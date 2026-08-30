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La historia de Tomás Domene, el goleador de los Leones que fue elegido mejor jugador del Mundial de hockey 2026

El delantero cordobés fue el máximo anotador y protagonista del torneo, en el que la selección argentina terminó en el tercer puesto

El delantero fue determinante en la campaña que llevó a Los Leones al podio tras vencer a Países Bajos

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Los Leones lograron superar a Países Bajos por 2-1 y se aseguraron el tercer puesto en el Mundial de hockey masculino 2026, que finalizó con la consagración de Alemania como bicampeón, aunque también puso en el centro de la escena internacional a Tomás Domene, delantero cordobés que emergió como la gran figura del certamen. Su actuación sobresaliente incluyó el título de máximo goleador y el premio al mejor jugador del torneo.

La historia de Domene, formado en el Jockey Club Córdoba, se coronó en la ciudad anfitriona cuando Los Leones repitieron la hazaña de La Haya 2014. Tras un arranque cerrado, la selección argentina encontró la ventaja gracias a la especialidad del delantero: una arrastrada precisa que abrió el marcador tras un pase de Facundo Zárate y encaminó a la Argentina hacia el podio. Ese tanto, además, selló su nombre en la tabla de artilleros con 10 goles en siete partidos.

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Un jugador de hockey con camiseta celeste y blanca golpea una pelota frente a un rival con uniforme naranja sobre una cancha azul
Tomás Domene marcó el primer tanto para los Leones en busca del Bronce ante Países Bajos

Domene llegó al Mundial en un momento especial de su carrera. Venía de liderar la ofensiva del Waterloo Ducks en Bélgica, donde fue campeón, goleador y elegido jugador más valioso de la final. En la Pro League, también había brillado con la camiseta nacional, de esa manera ratificó su capacidad como hombre clave en el área rival.

En el torneo global, el cordobés no solo aportó goles, sino que se consolidó como referente de un equipo en plena renovación. Con más de 100 tantos convertidos con la selección, fue el hombre que apareció en los momentos de máxima presión y el encargado de abrir el camino cuando el partido se estancaba. El reconocimiento a su desempeño llegó al final del certamen, cuando fue distinguido como mejor jugador del Mundial. Se trata de una distinción inédita para el hockey argentino masculino: hasta entonces, ningún compatriota había logrado ese galardón en una Copa del Mundo.

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Un jugador con uniforme de hockey blanco y celeste salta con un palo en la mano frente al público y a un arquero en el suelo
El delantero cordobés finalizó su actuación en el Mundial de hockey 2026 como el mejor jugador del torneo

Tras el triunfo ante Países Bajos, Domene compartió su alegría y la dimensión del logro: “Es una alegría inmensa. Creo que nos debíamos este partido, nos debíamos la victoria para coronar el excelente torneo que hicimos. Se nos escapó la semifinal ante Alemania por detalles, pero tenemos que acostumbrarnos a jugar este tipo de encuentros porque estamos construyendo algo más grande que solo este torneo. Hay que seguir metiéndole”.

La imagen de Domene celebrando con su familia en la tribuna es uno de los recuerdos más emotivos del torneo. “Ganar una medalla con toda mi familia en la tribuna es algo único. Mi enfoque es no darme por vencido y tener siempre la cabeza puesta en que voy a tener otra oportunidad”, manifestó, poniendo en palabras el valor sentimental de la conquista.

Además del tanto de Domene, Matías Rey selló el 2-1 para el tercer puesto de Los Leones (EFE/EPA/OLIVIER HOSLET)
Además del tanto de Domene, Matías Rey selló el 2-1 para el tercer puesto de Los Leones (EFE/EPA/OLIVIER HOSLET)

El certamen, además, tuvo un cierre especial para el grupo. El delantero subrayó el compromiso colectivo y el sentido de pertenencia: “La clave fue estar atentos y no cometer errores. Terminar este torneo con una victoria para Mati Rey y para Luqui Martínez, que nos habían dicho que era su último torneo, hace que todo sea mucho más especial”.

La actuación de Tomás Domene en el Mundial de 2026 instala su nombre entre los grandes del hockey nacional. A sus logros individuales se suma el hecho de haber sido el pilar en la obtención del segundo bronce mundialista de Los Leones, apenas un día después de la consagración de Las Leonas.

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