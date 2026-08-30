Arrestan a madre cubana que denunció crisis del agua en la isla

Un retrato al óleo presenta a una mujer de cabello claro junto a un cuadro que representa un paisaje marino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

En la ciudad de La Habana, la policía detuvo el viernes a Sady R. Companioni, una madre cubana conocida por sus denuncias públicas sobre la falta de servicios básicos en la isla. La activista fue trasladada a la estación policial de Aguilera, tras exponer en redes sociales la situación de escasez de agua y cortes eléctricos que afectan a su comunidad.

Según información difundida por la propia Companioni momentos antes del arresto, al menos cuatro agentes, incluyendo uno de la unidad de Búsqueda y Captura, se presentaron en su vivienda sin previo aviso.

La detención de Sady R. Companioni ocurrió en presencia de sus padres y su hija menor, una niña de seis años. La madre relató en su perfil de Facebook que la menor se alteró emocionalmente al observar el operativo policial y comenzó a llorar. “Se acaban de presentar en mi casa para llevarme detenida para la unidad de policía de Aguilera cuatro policías uniformados, entre ellos uno de Búsqueda y Captura sin que haya sido previamente citada”, publicó Companioni, cuya actividad en redes sociales ha estado marcada por denuncias sobre los problemas de abastecimiento de agua y energía en su barrio.

PUBLICIDAD

Companioni denunció que al menos cuatro agentes llegaron a su vivienda sin aviso previo y la trasladaron a la estación de Aguilera. (Cortesía: Redes sociales)

El último audio antes del arresto

Sady envió un audio a Tania Tasé, mencionando que la detención se produjo por una acusación que pesa sobre la estación policial de Aguilera. “Me están llevando detenida ahora mismo, por una acusación que tengo en Aguilera. Si salgo te diré. Le dejo tu contacto a mi mamá”, afirma en la grabación.

La activista añadió que no recibió notificación previa y que intentaría permanecer junto a su hija durante el traslado. El audio, dado a conocer por Tasé, se convirtió en el último contacto público de la ahora detenida.

Organizaciones de la sociedad civil y activistas han seguido de cerca el caso de Companioni, quien en las últimas semanas se ha sumado a otras voces críticas que documentan el deterioro de los servicios públicos en Cuba.

PUBLICIDAD

Sady R. Companioni dijo en un audio que la llevaban detenida por una acusación tramitada en la estación de Aguilera y sin notificación previa. (Cortesía: Redes sociales)

Dicha detención resalta el clima de vigilancia y presión sobre quienes hacen públicas sus quejas en la isla. La policía suele actuar sin citaciones formales previas cuando se trata de personas que han mantenido una postura crítica o que han difundido información sobre problemáticas sociales. Tania Tasé, al divulgar el audio, remarcó que la hija de la detenida permanece en la vivienda familiar, aguardando el regreso de su madre.

Hasta el momento se conoce que la mujer fue trasladada al VIVAC (un centro de procesamiento y detención provisional de la policía), según denunció este sábado la propia Tesé. “Las autoridades no permitieron que sus padres la vieran ni que le entregaran alimentos. Además, se negaron a recibir los medicamentos que Sady requiere con urgencia. Sady no ha cometido ningún delito y su hija de seis años la espera en casa. Sus familiares se encuentran angustiados por la situación”, agregó.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, el régimen cubano no ha emitido un comunicado sobre las razones oficiales de la detención ni sobre el estado actual. La comunidad activista ha solicitado información y exige garantías para la protección de la menor y la liberación inmediata de la madre. La situación sigue generando reacciones en redes sociales y mantiene la atención sobre el trato a quienes denuncian irregularidades en el acceso a servicios básicos dentro de Cuba.