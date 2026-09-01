Universidad de Panamá obtiene buenas calificaciones en las clasificaciones a nivel mundial

El ranking se publica desde el 2004 y la Universidad de Panamá participa desde el 2020.

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La Universidad de Panamá logra mantenerse entre las mejores universidades de la región, y de acuerdo con el QS World University Rankings, aparece en la posición 1,401 a nivel mundial.

En la edición 2026 del ranking se evaluaron 8 mil 467 universidades de 106 países, 2 mil 806 más que en 2025.

De ese total, solo mil 501 universidades fueron incluidas en la clasificación mundial de 2026, que también se publica regionalmente a través del QS Latin American University Ranking.

La Universidad de Panamá, según se informó, destaca en este ranking por ocupar el primer lugar en el país en los indicadores relativos a: citas por docentes, empleabilidad, redes internacionales de investigación y sostenibilidad.

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Al detalle, se indica que el indicador investigación logró elevarse de 28.3 a 47.0. En citas por publicaciones de docentes subió de 25.4 a 40.3, y en reputación académica, de 36.5 a 36.8.

En 2026 la Universidad de Panamá supera a cinco universidades centroamericanas, y remonta a más del 60% de las 492 universidades latinoamericanas de 26 naciones participantes.

En la edición 2026 del referido ranking, el número de publicaciones suma 676, mientras que, en 2025, fueron 579 (97 más en este período), mientras que en referencia a las citas ascendió a 4 mil 210, en tanto que en 2025, fueron 2 mil 851 (mil 359 más que el anterior).

El ranking se publica desde el 2004 y la Universidad de Panamá participa desde el 2020.

De acuerdo con el rector saliente, Eduardo Flores Castro, la universidad mantiene presencia en siete rankings internacionales.

Agregó que “aún tenemos mucho por mejorar, y grandes desafíos por delante. Sin embargo, lo más importante es que mantenemos el rumbo y no nos detenemos en nuestro proceso de mejora continua, fortaleciendo cada día la calidad académica, la investigación y el impacto de nuestra institución.”

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La también llamada Casa de Octavio Méndez Pereira igualmente conserva la primera posición en la región.

Cuatro estudiantes conversan y revisan material de estudio en un pasillo de la Universidad de Panamá frente a un mural institucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026 supera a cinco universidades centroamericanas, y remonta a más del 60% de las 492 universidades latinoamericanas de 26 naciones participantes.

El QS World University Ranking, elaborado por la consultora Quacquarelli Symonds, es considerado como uno de los de mayor impacto en el ámbito mundial.

Las mediciones se efectúan a través de encuestas aplicadas a expertos académicos internacionales y nacionales.

Evalúa la reputación académica, la opinión que tienen los empleadores de los egresados, la relación docente/estudiante, la movilidad entrante y saliente y las citas y publicaciones registradas en la base de datos Scopus.

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La información sobre los resultados de la citada edición 2026 del QS World University Rankings fue suministrada a través del Informe del Observatorio Ocupacional de la Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria (Digepleu), titulada “La Universidad de Panamá en los Rankings Académicos 2025-2026”.

Estatua "Hacia la luz", situada en el campus central de la Universidad de Panamá. (UP)

El informe, que también cita otros rankings internacionales, resalta que en la edición 2026 la Universidad de Panamá es la única del país a la que le fueron evaluadas maestrías en los QS Global MBA Rankings y QS Business Master´s Rankings. En estas clasificaciones sobresalen los mejores programas de MBA y maestrías en negocios en todo el mundo.

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Las maestrías de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad destacadas en estos rankings son: Maestría en Administración de Empresas, Maestría en Administración Financiera, Maestría en Mercadeo y Comercio Internacional y Maestría en Gerencia de Operaciones y Logística Empresarial.

El informe del Observatorio Ocupacional de la Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria cita otra clasificación, el Ranking Latinoamericano del Times Higher Education 2026, que evalúa a las universidades con intensidad en investigación.

La medición es una clasificación anual de universidades de América Latina, elaborada por la revista británica Times Higher Education, una de las más reconocidas a nivel mundial en evaluación universitaria, de acuerdo con información publicada en el semanario La Universidad.

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