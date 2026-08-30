Tecno

Lista de celulares que se quedan sin WhatsApp desde el 1 de septiembre de 2026

Modelos Android y iPhone no podrán actualizar, abrir o descargar la aplicación, así que se debe buscar formas de respaldar la información hasta encontrar un nuevo teléfono

WhatsApp implementa nuevas herramientas para mejorar la experiencia de usuarios con dispositivos modernos. (Foto: EFE/Marcelo Sayão)
WhatsApp implementa nuevas herramientas para mejorar la experiencia de usuarios con dispositivos modernos. (Foto: EFE/Marcelo Sayão)
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La aplicación de WhatsApp dejará de ser compatible con una amplia lista de teléfonos inteligentes que no cumplan con los requisitos técnicos que necesita de la plataforma de Meta para operar.

Esta medida impactará tanto a usuarios de Android como de iPhone que no logren actualizar sus dispositivos a las versiones mínimas del sistema operativo exigidas.

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La actualización busca asegurar que la app continúe sumando nuevas funciones, mejore la seguridad y mantenga un rendimiento estable en los dispositivos que aún reciben soporte.

Vista de un cajón de madera lleno de celulares antiguos. Hay smartphones con pantallas táctiles rotas y teléfonos con teclado, todos cubiertos de polvo.
Los teléfonos viejos van perdiendo su utilidad en lo que tiene que ver con el uso de aplicaciones de mensajería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles celulares no tendrán WhatsApp en septiembre de 2026

La decisión afecta principalmente a teléfonos que no puedan instalar Android 6.0 o versiones posteriores, así como a los iPhone que permanezcan con una versión de sistema inferior a iOS 15.1.

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Entre los modelos de Android que dejarán de recibir soporte oficial se encuentran el Samsung Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend Lite. Otros modelos afectados incluyen el Moto G y el Moto E de primera generación de Motorola.

En el caso de LG, los dispositivos que perderán acceso a la aplicación son el Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini. Por parte de Sony, la medida involucra varios modelos de la familia Xperia, como el Xperia Z, Xperia Z2 y Xperia SP.

La medida afecta a modelos Android y teléfonos de Apple. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)
La medida afecta a modelos Android y teléfonos de Apple. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

Para los usuarios de Apple, la situación depende de la versión de sistema operativo instalada. Los iPhone que no puedan actualizarse a iOS 15.1 dejarán de contar con soporte oficial. Entre ellos figuran modelos como el iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c y iPhone 5.

Cómo será el proceso de desactivación de WhatsApp en los celulares antiguos

El proceso no será inmediato. Inicialmente, los usuarios de celulares fuera de soporte dejarán de recibir nuevas versiones de WhatsApp desde la Google Play Store o la App Store.

Luego, comenzarán a observar problemas como fallas al iniciar sesión, dificultades para enviar o recibir mensajes y errores durante las llamadas de voz o videollamadas.

Los usuarios afectados comenzarán a percibir errores en la aplicación de WhatsApp. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Los usuarios afectados comenzarán a percibir errores en la aplicación de WhatsApp. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Con el paso de las semanas, la app dejará de funcionar por completo en estos teléfonos. Los usuarios podrían advertir el deterioro del servicio antes de que la aplicación quede totalmente inoperativa. Por ese motivo, se sugiere anticiparse y revisar el sistema operativo, sumado a realizar copias de seguridad de los chats.

Qué pasos conviene seguir para no perder acceso a la información de WhatsApp

La primera medida sugerida consiste en comprobar la versión del sistema operativo instalada en el dispositivo. En Android, esa información se encuentra en el menú Configuración, apartado Información del teléfono o Acerca del dispositivo. En iPhone, debe revisarse en Configuración, sección General y luego en Actualización de software.

Si el celular admite una actualización compatible con WhatsApp, se sugiere instalarla cuanto antes para mantener el acceso a la aplicación.

Google Drive implementa sistema de seguridad contra archivos maliciosos.
Se debe crear una copia de seguridad en Google Drive. (Foto: Google)

Si el dispositivo ya no permite actualizarse, lo más conveniente es realizar una copia de seguridad de los chats mediante Google Drive o iCloud antes del 1 de septiembre de 2026. Así será posible restaurar conversaciones, fotos, videos y documentos en un nuevo celular sin perder información.

Cuáles alternativas existen para quienes no pueden actualizar su dispositivo

Para quienes no puedan actualizar el sistema operativo, la única opción será migrar a un celular compatible con WhatsApp. El procedimiento de respaldo de datos se ejecuta desde la propia aplicación, en la sección de Ajustes, opción Chats y luego en Copia de seguridad.

Se sugiere realizar este proceso con anticipación para evitar pérdidas de contenido personal o profesional. Es útil revisar periódicamente los anuncios oficiales de Meta ante posibles cambios en la política de compatibilidad o la aparición de nuevas funciones que requieran actualizaciones adicionales.

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