Venezuela

Donald Trump afirmó que depende de Caracas decidir si Venezuela permanece o no en la OPEP

La continuidad del país caribeño en el cartel petrolero quedará supeditada a una decisión del Ejecutivo encabezado por Delcy Rodríguez, tras el pacto que otorga a Washington el control del 20% de reservas probadas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Europa Press)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Europa Press)
Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que la continuidad de Venezuela en la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), tras el acuerdo por el cual Washington pasará a controlar un 20% de las reservas probadas del país caribeño, dependerá por completo del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez.

No lo sé, eso depende de ellos. Eso va a ser una decisión suya”, respondió Trump al ser consultado por la prensa sobre si, luego del anuncio del viernes que habilita a empresas estadounidenses a acceder a unos 65.000 barriles de reservas venezolanas, Caracas debería continuar dentro de la organización petrolera, de la que es uno de sus cinco miembros fundadores.

PUBLICIDAD

Tenemos una gran relación con Venezuela. En cierto sentido, formamos un equipo: extraemos millones y millones de barriles de petróleo que se envían a Houston, a Luisiana y a muchos otros lugares de Estados Unidos y de todo el mundo; estamos ganando una fortuna, y ellos también”, explicó el mandatario en referencia al entendimiento alcanzado.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, precisó el sábado que el acuerdo implicará una producción de 1,5 millones de barriles diarios, tendrá una duración de 25 años y contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con “un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo”.

PUBLICIDAD

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez

Rodríguez añadió que la iniciativa también incluye el desarrollo de ocho bloques verdes en la Faja Petrolífera del Orinoco, una región de más de 55.000 kilómetros cuadrados situada entre el este y el centro-este del país. Según indicó, el esquema prevé regalías mínimas del 16% e impuestos sobre la renta del 34%, lo que, a su juicio, podría servir de impulso para la recuperación económica venezolana.

Por otro lado, Trump sostuvo que el acuerdo contribuirá a bajar el precio de la gasolina en EEUU, un frente que su administración debió afrontar tras el inicio de la guerra contra Irán. Según explicó, el petróleo venezolano permitirá recomponer las reservas estratégicas estadounidenses, debilitadas en los últimos meses por el cierre del estrecho de Ormuz.

“Va a ir rápido, mucho más rápido de lo que predicen los analistas, que hablan de dos o tres años. Incluso si fueran dos años, ese es un periodo de tiempo breve”, contestó Trump al ser consultado sobre las proyecciones de la mayoría de los especialistas, quienes consideran que el impacto del flujo de crudo venezolano en territorio estadounidense no será inmediato.

Desde que Estados Unidos depuso y capturó en enero pasado a Nicolás Maduro, Washington ha quedado como tutor del gobierno ahora liderado por Rodríguez y ha restablecido sus vínculos diplomáticos con Caracas.

Temas Relacionados

Donald TrumpVenezuelaOPEPPetróleo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Venezuela: el precio del dólar subió 440% en un año por las medidas en la política cambiaria

El partido Unión y Cambio solicita al Banco Central un programa económico integral, mientras advierte que la devaluación de la moneda y la inflación golpean a los venezolanos

Venezuela: el precio del dólar subió 440% en un año por las medidas en la política cambiaria

Trump anunció que usará el petróleo venezolano para “llenar” las reservas estratégicas de EEUU

El presidente calificó el crudo como “un regalo de Venezuela al pueblo de Estados Unidos”. El acuerdo petrolero le otorga a Washington el control de más del 20% de las reservas del país caribeño

Trump anunció que usará el petróleo venezolano para “llenar” las reservas estratégicas de EEUU

La renovación del Tribunal Supremo de Justicia es la primera gran prueba institucional de la transición en Venezuela

La organización Conciencia es Dignidad advierte que la sustitución total de los magistrados del TSJ solo marcará un quiebre real si el proceso de postulación, evaluación y designación se realiza con reglas claras, control ciudadano y apego estricto a la Constitución

La renovación del Tribunal Supremo de Justicia es la primera gran prueba institucional de la transición en Venezuela

Las fotos del ex dictador Nicolás Maduro desde la cárcel en Estados Unidos

La cuenta del ex mandatario en X publicó imágenes en las que se lo ve sonriente, acompañadas de un mensaje: "Sepan que estamos firmes"

Las fotos del ex dictador Nicolás Maduro desde la cárcel en Estados Unidos

Venezuela anunció que el acuerdo petrolero con EEUU tendrá una vigencia de 25 años

Así lo confirmó la presidenta encargada Delcy Rodríguez durante un mensaje transmitido por la cadena estatal, quien remarcó que el objetivo del convenio es alcanzar una producción superior a 1,5 millones de barriles diarios

Venezuela anunció que el acuerdo petrolero con EEUU tendrá una vigencia de 25 años
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Menor de 17 años logró escapar de su padre, quien disparó y asesinó a su madre y hermano en Santa Anita

Menor de 17 años logró escapar de su padre, quien disparó y asesinó a su madre y hermano en Santa Anita

El mensaje de Kicillof a cuatro años del atentado a Cristina Kirchner

Los médicos avanzan nuevas movilizaciones tras la aprobación del Estatuto Marco: “Cuenta con el total rechazo de la profesión”

Nuevos créditos hipotecarios UVA: cuándo empezarán a ofrecerse y qué tasa de interés tendrán

Trámite de DNI electrónico gratis: ¿Dónde y cuáles son los beneficiarios?

DEPORTES

Impacto en el cierre del mercado: Manchester City acordó la compra de Enzo Fernández en uno de los pases más caros de la historia

Impacto en el cierre del mercado: Manchester City acordó la compra de Enzo Fernández en uno de los pases más caros de la historia

Francisco Cerúndolo debuta en el US Open: rival, hora y cómo ver en vivo

Messi casi fue “Leonardo”: el insólito error de la AFA que pudo cambiar para siempre su historia con la Selección

“Fin de una época” y “Un hueco imposible de reemplazar”: el retiro de Messi de la selección argentina en la tapa de los diarios del mundo

La vez que Messi quiso dejar la Selección y nadie se enteró: el episodio desconocido que contó su primer biógrafo oficial

ENTRETENIMIENTO

Andrew Garfield vuelve a defender la posibilidad de un Spider-Man gay: “Cualquiera puede proyectarse”

Andrew Garfield vuelve a defender la posibilidad de un Spider-Man gay: “Cualquiera puede proyectarse”

“No voy a estar bien en un día”: Kelly Osbourne habla de su dramática pérdida de peso tras la muerte de Ozzy

Netflix pone fecha al regreso de “Los caballeros” y adelanta su próximo gran conflicto

La historia detrás del asesinato de Tupac: una traición y una gran herida a cerrar en el mundo del hip hop 30 años después

La historia de Pimpinela llegará al cine con foco en sus orígenes