“Fin de una época” y “Un hueco imposible de reemplazar”: el retiro de Messi de la selección argentina en la tapa de los diarios del mundo

El retiro de Messi, noticia en el mundo (Photo by FABRICE COFFRINI / AFP)

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La noticia cruzó fronteras en cuestión de horas. El retiro de Lionel Messi de la selección argentina ocupó las tapas y los principales espacios deportivos de diarios de Europa, América, África y Asia, que reflejaron la decisión del capitán a través de mensajes de reconocimiento, referencias a su trayectoria y una misma pregunta de fondo: cómo seguirá Argentina sin el futbolista que condujo al equipo durante más de dos décadas.

El delantero de Inter Miami anunció que no volverá a vestir la camiseta albiceleste mediante una carta en la que explicó que se trató de una decisión dolorosa. “Me vacié, ya no tengo nada más para dar”, escribió Messi, una frase que fue recuperada en distintas lenguas por las publicaciones internacionales.

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Las portadas combinaron el impacto del anuncio con los datos de su recorrido. El argentino deja la selección con 207 partidos, 125 goles, un Mundial, dos Copas América y una medalla de oro olímpica. Su última presentación internacional fue la final del Mundial frente a España.

En Escocia, The Herald Sport tituló “La despedida de Messi” y presentó al rosarino como campeón del mundo y una de las figuras deportivas de su época que daba por terminada su carrera con Argentina. El enfoque estuvo puesto en el cierre de un ciclo que comenzó en 2005 y que tuvo su momento central en la consagración de Catar 2022.

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El británico Morning Star Sport eligió una frase atribuida a la decisión del futbolista: “Es tiempo de dar un paso al costado y dejar que otros ocupen el lugar”. En la bajada, informó que Messi anunciaba su retiro inmediato del fútbol internacional. The Guardian, en cambio, tituló con “Nada más para dar” y aclaró que Messi se retiró de la selección argentina.

La noticia también tuvo un espacio destacado en el medio inglés Mirror Sport, que escribió en su portada “Messi se despide de la selección argentina”

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En España, donde Messi desarrolló una parte central de su carrera de clubes, la repercusión tuvo una presencia destacada. Marca tituló: “Messi deja un hueco imposible de reemplazar”. El diario señaló que la megaestrella anunció su renuncia a Argentina en una carta sorpresiva y reprodujo la frase sobre el desgaste: “Me vacié, ya no tengo nada más para dar”.

La portada de Marca tras el adiós de Lionel Messi a la selección argentina

La elección de ese enfoque mostró una lectura que se repitió en distintos medios: la salida de Messi plantea una cuestión deportiva, pero también afecta el liderazgo de un seleccionado que se acostumbró a jugar bajo su conducción.

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Mundo Deportivo llevó como título “Messi, adiós a la albiceleste” y destacó el tono emocional de la carta. “Duele en el alma, pero es el momento”, fue la frase que utilizó en la bajada. El periódico también resumió la cosecha de títulos y números del jugador: un Mundial, dos Copas América y 125 goles.

Sport reforzó esa línea con “Messi, adiós a Argentina: ‘Me vacié’”. La publicación recogió la confirmación de la salida y el pasaje del comunicado en el que el atacante afirmó que la decisión le dolía, aunque entendía que ya no podía aportar más.

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En Cataluña, L’Esportiu presentó el anuncio bajo el título “Leo Messi cierra un capítulo”. La bajada remarcó que el astro dejaba la selección argentina después de más de dos décadas. La definición sintetizó el tono de una cobertura que evitó centrarse solo en la coyuntura y ubicó el hecho dentro de una carrera internacional extensa.

Los diarios deportivos italianos coincidieron en presentar la decisión como un adiós definitivo. La Gazzetta dello Sport tituló: “Messi le dice adiós a Argentina: ‘Te di todo’”. La portada concentró el mensaje en la entrega del jugador a la camiseta nacional.

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Tuttosport publicó “Chau Argentina, te di todo” y agregó en su bajada que se trataba de la carta de despedida de Messi a la selección. El diario enumeró las 207 presencias, los 125 goles, el Mundial, las dos Copas América y el oro olímpico. También hizo referencia a que el jugador se convenció de tomar la decisión después de la muerte de su padre.

El Quotidiano Sportivo eligió una formulación más directa: “Messi dice basta con Argentina: ‘Lo di todo, seré un hincha’”. El matiz estuvo en el nuevo lugar que el futbolista se asignó en su carta, ya lejos del campo de juego y cerca del público que alentará al seleccionado.

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Il Gazzettino Sport tituló “Messi al final del camino: ‘Argentina terminó’”. La bajada indicó que el futbolista escribió la carta el 21 de julio y recuperó su reflexión sobre el dolor de la despedida. La publicación subrayó que Messi entendió que no tenía más para entregar en la selección.

En Francia, L’Équipe presentó una portada de alto impacto con el título “Argentina pierde a Messi”. La frase trasladó la noticia desde el plano individual a la dimensión colectiva: la selección pierde a su figura de referencia, máximo goleador y uno de los futbolistas con más presencias de su historia.

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Le Figaro Sport profundizó en el aspecto emocional. “Una decisión dolorosa, que me parte el corazón”, tituló en referencia a las palabras del argentino. La bajada señaló que Messi, de 39 años, decidió terminar su vínculo con el equipo nacional y definió el momento como “el fin de una época”.

En Portugal, A Bola habló del “fin de la magia de Messi en la albiceleste”. El diario calificó al rosarino como una figura central de Argentina y remarcó su despedida de la selección.

El neerlandés AD Sportwereld fue más escueto: “Messi deja de ser internacional de Argentina”.

En Qatar, país en el que Messi conquistó el Mundial de 2022, Gulf Times Sport tituló: “Duele, dice Messi al terminar su carrera internacional”. La bajada recordó que la consagración mundialista en Doha fue el momento más alto de su recorrido con Argentina.

El diario nigeriano Punch Sports Extra informó de forma directa que Messi se retiraba del fútbol internacional. La presencia de la noticia en una tapa africana mostró el alcance global que tuvo la despedida del jugador.

En México, el diario Esto tituló: “Lionel Messi anuncia su retiro de la selección”. El periódico recuperó una de las expresiones centrales de la carta: “Duele en el alma”, dice en sentida carta.

Récord, por su parte, tituló con “Adiós a Argentina” y “Me quedé vacío”. En su análisis, añadió: “El día que nadie quería llegó: Leo se despidió de la Albiceleste tras perder la final del Mundial 2026; el 10 se va con una estrella para su país, dos Copas América y un oro olímpico, luego de 20 años como máxima figura. ¡Gracias por todo!”.

Las portadas del mundo hablan de Lionel Messi:

La portada de The Guardian

La portada de Récord

La portada de Mirror Sport

La portada de Le Figaro

La portada de Morning Star Sport

La portada de L'Esportiu

La portada de Mundo Deportivo

La portada de Tuttosport

La portada de L'Equipe

La portada de Gulf Times Sport

La portada de Quotidiano Sportivo

La portada de AD

La portada del Il Gazzettino Sport

La portada de Sport

La portada de A Bola

La portada de The Herald Sport

La portada de La Gazzetta dello Sport

La portada de Esto

La portada de Punch Sports Extra