una audiencia digital. REUTERS/Dado Ruvic
Una adolescente habría sido alentada por otros usuarios a autolesionarse y a acabar con su vida, todo frente a una audiencia digital. REUTERS/Dado Ruvic

En respuesta a estos hechos, Brasil ha endurecido sus regulaciones sobre el uso de plataformas digitales por menores de edad. Actualmente, la ley establece que las cuentas de usuarios menores de 16 años deben estar vinculadas a las de sus padres, además de requerir la verificación obligatoria de edad para acceder a los servicios.

La suspensión de las transmisiones en vivo en Discord representa una de las respuestas más contundentes adoptadas por un país latinoamericano ante la problemática de la seguridad digital infantil en redes sociales y plataformas de mensajería.

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