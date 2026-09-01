La vez que Messi quiso dejar la Selección y nadie se enteró: el episodio desconocido que contó su primer biógrafo oficial

Guillem Balagué reveló que Lionel Messi quiso dejar la selección argentina en 2011 tras la eliminación ante Uruguay en la Copa América

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El retiro de Lionel Messi de la selección argentina, cerró un ciclo que, según el periodista español Guillem Balagué, tuvo detrás un desgaste emocional sostenido y una decisión tomada con reserva incluso dentro de su entorno más cercano. El biógrafo sostuvo que el final respondió a una lógica que el propio futbolista había anticipado durante años: apartarse cuando sintiera que ya no podía aportar más.

Balagué, autor de la primera biografía autorizada de Messi, recordó en Infobae Al Amanecer que el atacante ya se había alejado de la selección en otras dos oportunidades. Una de ellas, dijo, ocurrió en 2011 tras la eliminación ante Uruguay en la Copa América y no llegó a hacerse pública.

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Según contó al medio, en aquel momento Messi transmitió a su círculo íntimo que no podía continuar. El periodista señaló que Jorge Messi, a quien definió como la persona que mejor lo conocía, pidió entonces que lo dejaran en paz durante ese verano, y que tiempo después el jugador regresó ya recuperado, en un proceso que Balagué comparó con el que se vio en 2016.

El desgaste emocional acumulado

Para el biógrafo, las tres decisiones de alejarse de la selección tuvieron un mismo trasfondo. “Durante un tiempo ser seleccionado por Argentina fue duro”, afirmó Balagué, que siguió de cerca la carrera del futbolista.

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Guillem Balagué reveló que Lionel Messi quiso dejar la selección argentina en 2011 tras la eliminación ante Uruguay en la Copa América

El periodista agregó que nadie en el entorno de Messi quiso enfrentarlo con una pregunta directa sobre el final. “Nadie ha querido hablar con él cara a cara para decirle: ‘¿Cuándo te retiras?’”, dijo, y añadió que ni siquiera su padre se animó a plantearlo.

Cuando resolvió dar el paso definitivo, Messi se lo comunicó primero a Antonela y a sus hijos. La noticia se mantuvo en reserva hasta que el propio jugador decidió hacerla pública, de acuerdo con el relato de Balagué.

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El biógrafo también vinculó ese proceso con la muerte del padre de Messi. “El fallecimiento de su padre no es que acelerara el proceso, pero seguramente le retiró algunos de los superpoderes con los que ha ido funcionando hasta ahora”, analizó.

La biografía autorizada

Balagué explicó que la relación con el entorno de Messi fue difícil desde el inicio. Según relató, la familia rechazó en un primer momento la posibilidad de autorizar un libro sobre Lionel con una negativa tajante: “No ayudamos a los escritores. No queremos que se haga ningún libro de Leo”.

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Dos años después, esa postura cambió. “Si lo quieres llamar autorizado, adelante, porque estamos contentos con el trabajo”, le dijeron, en lo que abrió el camino para una investigación que el autor actualizó en seis ocasiones y que terminó en un volumen de 750 páginas.

El biógrafo oficial de Messi afirmó que el retiro de la selección argentina respondió a un desgaste emocional sostenido durante años - FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Lionel Messi looks dejected after losing the World Cup final REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo/File Photo

El periodista sostuvo que perseveró pese al rechazo inicial y que esa insistencia tenía algo del propio Messi. “Tenemos un poquito de Messi, que es eso justo lo que acabas de decir, la obstinación de: ‘¿Cómo que no?’. Voy a demostrarte que puedo ayudaros, que la historia merece la pena contarla”, explicó.

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Durante ese trabajo, afirmó, se topó con testimonios falsos, incluso de personas que aseguraban haber entrenado a Messi sin que fuera cierto. La propia familia, dijo, lo orientó sobre qué voces eran fiables y cuáles no: “Ves con cuidado con ese porque te va a contar mentiras, con ese puedes hablar”.

Balagué aseguró además que, una vez entregado el manuscrito, no tuvo que alterar ninguna parte por pedido del entorno del jugador. “Trastocar nada. No quitaron ni una coma”, expresó.

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Balagué sostuvo que Messi comunicó su retiro definitivo primero a Antonela y a sus hijos antes de hacerlo público - FOTO DE ARCHIVO: Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Octavos de final - Argentina contra Egipto - Estadio de Atlanta, Atlanta, Georgia, EE. UU. - 7 de julio de 2026. El argentino Lionel Messi celebra tras el partido la clasificación de Argentina para los cuartos de final del Mundial. IMAGN IMAGES vía Reuters/Brett Davis/Foto de archivo

La historia personal de Messi y las decisiones que pudieron cambiarlo todo

Entre los hallazgos que más impactaron al autor figura la dimensión familiar que atraviesa toda la trayectoria del futbolista. Balagué contó que uno de los momentos decisivos ocurrió cuando Messi tenía 13 años y resolvió seguir en Barcelona, aun cuando esa elección implicaba una fractura en la vida cotidiana de su familia.

“Quizá no, que en ese momento se iba a partir la familia para siempre”, comentó el periodista sobre aquella decisión temprana. En su reconstrucción, ese episodio expone una tensión central en los primeros años del jugador: la dificultad de separar el papel de padre del de representante.

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Balagué también reveló que antes del nacimiento de Lionel la familia evaluó emigrar a Australia por trabajo. “Se presentó la posibilidad de ir a Australia, de ir a trabajar a Australia”, explicó, y remarcó que esa mudanza habría alterado por completo la historia del futuro capitán argentino.

El periodista vinculó la despedida de Messi de la selección argentina con un proceso personal atravesado también por la muerte de su padre FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 A robe is put on Argentina's Lionel Messi by Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani during the trophy ceremony REUTERS/Hannah Mckay/File Photo

Lo que más atrajo al autor, dijo, fue la psicología de Messi y la combinación entre talento, familia, club y circunstancias. “Hay un capítulo entero dedicado a explicar cómo se hace un Leo Messi”, señaló, antes de añadir que en esa formación también influyeron “el contexto, la familia, el club al que vas, con la suerte que tienes”.

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Sobre la despedida de la selección, Balagué destacó que el tono elegido fue coherente con la personalidad del jugador. “La manera de salir del escenario es muy Messi, ¿no? Es muy humilde, es muy casi, no queriendo molestar al ciclo mediático”, afirmó sobre un anuncio que llegó a través de una carta manuscrita y lejos de una puesta en escena pública.

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