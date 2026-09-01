Tim Cook se va de Apple como CEO: todos los lanzamientos exitosos como el iPhone y su nuevo cargo

Tim Cook deja la dirección de Apple y John Ternus asume como CEO desde el 1 de septiembre de 2026 - REUTERS/Carlos Barria

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Tim Cook deja este 1 de septiembre de 2026 el cargo de CEO de Apple y pasa a ser presidente ejecutivo de su junta directiva, mientras John Ternus asume la dirección diaria de la compañía.

El relevo pone fin a 15 años de gestión de Cook, un periodo en el que Apple reforzó su peso en teléfonos, computadoras, relojes inteligentes y servicios digitales.

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La transición importa porque ocurre en un momento de competencia por la inteligencia artificial, el hardware propio y los dispositivos de realidad mixta. Cook mantendrá influencia dentro de la empresa desde la junta y apoyará asuntos como el diálogo con responsables políticos de distintos países, según informó Apple.

La sucesión llega después de una etapa marcada por expansión del ecosistema y servicios, y coincide con reacomodos en la cúpula tras salidas de ejecutivos clave, en un momento donde el rumbo tecnológico exige decisiones rápidas y coordinadas - EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Cook sucedió a Steve Jobs en agosto de 2011

Tim Cook asumió como CEO de Apple en agosto de 2011, poco antes de la muerte de Steve Jobs en octubre de ese mismo año. Su llegada despertó dudas dentro de la industria: Cook provenía del área de operaciones y logística, mientras que Jobs concentraba una imagen pública ligada al diseño y la presentación de nuevos productos.

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El ejecutivo optó por sostener la continuidad de la empresa, con una estructura directiva estable y una expansión progresiva de las líneas ya existentes. En vez de abandonar los productos centrales de Apple, la compañía actualizó sus formatos y amplió su presencia global con nuevos modelos de negocio ligados a servicios, suscripciones y pagos.

Durante este periodo, Apple alcanzó una capitalización bursátil superior a los 4 billones de dólares, aunque el dato cambia según el desempeño de sus acciones en bolsa. La empresa también consolidó ingresos recurrentes desde App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+ y Apple Pay.

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Apple cierra la era Cook tras 15 años y abre una transición con Ternus al mando del día a día

Los productos que marcaron la etapa de Tim Cook

El iPhone siguió como el principal producto de Apple durante la gestión de Cook. Desde el iPhone 4S hasta las generaciones recientes, la firma amplió el tamaño de las pantallas, incorporó cámaras más avanzadas, conectividad 5G, chips propios y herramientas de seguridad como Face ID.

La etapa también dejó otros lanzamientos que definieron el catálogo actual de la compañía:

Apple Watch , presentado en 2014 y vendido desde 2015, abrió una línea enfocada en salud, actividad física y notificaciones.

AirPods , lanzados en 2016, impulsaron el segmento de audífonos inalámbricos y fortalecieron el ecosistema entre iPhone, iPad y Mac.

Apple Silicon , la transición de los procesadores Intel a los chips diseñados por Apple para computadoras Mac, modificó la estrategia técnica de la empresa.

Apple Vision Pro , el visor de realidad mixta que abrió una nueva categoría de hardware, aunque todavía con una adopción limitada frente al iPhone o el Apple Watch.

Servicios digitales, que ganaron relevancia como fuente de ingresos y conexión entre los distintos dispositivos de la marca.

La transición a Apple Silicon fue uno de los cambios técnicos más relevantes. Los procesadores de las series M permitieron a Apple reducir su dependencia de Intel y controlar una parte mayor del diseño, el rendimiento y la eficiencia energética de sus computadoras.

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Del iPhone a Apple Silicon, el legado de Cook deja productos clave y un negocio de servicios en crecimiento - REUTERS/Carlos Barria

El nuevo rol de Cook dentro de Apple

Cook no deja por completo la empresa. Desde este martes será presidente ejecutivo de la junta directiva, un puesto que le permitirá intervenir en asuntos estratégicos sin asumir la operación cotidiana de Apple.

Según la compañía, el ejecutivo colaborará en áreas específicas, entre ellas la relación con gobiernos y responsables de políticas públicas.

John Ternus asume una empresa con retos abiertos

Ternus llega a la dirección general tras liderar el área de ingeniería de hardware. Su carrera dentro de Apple incluye trabajo en productos como iPhone, iPad, Mac y Apple Watch, además de proyectos relacionados con durabilidad, materiales y reparación.

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Su primer desafío será ordenar una cúpula que afronta varias salidas y cambios de responsabilidades. En los últimos años, figuras como Luca Maestri, Jeff Williams, Kate Adams y Lisa Jackson dejaron o redujeron sus funciones dentro de la empresa.

La sucesión también coincide con una carrera por integrar inteligencia artificial en productos de consumo. Apple deberá definir el rumbo de Apple Intelligence, reforzar Siri y responder a la presión de competidores como Google, Microsoft, Meta y OpenAI.

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El cambio de mando entra en vigor el 1 de septiembre de 2026, fecha que Apple fijó tras un proceso de sucesión aprobado por unanimidad por su junta directiva.