Tecno

Cloudflare reporta más tráfico de agentes IA que de humanos: más del 1.700% son robots

La compañía presentó sus resultados del segundo trimestre de 2026 detallando cómo la automatización y la inteligencia artificial están rediseñando el panorama digital

Cloudflare sostiene que el futuro de la red pasa por convertirse en la infraestructura esencial para aplicaciones nativas de IA. Europa Press
Cloudflare sostiene que el futuro de la red pasa por convertirse en la infraestructura esencial para aplicaciones nativas de IA. Europa Press
Guardar

Más del 50% del tráfico en la red global de Cloudflare es generado actualmente por agentes de inteligencia artificial y otros sistemas automatizados, según la última presentación de resultados de la compañía. Este fenómeno, que implica un crecimiento superior al 1.700% en las solicitudes diarias de agentes de IA respecto al año anterior, marca un punto de inflexión en la estructura y funcionamiento de Internet.

Cloudflare considera este cambio como el inicio de una nueva era, la llamada “Internet con agentes”, en la que los sistemas autónomos y las interacciones máquina a máquina empiezan a dominar las comunicaciones digitales.

PUBLICIDAD

El auge de los agentes de IA en el tráfico de Cloudflare

La compañía presentó sus resultados del segundo trimestre de 2026 detallando cómo la automatización y la inteligencia artificial están rediseñando el panorama digital. Los agentes de software, la comunicación entre máquinas y las aplicaciones autónomas ya no representan una porción menor del tráfico: han superado a los usuarios humanos en la red de Cloudflare.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Más del 50% del tráfico en la red global de Cloudflare es generado actualmente por agentes de inteligencia artificial y otros sistemas automatizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En palabras de Matthew Prince, cofundador y director ejecutivo: “Nuestra plataforma se sitúa en el centro de este cambio de paradigma. Estamos construyendo la infraestructura, los controles, las herramientas para desarrolladores y los sistemas de pago para la Internet de los Agentes”.

PUBLICIDAD

Esta transformación se refleja en la magnitud del crecimiento. En solo un año, las solicitudes diarias de agentes de IA han aumentado más de un 1.700%. La proporción de tráfico generado por sistemas automatizados ha sobrepasado el umbral del 50%, desplazando a los humanos como los principales usuarios de la red.

Este escenario implica que la arquitectura de Internet debe adaptarse a nuevas exigencias: no solo acelerar la carga de sitios web, sino también permitir la autenticación, protección, orquestación, supervisión y monetización de software autónomo operando a escala global.

En solo un año, las solicitudes diarias de agentes de IA han aumentado más de un 1.700%. REUTERS/Yves Herman
En solo un año, las solicitudes diarias de agentes de IA han aumentado más de un 1.700%. REUTERS/Yves Herman

Cloudflare sostiene que el futuro de la red pasa por convertirse en la infraestructura esencial para aplicaciones nativas de IA, lo que requiere redes seguras, computación perimetral programable, identidad digital robusta, protección avanzada de API y capacidades de observabilidad.

El rol de la empresa se redefine, pasando de ser un intermediario en la entrega de contenido a ser el entorno donde los agentes de IA ejecutan, interactúan y se regulan.

Infraestructura global y capacidades técnicas de Cloudflare

El soporte para esta nueva fase se apoya en una de las redes de borde más grandes y programables del mundo. Cloudflare opera en más de 335 ciudades distribuidas en 125 países y conecta directamente con aproximadamente 13.000 redes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Actualmente, más de 7,4 millones de desarrolladores utilizan la plataforma de Cloudflare. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su infraestructura ofrece una capacidad total de 534 terabits por segundo y logra que el 95% de la población mundial con acceso a Internet esté a menos de 50 milisegundos de uno de sus centros de datos. Esto permite que la empresa brinde servicios de baja latencia y alta disponibilidad, esenciales para las aplicaciones de IA distribuidas.

Actualmente, más de 7,4 millones de desarrolladores utilizan la plataforma de Cloudflare. Además, el 78% de las 50 principales aplicaciones web de IA generativa ya operan sobre la infraestructura de la compañía, consolidando su papel como proveedor central en el ecosistema de inteligencia artificial.

Resultados financieros y crecimiento empresarial

En el plano económico, Cloudflare informó ingresos por 696,1 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, lo que representa un aumento del 36% respecto al mismo período del año anterior. Las Obligaciones de Rendimiento Restantes Actuales crecieron un 35%, reflejando una demanda sostenida por parte de las empresas.

Al cierre del trimestre, la compañía contaba con 4.160 millones de dólares en efectivo e inversiones. Ante estos resultados, Cloudflare ajustó al alza su pronóstico de ingresos para el año, situándolo entre 2.864 y 2.870 millones de dólares.

Cloudflare es una plataforma en la nube que protege y acelera sitios web. CLOUDFLARE
Cloudflare es una plataforma en la nube que protege y acelera sitios web. CLOUDFLARE

Redefinición de la arquitectura de Internet para la era de los agentes

Durante casi treinta años, la infraestructura de Internet se ha optimizado para la navegación y el consumo de contenido por parte de usuarios humanos.

La tendencia actual, liderada por Cloudflare, es que la próxima década estará dominada por agentes de software autónomos que interactúan directamente con API, bases de datos, modelos de IA y sistemas de pago, además de comunicarse entre sí.

El cambio en la naturaleza del tráfico de red exige una transformación profunda en las redes distribuidas. Estas deben evolucionar de simples canales de transmisión de datos a entornos activos de ejecución de inferencias de IA, autenticación, enrutamiento inteligente de API, observabilidad y seguridad.

En esta nueva arquitectura, la red deja de ser un medio pasivo y se convierte en un actor fundamental dentro de los flujos de trabajo de la inteligencia artificial.

Temas Relacionados

CloudflareIAAgentes IARobotsTráfico IALo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

CEO de Shopify amenaza con bloquear a Claude Code de Anthropic

Según Tobi Lütke, cuando los agentes no leen los mismos archivos de instrucciones, se corre el riesgo de que equipos trabajen bajo criterios distintos

CEO de Shopify amenaza con bloquear a Claude Code de Anthropic

Bill Gates advierte que la IA jamás debería liderar sectores de educación, sanidad ni reemplazar jurados

Esta postura parte de la premisa de que existen ocupaciones cuyo valor reside en el componente humano, más allá de la mera productividad

Bill Gates advierte que la IA jamás debería liderar sectores de educación, sanidad ni reemplazar jurados

La carpeta de Windows que jamás debes borrar porque acabaría con la seguridad de tu PC

Esta carpeta aparece sin ninguna instalación, pero es clave mantenerla y no consume recursos del computador

La carpeta de Windows que jamás debes borrar porque acabaría con la seguridad de tu PC

Lista de celulares que se quedan sin WhatsApp desde el 1 de septiembre de 2026

Modelos Android y iPhone no podrán actualizar, abrir o descargar la aplicación, así que se debe buscar formas de respaldar la información hasta encontrar un nuevo teléfono

Lista de celulares que se quedan sin WhatsApp desde el 1 de septiembre de 2026

WhatsApp estrena 3 funciones de seguridad claves para proteger tu cuenta de hackeos y estafas

Muchas herramientas llegan primero a TestFlight en iOS y a la beta de Google Play en Android, con cupos limitados y activación escalonada

WhatsApp estrena 3 funciones de seguridad claves para proteger tu cuenta de hackeos y estafas

DEPORTES

Maxi López contó la historia de la fiesta de “varios días” con Ronaldinho en la que amaneció en otro país: “No sé cómo llegamos”

Maxi López contó la historia de la fiesta de “varios días” con Ronaldinho en la que amaneció en otro país: “No sé cómo llegamos”

Boca Juniors está a un paso de concretar el pase del Changuito Zeballos a Europa: el club interesado y cuánto dinero ofertó

El gigante de Europa que busca a Nicolás Tagliafico en el cierre del libro de pases

La historia de Tomás Domene, el goleador de los Leones que fue elegido mejor jugador del Mundial de hockey 2026

Diego Domínguez Bejarano, sobrino del titular de la Conmebol, se convirtió en el primer paraguayo en ganar de local en el Mundial de rally

TELESHOW

Juli Poggio habló de sus manejos financieros después de Gran Hermano: “Tengo una SRL con mi mamá”

Juli Poggio habló de sus manejos financieros después de Gran Hermano: “Tengo una SRL con mi mamá”

Quién es Callejero Fino: cantante de RKT, amigo de María Becerra y La Joaqui y exparticipante de Bake Off con Wanda Nara

Mirtha Legrand recordó a Rubén Rada y reveló la canción que él compuso para ella: “Me siento orgullosa”

El vestido por el que apostó la China Suárez desde la “Casa de los sueños” en la previa a la primavera

Úrsula Corberó y el Chino Darín mostraron el detalle más tierno de su hijo Dante: “Muy morfable todo”

INFOBAE AMÉRICA

El senador Juan José Matarí busca apoyo para presionar a Nicaragua desde España y la Unión Europea

El senador Juan José Matarí busca apoyo para presionar a Nicaragua desde España y la Unión Europea

Embarazadas deben cargar baldes de agua en un hospital de Cuba por la falta de servicios básicos

50 años de cárcel a mujer que explotaba a menores y las amenazaba con dejarlas “sin un lugar donde vivir” en San Salvador

Honduras entrega al FBI a Mario Roberto Flores, acusado de secuestrar y asesinar a una niña de 5 años

Bukele promete “noticias fantásticas” sobre la educación en El Salvador y el uso de Grok