Donald Trump afirmó que depende de Caracas decidir si Venezuela permanece o no en la OPEP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Europa Press)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que la continuidad de Venezuela en la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), tras el acuerdo por el cual Washington pasará a controlar un 20% de las reservas probadas del país caribeño, dependerá por completo del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez.

“No lo sé, eso depende de ellos. Eso va a ser una decisión suya”, respondió Trump al ser consultado por la prensa sobre si, luego del anuncio del viernes que habilita a empresas estadounidenses a acceder a unos 65.000 barriles de reservas venezolanas, Caracas debería continuar dentro de la organización petrolera, de la que es uno de sus cinco miembros fundadores.

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“Tenemos una gran relación con Venezuela. En cierto sentido, formamos un equipo: extraemos millones y millones de barriles de petróleo que se envían a Houston, a Luisiana y a muchos otros lugares de Estados Unidos y de todo el mundo; estamos ganando una fortuna, y ellos también”, explicó el mandatario en referencia al entendimiento alcanzado.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, precisó el sábado que el acuerdo implicará una producción de 1,5 millones de barriles diarios, tendrá una duración de 25 años y contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con “un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo”.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez

Rodríguez añadió que la iniciativa también incluye el desarrollo de ocho bloques verdes en la Faja Petrolífera del Orinoco, una región de más de 55.000 kilómetros cuadrados situada entre el este y el centro-este del país. Según indicó, el esquema prevé regalías mínimas del 16% e impuestos sobre la renta del 34%, lo que, a su juicio, podría servir de impulso para la recuperación económica venezolana.

Por otro lado, Trump sostuvo que el acuerdo contribuirá a bajar el precio de la gasolina en EEUU, un frente que su administración debió afrontar tras el inicio de la guerra contra Irán. Según explicó, el petróleo venezolano permitirá recomponer las reservas estratégicas estadounidenses, debilitadas en los últimos meses por el cierre del estrecho de Ormuz.

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“Va a ir rápido, mucho más rápido de lo que predicen los analistas, que hablan de dos o tres años. Incluso si fueran dos años, ese es un periodo de tiempo breve”, contestó Trump al ser consultado sobre las proyecciones de la mayoría de los especialistas, quienes consideran que el impacto del flujo de crudo venezolano en territorio estadounidense no será inmediato.

Desde que Estados Unidos depuso y capturó en enero pasado a Nicolás Maduro, Washington ha quedado como tutor del gobierno ahora liderado por Rodríguez y ha restablecido sus vínculos diplomáticos con Caracas.