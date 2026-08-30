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Maxi López contó la historia de la fiesta de “varios días” con Ronaldinho en la que amaneció en otro país: “No sé cómo llegamos”

El argentino y el astro brasileño compartieron equipo y salidas en el Barcelona

El argentino y el brasileño compartieron tiempo en el Barcelona
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Maximiliano López visitó el programa PH Podemos Hablar, de Telefe, y repasó uno de los capítulos más recordados de su carrera: la noche —o las noches— que siguieron a la conquista de la UEFA Champions League con el FC Barcelona en 2006. El delantero argentino describió una celebración que comenzó en París y terminó en un destino que él mismo no supo precisar, junto a un grupo de compañeros entre los que estaba Ronaldinho.

“Ganamos contra el Arsenal de los Invencibles y fue una fiesta que duró varios días”, contó López ante la sorpresa del conductor y los demás invitados. El Barcelona había organizado un festejo oficial para el plantel en la capital francesa, pero el argentino y un grupo de compañeros decidieron continuar por su cuenta. “Eran cuatro brasileños”, recordó, y al ser consultado sobre los nombres, el periodista Gastón Edul mencionó a Deco, nacido en Sao Paulo, pero nacionalizado portugués. López no los confirmó ni los desmintió, pero sí precisó que siempre se juntaba con el grupo brasileño del equipo.

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La fiesta se extendió más allá de lo previsto. “Nos terminamos levantando en otro país”, admitió López. “No sé cómo llegamos, no lo registré”, agregó entre risas. Ante la pregunta de cómo había sido el viaje, no dio una respuesta concreta: solo reconoció que la celebración había empezado en París y que en algún momento alguien organizó el traslado a Praga, República Checa, aunque él no supo quién ni cuándo. “Teníamos que volver”, dijo, y aclaró que nadie en el club les reclamó nada porque el equipo acababa de ganar la copa.

Ronaldinho y Maxi López forjaron una amista en el Barcelona (Shutterstock)
Ronaldinho y Maxi López forjaron una amista en el Barcelona (Shutterstock)

La relación entre López y Ronaldinho durante esa etapa iba mucho más allá de lo deportivo. Según relató en el programa conducido por Andy Kusnetzoff, cuando estaban en Barcelona el brasileño tenía un cuarto reservado en su casa, y cuando estaban de gira, López tenía uno en la casa de Ronaldinho. El brasileño incluso escribió con un marcador los cuartos: “M11” para el argentino, en referencia a su número de camiseta, y “R10” para él.

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Esa cercanía tuvo consecuencias en la vida personal de López. Había llegado a Barcelona acompañado de una pareja, y Ronaldinho comenzó a buscarlo de noche para salir. La primera vez, ella lo dejó ir sin problema. La segunda, ya lo miró diferente. A la tercera noche, cuando López no atendía la puerta, el brasileño subió y empezó a golpearla. “Me dijo que tenía que elegir”, recordó el exdelantero. La decisión fue tajante: le sacó un pasaje a su pareja y ella regresó. “Era el que me pasaba la pelota adentro de la cancha”, se justificó entre risas.

Sobre la actualidad de Ronaldinho, López fue más cauto. “Ahora prefiero encontrarlo un poco menos”, dijo, en referencia al paso del tiempo y a las circunstancias que rodearon al brasileño en los últimos años, entre ellas su detención en Paraguay. “Hablamos con los chicos en el grupo cuando pasó eso”, contó, y lo definió como alguien con “mil experiencias” y siempre un personaje.

López también habló de su etapa en Rusia, donde jugó en el FC Moscú. Allí, según recordó, el propio capitán del equipo le advirtió al llegar que quien no tomara ni fumara no iba a jugar. “Nunca me pasó en un equipo de fútbol que, cuando terminaba el entrenamiento, iban y se clavaban los shots de vodka”, describió. Fue durante esa etapa en Moscú que conoció a Wanda Nara, con quien luego se casó.

Con el Barcelona, López ganó la Liga de Campeones 2005-06, la liga española 2004-05 y la Supercopa de España. Su paso por el club fue breve —dos temporadas— y con pocas oportunidades de juego debido a una lesión, lo que derivó en su cesión al RCD Mallorca en 2006 y luego su llegada al FC Moscú en 2007.

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