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Diego Domínguez Bejarano, sobrino del titular de la Conmebol, se convirtió en el primer paraguayo en ganar de local en el Mundial de rally

El piloto guaraní venció en el WRC2 con un Toyota GR Yaris Rally2. Su festejo y la felicitación de tío

Diego Domínguez celebra su victoria WRC2 en el Rally del Paraguay, fecha válida por el Campeonato Mundial de Rally

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Diego Domínguez Bejarano, de 26 años, se convirtió este domingo en el primer piloto paraguayo en ganar una prueba del Campeonato Mundial de Rally en su tierra al proclamarse vencedor de la categoría World Rally Championship 2 (WRC2) en el Rally del Paraguay, disputado en el departamento de Itapúa, por la undécima fecha del campeonato ecuménico.

Al volante de un Toyota GR Yaris Rally2 y con el español Rogelio Peñate como copiloto, Domínguez Bejarano cerró la prueba con un tiempo neto de tres horas, 21 minutos y 9 segundos, con una ventaja de 22,7 segundos sobre el británico Gus Greensmith, también en un GR Yaris Rally2. El tercer escalón del podio fue para otro guaraní, Alejandro Galanti, a dos minutos y 42,5 segundos del ganador.

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El dominio de Domínguez Bejarano fue constante desde el arranque. Lideró la WRC2 desde la primera etapa del viernes y no cedió esa posición en ningún momento de las tres jornadas. De las 21 especiales programadas en las rutas de arcilla y grava de Itapúa —la SS21 fue cancelada tras el accidente del japonés Takamoto Katsuta—, el piloto se impuso en cinco tramos: Cambyretá 1, Nueva Alborada 1, Yerbateras 1, Cambyretá 2 y Encarnación Costanera. En la clasificación general del rally, que ganó el finlandés Sami Pajari, de Toyota Gazoo Racing, terminó séptimo.

Diego Domínguez Bejarano
La celebración de Diego Domínguez Bejarano en su cuenta de Instagram (@ddbrally)

La reacción del piloto llegó a través de su cuenta de Instagram. “El sueño de mi vida, el sueño de Rogelio, el sueño del equipo y el de todo un país que sueña de día y duerme de noche”, escribió. “¡Tenemos al primer paraguayo en la historia en ganar una fecha mundialista en casa! ¡No tengo palabras, solo gratitud y orgullo de ser paraguayo y de vivir en un país que respira y vive por esta pasión! ¡Viva Paraguay!”, añadió.

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El festejo se extendió a la familia. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol y tío del piloto, publicó un mensaje en sus redes sociales. “Campeón del Rally del Paraguay 2026 en la WRC2. Haciendo historia en nuestra tierra y demostrando, una vez más, esa sangre ganadora que llevás dentro”, escribió el dirigente. “Como diría el Wowo: ‘Sos Domínguez, no naciste para ser segundo’”, citó, antes de agregar que el triunfo representa “una alegría enorme para toda la familia y para el Paraguay”.

Domínguez Bejarano heredó la pasión de su padre, homónimo suyo y quien también corrió en el certamen ecuménico. El resultado es el punto más alto de una carrera construida con paciencia y resultados progresivos. Debutó en el WRC en 2019, en el Rally de Gran Bretaña, donde terminó en el puesto 33 de la general. Ese mismo año ganó el grupo RC4 del Campeonato Sudamericano de Rally.

Diego Domínguez Bejarano
El posteo de Alejandro Domínguez, tío de Diego (@alejandrodominguezws)

En 2023 acumuló victorias en la clase WRC3 en México, Kenia y Grecia, aunque una falla técnica en Chile le impidió pelear por el título de esa serie. La revancha llegó en 2024, cuando se coronó campeón de la WRC3 con triunfos en cinco de los siete rallies que disputó y 46 victorias de tramos, con 52 puntos de ventaja sobre el francés Mattéo Chatillon.

El salto a la WRC2 se produjo en 2025, temporada en la que compitió como piloto privado con un Ford Fiesta Rally3 y un GR Yaris Rally2. Sus primeros puntos en esa categoría llegaron en las Islas Canarias, y cerró el año con un podio en la clase WRC2 Challenger del Rally de Arabia Saudita. Ya en 2026, sumó sus primeros puntos del campeonato en el Rally Safari de Kenia, con un noveno lugar en la general y un tercer puesto en la WRC2 Challenger.

La clasificación general fue ganada por el finlandés Sami Pajari (Toyota) y el podio lo completaron los pilotos de Hyundai, el neozelandés Hayden Paddon y el francés Adrien Fourmaux. El Campeonato Mundial de Rally seguirá en Sudamérica y del 10 al 13 de septiembre se disputará el Rally de Chile.

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