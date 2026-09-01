Cómo configurar Google Maps para ahorrar dinero y combustible en cada viaje

La app integra herramientas que ayudan al usuario a reducir tanto el gasto en combustible como los pagos innecesarios. (Google Maps)

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Configurar Google Maps para ahorrar dinero y combustible en cada viaje es posible gracias a funciones específicas que permiten elegir rutas más eficientes, adaptar los trayectos al tipo de motor del vehículo y evitar costes adicionales como los peajes.

La aplicación integra herramientas que ayudan al usuario a reducir tanto el gasto en combustible como los pagos innecesarios, ofreciendo rutas optimizadas según las necesidades de cada conductor.

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Configuración de Google Maps para reducir gastos en viajes

Ajustar Google Maps para conseguir trayectos más económicos implica modificar algunas opciones dentro de la aplicación. El proceso comienza asegurando que la app esté actualizada en el dispositivo.

Dentro de los ajustes de navegación se encuentran varias opciones bajo el epígrafe de rutas. REUTERS/Dado Ruvic

Una vez hecho esto, se accede a los ajustes tocando la foto de perfil o inicial situada en la parte superior derecha de la pantalla principal. Desde ahí es posible entrar en el apartado de configuración y acceder a la sección dedicada a la navegación.

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Dentro de los ajustes de navegación se encuentran varias opciones bajo el epígrafe de rutas. Una de ellas permite dar prioridad a los trayectos que requieren menos combustible. Activar esta casilla significa que Google Maps sugerirá rutas donde se minimizan las aceleraciones y frenadas frecuentes, y se eligen caminos con pendientes suaves, lo que favorece un menor consumo energético en comparación con otros recorridos.

Además, la aplicación ofrece la posibilidad de descartar rutas que incluyan peajes. Esta función se activa también desde las opciones de ruta, lo que permite al usuario evitar pagos adicionales comparando el tiempo extra que podría suponer con el ahorro económico que representa.

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Además, la aplicación ofrece la posibilidad de descartar rutas que incluyan peajes. REUTERS/Dado Ruvic

Personalización de rutas según el tipo de motor

La eficiencia en el uso de combustible no es igual para todos los vehículos. Google Maps permite que el usuario indique el tipo de motor de su coche, ya sea gasolina, diésel, híbrido o eléctrico. Esta información se introduce en el mismo menú de ajustes de navegación.

Seleccionar el tipo de motor es un paso fundamental porque la aplicación adaptará sus sugerencias de ruta para maximizar la eficiencia de acuerdo con las características técnicas del vehículo.

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Por ejemplo, los motores diésel suelen mostrar mejor rendimiento a velocidades altas, por lo que las rutas sugeridas priorizarán tramos de carretera. En cambio, los coches eléctricos e híbridos aprovechan las frenadas en recorridos urbanos gracias a la regeneración de energía, por lo que la app puede recomendar trayectos urbanos donde esa ventaja sea mayor.

Con esta personalización, cada vez que el usuario reciba una sugerencia de ruta marcada con el símbolo de la hoja verde, sabrá que ese itinerario ha sido seleccionado calculando el mayor rendimiento posible para el tipo de motor elegido.

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Google Maps permite que el usuario indique el tipo de motor de su coche, ya sea gasolina, diésel, híbrido o eléctrico.

Cómo evitar peajes y optimizar el ahorro directo

Evitar peajes es una medida directa para reducir los costos de cualquier desplazamiento. Google Maps facilita esta tarea con una opción específica dentro del menú de rutas. Al activar la preferencia para evitar peajes, la aplicación calculará alternativas que no incluyan vías de pago, mostrando la diferencia de tiempo estimado entre esas rutas y las que sí incluyen peajes.

Esta función también se puede activar antes de iniciar cada viaje. Al introducir un destino, el usuario puede desplegar el menú de opciones y seleccionar la casilla correspondiente para evitar peajes, de modo que la ruta se ajuste automáticamente sin necesidad de modificar la configuración general de la app cada vez.

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El uso de estas herramientas permite que el usuario tenga control sobre los gastos asociados al viaje, ya que puede comparar el ahorro económico frente al posible incremento en la duración del trayecto.

Las rutas de bajo consumo se identifican fácilmente en Google Maps gracias a un ícono con una hoja verde. (Maps / Google)

Utilidad de las rutas ecológicas y cómo identificarlas

Las rutas de bajo consumo se identifican fácilmente en Google Maps gracias a un ícono con una hoja verde. Esta señal visual indica que la alternativa sugerida ha sido calculada para requerir menor cantidad de combustible, considerando factores como la regularidad de la velocidad y la suavidad del terreno.

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En ocasiones, la ruta más rápida no coincide con la de menor consumo. Por ejemplo, un trayecto por autopista en hora punta puede implicar numerosas paradas y aceleraciones, lo que incrementa el gasto.

En cambio, una carretera secundaria con tránsito fluido y velocidad constante puede suponer hasta un 30% menos de consumo energético. Esta diferencia es relevante para quienes buscan optimizar el gasto en cada viaje, sobre todo en recorridos habituales o trayectos largos.

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Google Maps se convierte en una herramienta eficaz para planificar trayectos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos para activar las funciones de ahorro en Google Maps

Para aprovechar todas estas opciones, el usuario debe realizar algunos ajustes sencillos en la aplicación. Primero, desde la pantalla principal de Google Maps, se accede al menú de configuración tocando el icono de perfil. Seguidamente, en la sección de ajustes de navegación, se activa la preferencia de dar prioridad a rutas con menor consumo de combustible.

El segundo paso es especificar el tipo de motor del vehículo, eligiendo la opción correspondiente en el menú y guardando la selección. Finalmente, para evitar peajes, basta con activar la opción pertinente en las opciones de ruta, ya sea desde los ajustes generales o antes de iniciar cada viaje concreto.

Estas configuraciones quedan guardadas, por lo que la aplicación aplicará automáticamente las preferencias seleccionadas cada vez que se solicite una ruta nueva.

De este modo, Google Maps se convierte en una herramienta eficaz para planificar trayectos teniendo en cuenta tanto el ahorro económico como la reducción en el consumo de combustible, facilitando al usuario la toma de decisiones informadas en cada desplazamiento.