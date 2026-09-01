Un error de la AFA en 2003 marcó el primer contacto con Lionel Messi y la selección argentina

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Un error de nombre marcó el inicio del vínculo entre Lionel Messi y la selección argentina. La historia, que comenzó en 2003 en Barcelona, narra cómo la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) logró contactar al joven futbolista. El episodio revela detalles desconocidos sobre el primer llamado que definió el futuro de quien, años después, sería considerado uno de los jugadores más destacados del mundo.

Durante el año 2003, en Barcelona, un joven argentino despertaba el interés de quienes seguían el fútbol juvenil. Rápido, zurdo y con una gran habilidad, destacaba en La Masía. Su nombre era Lionel Messi, pero aún nadie fuera de su círculo lo reconocía como tal. En Argentina, la AFA recibió un video con sus mejores jugadas y supo que debía actuar con rapidez.

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Claudio Vivas y Hugo Tocalli, integrantes del cuerpo técnico juvenil de la AFA, vieron el material y comprendieron que la situación exigía inmediatez. En ese momento, la legislación permitía que España también intentara sumar a Messi a su selección juvenil. Por eso, decidieron buscar a la familia Messi para asegurar su presencia en la selección argentina.

La búsqueda en tiempos sin redes sociales

Omar Souto, empleado histórico de la AFA, recibió la tarea de localizar al joven futbolista. En 2003, la tecnología no era la aliada de hoy. No existían redes sociales ni bases de datos digitales que agilizaran la búsqueda de personas. El teléfono celular aún no era un elemento habitual en la vida cotidiana de todos.

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Souto decidió recurrir al método tradicional. Se dirigió a un locutorio y pidió la guía telefónica. Comenzó a buscar el apellido Messi entre los registros de Rosario, ciudad natal del jugador. Luego de varios intentos, logró comunicarse con una persona de la familia.

La AFA recibió en Barcelona un video de Lionel Messi en La Masía y decidió avanzar con su convocatoria juvenil

Atendió la abuela de Messi, una figura relevante en la vida del joven. Souto le explicó que necesitaba hablar con algún familiar directo. La mujer le facilitó el contacto de su hijo, tío de Lionel. Finalmente, el tío le dio el número de Jorge Messi, padre del futbolista.

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El llamado que cambió la historia

Souto marcó el número de Jorge Messi. En ese momento, cometió un error común en la época. Preguntó si hablaba con “Leonardo”, sin saber que el verdadero nombre del jugador era Lionel. El padre del joven respondió que su hijo deseaba jugar para la selección argentina. Esta conversación marcó el comienzo de la carrera internacional de Messi.

El episodio ocurrió más de veinte años atrás. El nombre equivocado no impidió que el destino de Messi cambiara para siempre. El primer contacto entre la AFA y la familia Messi abrió el camino para que el joven debutara con la camiseta argentina.

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Ese llamado resultó decisivo. Argentina se aseguró la presencia de Messi en sus equipos juveniles. La rapidez con la que se resolvió el asunto evitó que España avanzara en sus intenciones de nacionalizar al jugador para su selección.

La urgencia de la AFA ante el interés español

En aquellos años, España buscaba incorporar a Messi a su selección juvenil. La normativa de la FIFA no era tan estricta como en la actualidad. Por eso, el riesgo de perder a una promesa como Messi era real. La AFA comprendió el desafío y actuó con rapidez.

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La abuela, el tío y Jorge Messi fueron claves en la cadena de contactos que permitió a la AFA llegar al futbolista (@leomessi)

El video con las jugadas de Messi había llegado a las oficinas de la AFA gracias al entorno del futbolista en Barcelona. El material mostraba la destreza del joven en el campo y la capacidad para desequilibrar rivales. La decisión de contactarlo fue inmediata.

Vivas y Tocalli, responsables de las divisiones juveniles, consideraron una prioridad asegurar a Messi. La orden de localización fue directa y sin demoras. La intervención de Souto resultó clave para concretar el contacto en un contexto sin acceso digital inmediato.

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Un nombre equivocado en el inicio de una leyenda

La anécdota del “Leonardo” quedó en la memoria de los protagonistas. El error de Souto, al preguntar por ese nombre, refleja la falta de información precisa que existía en esos años. La familia Messi, sin embargo, no puso reparos en aclarar la confusión.

Jorge Messi, al recibir el llamado, manifestó el deseo de su hijo de representar a la selección argentina. La respuesta fue clara y determinante. El primer contacto formal selló el destino deportivo de Lionel Messi.

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La gestión rápida de la AFA evitó que España avanzara con la nacionalización deportiva de Lionel Messi para su selección - Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Lionel Messi REUTERS/Lee Smith TPX IMAGES OF THE DAY

El episodio demuestra que el futuro del fútbol argentino pudo haber cambiado por una simple llamada telefónica. La falta de datos precisos no impidió que la gestión llegara a buen puerto.

El impacto de una llamada en la carrera de Messi

El vínculo entre Messi y la selección argentina se forjó en ese primer llamado. La historia evidencia cómo los detalles menores pueden definir el rumbo de una carrera. La decisión de la AFA y la predisposición de la familia Messi resultaron determinantes.

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Más de veinte años después, el fútbol mundial reconoce el legado de Messi. Su relación con la selección argentina tuvo un comienzo sencillo, marcado por un error de nombre. La anécdota sigue vigente como símbolo de la importancia de actuar en el momento justo.

La historia del día que Messi fue “Leonardo” recuerda que el azar y la determinación pueden cruzarse en el camino de los grandes deportistas. El fútbol argentino logró retener a una de sus figuras más reconocidas gracias a una llamada que, por poco, no tuvo el destinatario correcto.

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