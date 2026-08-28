Bill Gates advierte al mundo: “la capacidad de la IA para superar la cognición humana marcará el inicio de una época turbulenta”

Para el cofundador de Microsoft, la inteligencia artificial es la herramienta más poderosa para promover la equidad. (Instagram/Bill Gates)

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El miércoles 26 de agosto de 2026, Bill Gates publicó en su sitio personal un ensayo de casi 6.000 palabras, acompañado por entrevistas en The New York Times, Axios, CNN y Semafor. En el corazón de su texto no hay una propuesta técnica, sino una advertencia: los que construyen esta tecnología saben lo que viene y eligieron no decirlo. Al día siguiente, sumó un video en Instagram donde amplió su postura y reforzó el mensaje expuesto en el blog.

Inteligencia artificial: potencial y amenaza para la equidad según Bill Gates

Para el cofundador de Microsoft, la inteligencia artificial es “tanto la herramienta más poderosa para promover la equidad como la mayor amenaza para la equidad que los seres humanos hayan inventado”. Así define el filántropo el doble filo de esta tecnología. Su visión es clara: la IA tiene la capacidad de transformar la sociedad, pero también conlleva riesgos inéditos para el equilibrio social.

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Según Gates, “la capacidad de la inteligencia artificial para reemplazar y superar la cognición humana marcará el inicio de una de las épocas más turbulentas de la historia”. En su análisis, adelanta que “muchos empleos desaparecerán. Primero los trabajos de oficina, seguidos por los trabajos manuales”.

Para Gates, solo “si lo hacemos bien, los beneficios para la humanidad serán extraordinarios y el mundo será un lugar más equitativo”. Europa Press

No obstante, remarca que los aspectos positivos de la inteligencia artificial serán sorprendentes. Entre los posibles avances, menciona que la inteligencia artificial “acelerará la innovación en los desafíos técnicos más complejos del mundo, proporcionará energía limpia y confiable para todos, mejorará la educación y mucho más”.

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Frente a este panorama, Gates sostiene que “si gestionamos bien la transición, los beneficios superarán ampliamente los aspectos negativos”. Sus palabras insisten en que la forma en que se administre el desarrollo de la IA determinará si sus efectos serán constructivos o destructivos para la sociedad.

“He publicado un memorando que desafía al mundo a colocar este tema en lo más alto de la agenda. Si lo hacemos bien, los beneficios para la humanidad serán extraordinarios y el mundo será un lugar más equitativo”, concluye el magnate, instando a que el debate sobre la inteligencia artificial ocupe un lugar central en la agenda mundial.

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TT News Agency/ Stefan Jerrevang via REUTERS

Consecuencias sociales y laborales de la inteligencia artificial

Gates advierte que la irrupción de la inteligencia artificial afectará de manera directa al mundo laboral. La automatización, impulsada por la inteligencia artificial, pondrá en riesgo tanto tareas administrativas como físicas, generando una transformación profunda en el mercado de trabajo.

El mensaje también alerta sobre la necesidad de anticipar respuestas. Gates sostiene que la transición debe ser gestionada con responsabilidad para que los beneficios superen ampliamente los aspectos negativos. Si esto no sucede, la IA podría convertirse en “la mayor amenaza para la equidad que los seres humanos hayan inventado”.

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Su planteo no solo convoca a los líderes tecnológicos, sino también a gobiernos y sociedad civil, para que la discusión sobre los efectos de la inteligencia artificial se ubique en el centro de la agenda global.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El llamado de Bill Gates a la acción mundial

“He publicado un memorando que desafía al mundo a colocar este tema en lo más alto de la agenda”, remarca Gates, subrayando la urgencia de un debate público y transversal. El video publicado en Instagram el día siguiente a la difusión del ensayo refuerza esta perspectiva y busca ampliar el alcance de su mensaje.

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Para Gates, solo “si lo hacemos bien, los beneficios para la humanidad serán extraordinarios y el mundo será un lugar más equitativo”. La advertencia y el desafío quedan planteados: la inteligencia artificial puede ser una herramienta transformadora o un riesgo sistémico, y el desenlace dependerá de la gestión colectiva de este proceso.