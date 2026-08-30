El Salvador

Bukele promete “noticias fantásticas” sobre la educación en El Salvador y el uso de Grok

El presidente adelantó un anuncio para la próxima semana y lo vinculó con la herramienta de inteligencia artificial. Un podcast encendió la conversación y sumó detalles sobre su despliegue en aulas

El Salvador's President Nayib Bukele reacts during the announcement of the expansion of a government scholarship program, in San Salvador, El Salvador, August 23, 2026. REUTERS/Jose Cabezas
El Salvador's President Nayib Bukele reacts during the announcement of the expansion of a government scholarship program, in San Salvador, El Salvador, August 23, 2026. REUTERS/Jose Cabezas
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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anticipó que la próxima semana realizará un anuncio sobre el sistema educativo nacional y su relación con la inteligencia artificial, en particular con el uso de Grok, la herramienta desarrollada por xAI. En un mensaje en X, Bukele respondió a una publicación de Elon Musk, fundador de xAI, quien afirmó: “Grok ofrece educación en El Salvador”.

Bukele escribió que “tendremos algunas noticias fantásticas sobre esto en una semana”. Según el podcast MTS, citado durante la conversación, El Salvador se encuentra entre los primeros países en integrar Grok de manera gratuita en su red escolar. Jen Kha, socia directiva de la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz, dijo en el programa que “implementaron Grok en sus escuelas, gratis, y están utilizando doctores IA, por ejemplo”.

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El anuncio de Bukele se produjo después de que Musk respondiera en X a una intervención en el podcast MTS, donde se debatió sobre la expansión de la inteligencia artificial en servicios públicos a nivel mundial. Kha también destacó el caso de Corea del Sur, que recientemente comunicó la provisión de IA premium para cada ciudadano como servicio público.

¿Qué se dijo en el podcast?

“No son solo ellos, es El Salvador… uno ve estos diferentes ejemplos a nivel mundial donde están acelerando su desarrollo y adopción de la IA mucho más rápido que en Estados Unidos”, señaló la ejecutiva de Andreessen Horowitz.

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El Salvador y Grok en la educación pública, el anuncio de Nayib Bukele que llega tras un mensaje de Elon Musk
El Salvador y Grok en la educación pública, el anuncio de Nayib Bukele que llega tras un mensaje de Elon Musk

Durante el mismo episodio, los presentadores y la invitada analizaron cómo el despliegue de infraestructura de inteligencia artificial se convirtió en una prioridad nacional para varios gobiernos. Kha afirmó: “Los países exitosos del futuro serán los que adopten la IA primero, en defensa, seguridad pública, salud, etc., permeando el gobierno y también entre ciudadanos”.

El foco en la educación y la IA

La inclusión de la inteligencia artificial en la educación salvadoreña, específicamente a través de Grok, representa una apuesta por transformar la experiencia educativa y, según las declaraciones recogidas en el podcast, facilitar el acceso a recursos para estudiantes y docentes.

La ejecutiva señaló que, en el caso de El Salvador, el proceso de integración de Grok y otras soluciones de IA se desarrolla de manera subsidiada, lo que permite una adopción más rápida y masiva.

La impementación

El 11 de diciembre de 2025, la Presidencia de El Salvador anunció una alianza con xAI para desplegar un sistema de tutoría basado en Grok en más de 5.000 escuelas públicas. La iniciativa busca personalizar el aprendizaje.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se reúne con el magnate Elon Musk (Foto archivo, 21 de septiembre de 2024, EFE)
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se reúne con el magnate Elon Musk (Foto archivo, 21 de septiembre de 2024, EFE)

El plan abarcará centros urbanos, comunidades rurales y distintos contextos socioeconómicos, según informó la Presidencia. La iniciativa incorpora además a miles de docentes como parte del proceso educativo, con un rol de acompañamiento dentro del nuevo esquema de enseñanza.

De acuerdo con el anuncio oficial, el sistema usa inteligencia artificial para adaptar la experiencia de aprendizaje al ritmo, las preferencias y el nivel de dominio de cada estudiante. La meta declarada es acelerar el aprendizaje mediante una herramienta personalizada alineada con el currículo.

La Presidencia indicó que el nuevo Tutor de IA aprovecha el modelo Grok de xAI para ofrecer aprendizaje adaptativo a escala nacional. El diseño otorga una tutoría ajustada a sus necesidades, sin depender de su ubicación o de sus antecedentes.

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