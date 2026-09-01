Así fue la despedida de Tim Cook en Apple Park: su último video como CEO tras 15 años en el cargo

Tim Cook, que fue CEO de Apple desde el año 2011, culminó su período en este rol el 31 de agosto de 2026. Su sucesor es John Ternus.

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La despedida de Tim Cook como CEO de Apple sucedió en medio de aplausos en el Apple Park Visitor Center. El nuevo director ejecutivo de la compañía tecnológica es John Ternus, mientras que Cook pasa a ser presidente ejecutivo de la junta directiva. Así fue la despedida de quien fue sucesor del mítico Steve Jobs.

Según un video compartido por Apple, Cook llegó a Apple Park Visitor Center ubicado en Cupertino, California. Allí fue recibido en una pequeña calle de honor hecha por varios empleados de la empresa, que lo aplaudieron y vitorearon. En la pantalla grande de la tienda decía “Gracia, Tim”.

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En el video, se alcanza a ver que Cook da una palabras de agradecimiento y luego se retira del espacio.

Tim Cook expresó su gratitud por Apple y su emoción por su siguiente capítulo en la empresa. (X: tim_cook)

“Envío mucho cariño a la comunidad de Apple en mi último día como director ejecutivo. Mi cargo cambia mañana, pero el cariño que siento por la comunidad de Apple nunca cambiará. Gracias por ser una fuente constante de inspiración. Mi gratitud es infinita y estoy entusiasmado por el próximo capítulo”, compartió Cook en X.

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Varios personas respondieron a esta publicación incluido Elon Musk, que dijo “Felicitaciones por tu épica trayectoria en Apple”.

La salida de Tim Cook como CEO de Apple fue anunciada en abril de 2026.

John Ternus es el nuevo CEO de Apple. REUTERS/David Swanson

“Ha sido el privilegio más grande de mi vida ser el CEO de Apple y que se me haya confiado el liderazgo de una empresa tan extraordinaria. Amo a Apple con todo mi ser y estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de trabajar con un equipo de personas tan ingeniosas, innovadoras, creativas y profundamente comprometidas, que han sido inquebrantables en su dedicación a mejorar la vida de nuestros clientes y crear los mejores productos y servicios del mundo”, expresó Cook en su momento.

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En ese mismo anuncio, Ternus agradeció su nombramiento.

“Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de continuar con la misión de Apple”, comentó Ternus.

“Desarrollé casi toda mi carrera en Apple y tuve la suerte de trabajar bajo la dirección de Steve Jobs y de contar con Tim Cook como mi mentor. Ha sido un privilegio ayudar a diseñar los productos y experiencias que han cambiado la forma en que interactuamos con el mundo y entre nosotros”, agregó.

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La despedida de Cook tuvo lugar en Apple Park Visitor Center. REUTERS/Carlos Barria

Cómo fue la trayectoria de Tim Cook como CEO de Apple

Como CEO, Cook supervisó el lanzamiento de numerosos productos y servicios, incluidas nuevas categorías como Apple Watch, AirPods y Apple Vision Pro, además de servicios que van desde iCloud y Apple Pay hasta Apple TV y Apple Music. También desempeñó un papel clave en la expansión de líneas de productos ya existentes.

Bajo el liderazgo de Cook, Apple amplió de forma considerable su presencia global, especialmente en mercados emergentes, y llegó a más de 200 países y territorios, con una base instalada activa de más de 2.500 millones de dispositivos.

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Los servicios de Apple fueron un foco prioritario para Cook y, durante su gestión, esa área creció hasta convertirse en un negocio de más de USD 100 mil millones, equivalente a una empresa Fortune 40.

Bajo el liderazgo de Cook, Apple lanzó productos como el Apple Watch y Airpods. REUTERS/Brendan McDermid

Cook también fue determinante en el desarrollo de la categoría de dispositivos portátiles en Apple, que incluye el reloj y los auriculares más populares del mundo y que sentó las bases del impacto de la compañía en la salud y la seguridad de sus usuarios.

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Bajo su liderazgo, Apple adoptó chips diseñados por la propia empresa, lo que le permitió controlar una mayor parte de su tecnología central y ofrecer mejoras líderes en la industria en eficiencia energética y rendimiento, con beneficios directos para los usuarios en toda su línea de productos.

Durante su conducción, la empresa redujo su huella de carbono en más del 60 % frente a los niveles de 2015, en un período en el que los ingresos casi se duplicaron.

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Cok era el director de operaciones de Apple y tenía a su cargo todas las ventas y las operaciones mundiales de la compañía.