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Si has dado permisos de ubicación o cámara en tu celular ten cuidado porque tus datos estarían en riesgo

Estas autorizaciones deben gestionarse conscientemente al instalar aplicaciones

Una mano sostiene un teléfono celular que muestra en su pantalla una notificación de alerta de color rojo con dos símbolos de exclamación y un sobre con una calavera.
Aceptar permisos de apps sin revisarlos expone el teléfono móvil a riesgos de privacidad, seguridad y consumo de saldo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cada vez que un usuario instala una nueva aplicación en su teléfono móvil, el sistema operativo solicita conceder una serie de autorizaciones. Aceptar estos permisos sin analizar a qué accede cada aplicación puede abrir la puerta a graves riesgos para la privacidad, la seguridad y hasta el saldo del dispositivo.

La costumbre de aceptar sin leer, por prisa o desconocimiento, hace que el teléfono sea una fuente para obtener datos sin que el usuario lo note, con funciones en segundo plano. Por eso es clave saber cómo funcionan los permisos y cuáles se deben permitir y cuáles no.

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Qué son los permisos para apps y por qué importan

Los permisos para aplicaciones móviles son autorizaciones que las apps solicitan para acceder a funciones o datos del dispositivo. Por ejemplo, una app de mensajería puede requerir acceso a los contactos, mientras que una de fotografía necesita la cámara. Sin embargo, muchas aplicaciones exigen permisos que no tienen relación con sus funciones principales.

En Android e iOS, los permisos se gestionan de forma diferente. Las versiones recientes de iOS muestran los permisos en tiempo de ejecución, a medida que la app los necesita, mientras que Android combina solicitudes previas a la instalación con otras que aparecen cuando se usa la aplicación.

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Primer plano de unas manos sosteniendo un teléfono celular moderno con una pantalla roja brillante que muestra el texto en blanco "Alerta de estafa".
Android e iOS gestionan los permisos de apps de forma distinta, con avisos previos o en tiempo de ejecución según el sistema operativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal riesgo de aceptar permisos sin revisarlos es que aplicaciones maliciosas o poco transparentes pueden acceder a datos sensibles y realizar acciones en segundo plano, desde recopilar información personal hasta consumir saldo, interceptar mensajes o incluso instalar malware.

Cuáles son los permisos más peligrosos

No todos los permisos son igual de delicados. Hay un grupo de autorizaciones que merecen especial atención por la cantidad de información a la que pueden dar acceso o las posibilidades de abuso por parte de aplicaciones maliciosas. Estos son los principales:

  • Acceso a SMS y llamadas: permitir que una app lea mensajes de texto o el historial de llamadas puede facilitar el robo de códigos de verificación, interceptar mensajes bancarios y habilitar fraudes financieros.
  • Permiso de accesibilidad: concebido para ayudar a usuarios con necesidades especiales, este permiso otorga a la app la capacidad de ver todo lo que se muestra en pantalla y de realizar acciones por el usuario. En manos de software malicioso, puede ser usado para espiar contraseñas, interceptar SMS, controlar el dispositivo o incluso conceder más permisos sin que el usuario lo sepa.
  • Lectura de notificaciones: al acceder a las notificaciones, una app puede leer códigos de un solo uso y mensajes de autenticación, lo que permitiría autorizar operaciones bancarias o suscribirse a servicios sin el consentimiento del usuario.
Bluetooth - celular - ciberseguridad - tecnología - 18 de enero
El permiso de accesibilidad y la lectura de notificaciones pueden dar a una app control sobre la pantalla, los SMS y los códigos de autenticación. (Imagen ilustrativa Infobae)
  • Mostrar sobre otras aplicaciones (superposición): permite que una app muestre ventanas flotantes sobre otras, lo que puede facilitar ataques de suplantación de pantalla o “clickjacking”. Un software malicioso puede, por ejemplo, mostrar un campo invisible para capturar contraseñas.
  • Acceso a todos los archivos: permite leer, modificar y borrar cualquier archivo almacenado en el dispositivo, incluidos documentos, fotos y vídeos.
  • Administrador del dispositivo: este permiso otorga control avanzado sobre el dispositivo, como bloquear, borrar o instalar apps. Si cae en manos de software malicioso, puede dificultar la desinstalación y facilitar el borrado completo de datos.
  • Gestión multimedia: permite manipular los archivos multimedia del dispositivo, lo que puede ser aprovechado para eliminar o modificar fotos y vídeos de otras aplicaciones.
  • Instalar aplicaciones: Permite a una app iniciar la instalación de otras aplicaciones, lo que, combinado con ingeniería social, podría llevar a instalar software malicioso adicional.

El acceso a ubicación, cámara y micrófono también requiere cautela. Aunque son permisos conocidos, siguen siendo críticos porque permiten la grabación o la toma de imágenes y el rastreo de los movimientos del usuario.

Cómo controlar y gestionar los permisos del celular

  • Revisar los permisos antes de instalar una app: leer detenidamente la lista de permisos solicitados y desconfiar si alguno no parece necesario para la función principal de la aplicación.
Pantalla de celular con iconos de aplicaciones de bancos, un dedo tocando la pantalla y un símbolo de advertencia triangular.
El acceso a todos los archivos, la gestión multimedia y el administrador del dispositivo permiten leer, borrar o modificar datos del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Configurar los permisos manualmente: en Android, desde Ajustes > Aplicaciones > Gestor de permisos; en iOS, desde Configuración > Privacidad y seguridad. Es posible ver, modificar y revocar permisos uno a uno.
  • Auditar periódicamente los permisos: revisar el panel de privacidad para ver qué aplicaciones han accedido a sensores, ubicación o datos en las últimas horas o días. Revocar permisos a apps que no se usen con frecuencia.
  • Activar la revocación automática de permisos: las versiones recientes de Android permiten que los permisos se retiren automáticamente de aplicaciones que no se usan durante cierto tiempo.
  • Evitar instalar aplicaciones de fuentes desconocidas: priorizar siempre tiendas oficiales como Google Play o App Store, revisar valoraciones y evitar APKs de procedencia dudosa.

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