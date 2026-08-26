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Rockstar Games pide perdón por el retraso de GTA 6 previo al lanzamiento y filtraciones en agosto 2026

Netflix presentará una vista extendida y exclusiva del título. Se espera que incorpore más información sobre los personajes Jason y Lucia

Collage promocional de Grand Theft Auto VI con el logo central, muestra escenas de un helicóptero, personas, un barco, un coche deportivo, un cocodrilo y una motocicleta
Tras las filtraciones de Grand Theft Auto VI (GTA 6), Rockstar Games difundió su primer comunicado oficial. (Rockstar Games)
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Tras las filtraciones recientes de Grand Theft Auto VI (GTA 6), Rockstar Games publicó su primer comunicado oficial. La compañía describió ese episodio como “devastador” y lamentó las demoras relacionadas con el esperado juego.

“Sería quedarse corto decir que la filtración, de esta manera, de videos de jugabilidad de Grand Theft Auto VI ha sido devastadora para nuestro equipo y obviamente, no era así como pretendíamos que vieran el juego después de todo este tiempo”, afirmó el estudio.

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“Lamentamos mucho que todo haya demorado tanto: desde terminar el juego (¡casi listo!) hasta compartir más detalles y material oficial de jugabilidad, y brindar a la comunidad todo lo que quiere saber”.

Captura de pantalla de una publicación en redes sociales de Rockstar Games con un comunicado en texto sobre un fondo negro
La empresa calificó el episodio como “devastador” y lamentó las demoras del juego. (X: RockstarGamer)

En los últimos días circularon en redes sociales grabaciones que se compartieron de manera repetida y que, según recogió el medio estadounidense The Verge, provendrían de una versión aparentemente jugable del título.

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Una persona u organización que se identifica como “CyberLeek” se atribuyó la responsabilidad de las filtraciones, que además habrían sido utilizadas en parte para promocionar una criptomoneda.

En paralelo, Take-Two Interactive —la editora del juego— solicitó autorización para pedir judicialmente información a Microsoft y Discord por la difusión de contenido que, sostuvo, infringe derechos de autor, con el objetivo de identificar el origen de las filtraciones.

Take-Two dijo ante un tribunal de Nueva York que lo filtrado incluía material audiovisual, arte, imágenes y diálogos, entre otros contenidos. (Rockstar Games)
Take-Two dijo ante un tribunal de Nueva York que lo filtrado incluía material audiovisual, arte, imágenes y diálogos, entre otros contenidos. (Rockstar Games)

En el mismo comunicado, Rockstar también anticipó una novedad inmediata para la comunidad: “Estamos muy entusiasmados de que todos puedan ver mañana el vistazo extendido”.

Ese especial se emitirá el 27 de agosto de 2026 en un programa que se transmitirá en exclusiva por Netflix. El lanzamiento del juego, en tanto, está previsto para el 19 de noviembre.

Qué fue lo que se filtro y qué medidas se tomaron

Take-Two sostuvo ante un tribunal de Nueva York que el material filtrado en redes sociales incluía “entre otros, contenido audiovisual, obras de arte, imágenes, diálogos u otros elementos creativos”.

GTA 6 estrenará un “Extended Look” en Netflix el 27 de agosto antes de su publicación en YouTube.
Netflix transmitirá un especial en exclusiva del juego. (Netflix)

Según esa presentación, CyberLeek habría tenido acceso a una versión jugable del título y ya habría mostrado incluso apariencias alternativas para el personaje Jason.

Para avanzar en la identificación del presunto responsable, Take-Two se presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York y pidió la colaboración de Microsoft Corporation y Discord.

A partir de ese pedido, el tribunal emitió citaciones judiciales para que ambas empresas entregaran información privada asociada a múltiples cuentas —incluidas cuentas de OneDrive y Xbox— y aportaran todos los datos posibles que pudieran extraer de sus servidores.

Take-Two acudió al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York y pidió colaboración a Microsoft Corporation y Discord. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo
Take-Two acudió al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York y pidió colaboración a Microsoft Corporation y Discord. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

El objetivo es localizar a CyberLeek y frenar nuevas filtraciones masivas de GTA 6.

“Take-Two, a través de su abogado, ha presentado una declaración jurada que confirma que el propósito de la citación judicial en virtud de la DMCA es obtener la identidad del presunto infractor o infractores, y que dicha información solo se utilizará para proteger los derechos de Take-Two”, indicó la citación judicial.

En el pedido dirigido a Microsoft, el documento solicitó, entre otros datos:

“Para cada cuenta devuelta, proporcione: el ID de la cuenta, el correo electrónico de registro, las direcciones IP de registro y último inicio de sesión, el número de teléfono, las conexiones vinculadas (Google/Xbox/etc.), cualquier identificador de dispositivo asociado (MachineGuid/MSA) y el contenido relacionado con Grand Theft Auto (‘GTA’), Rockstar o Cyberleek de su cuenta de OneDrive”.

Captura de pantalla de una publicación en redes sociales con texto en inglés sobre una citación judicial de Take-Two a Discord
Ryan K. Rigney, director de marketing de Discord, escribió en X que la plataforma no había recibido una citación judicial de Take-Two. (X: RKRigney)

En esa misma línea, el texto afirmó que CyberLeek operaba desde un servidor dedicado en Discord y que además contaba con un dominio web y una cuenta en X.

La solicitud sostuvo que Microsoft debía usar sus herramientas de búsqueda y registros, y que Discord debía hacer lo propio con la información almacenada en sus servidores.

Por su parte, Ryan K. Rigney, director de marketing de Discord, escribió en X: “Discord todavía no recibió una citación judicial de Take-Two. Cuando la recibamos, evaluaremos su validez y alcance antes de responder”.

CyberLeek estaría aprovechando el revuelo para impulsar las ventas de su propia criptomoneda, mientras otros hackers intentaban imitarlo con amenazas como la de filtrar el final de Lucía en GTA 6.

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