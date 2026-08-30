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WhatsApp estrena 3 funciones de seguridad claves para proteger tu cuenta de hackeos y estafas

Muchas herramientas llegan primero a TestFlight en iOS y a la beta de Google Play en Android, con cupos limitados y activación escalonada

Qué significa el nuevo ícono de nube que está apareciendo en las fotos de perfil de WhatsApp.
La app suma mejoras que apuntan a frenar secuestro de cuentas y estafas, con verificación en dos pasos basada en contraseña alfanumérica, soporte para múltiples credenciales de inicio y un despliegue gradual según versión y disponibilidad - (Meta)
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WhatsApp acaba de lanzar tres importantes funciones de seguridad para iOS y Android, reforzando su compromiso con la protección de cuentas ante hackeos, robos y estafas. En un panorama donde los ataques a servicios de mensajería se han sofisticado, la plataforma propiedad de Meta apuesta por nuevas herramientas que combinan mayor control de acceso, información contextual y contraseñas más robustas.

El crecimiento del fraude digital, la ingeniería social y los intentos de secuestro de cuentas han hecho que la seguridad en WhatsApp sea una prioridad global. Las nuevas funciones buscan anticipar ataques, dificultar accesos no autorizados y empoderar a los usuarios para que tomen control de su información y de las sesiones activas en diferentes dispositivos.

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WhatsApp reemplaza el PIN tradicional por una contraseña de ocho caracteres en la verificación en dos pasos - REUTERS/Dado Ruvic
WhatsApp reemplaza el PIN tradicional por una contraseña de ocho caracteres en la verificación en dos pasos - REUTERS/Dado Ruvic

Cuáles son las 3 funciones en seguridad de la nueva actualización

1. Verificación en dos pasos con contraseña personalizada

WhatsApp ha mejorado la verificación en dos pasos, permitiendo que los usuarios elijan una contraseña de al menos ocho caracteres, que incluya letras y números. Esta medida incrementa la seguridad frente a los tradicionales PINs de seis dígitos, ya que resulta mucho más difícil de vulnerar por fuerza bruta o adivinar.

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Para activarla:

  • Entra en Configuración > Cuenta > Verificación en dos pasos y sigue las instrucciones para establecer tu nueva contraseña.
  • Si aún no ves la opción, deberás esperar a futuras actualizaciones.

2. Más contexto sobre llamadas de números desconocidos

En Android, WhatsApp ahora muestra información adicional al recibir llamadas de números desconocidos. Por ejemplo, indica si el número proviene de otro país y cuántos grupos en común tienes con el remitente.

La actualización permite crear una clave con letras y números, elevando la dificultad de ataques por adivinación, y se activa desde la sección de cuenta, aunque puede tardar en aparecer para todos los usuarios según el ritmo de implementación - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La actualización permite crear una clave con letras y números, elevando la dificultad de ataques por adivinación, y se activa desde la sección de cuenta, aunque puede tardar en aparecer para todos los usuarios según el ritmo de implementación - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Esta función ayuda a identificar intentos de fraude o suplantación, permitiendo a los usuarios decidir con más información si contestan o bloquean la llamada.

3. Múltiples claves de acceso para iniciar sesión

La plataforma permite a los usuarios configurar más de una clave de acceso, facilitando el inicio de sesión seguro en distintos dispositivos. Esta función es esencial para quienes usan WhatsApp en varios teléfonos o tablets y desean mantener todas sus sesiones protegidas por credenciales independientes.

Cómo acceder antes a las funciones: el programa beta de WhatsApp

Muchos de los lanzamientos más innovadores de WhatsApp llegan primero a quienes participan en el programa beta. Para probar estas funciones antes que el resto:

  1. Descarga la versión beta desde Google Play Store (Android) o TestFlight (iOS), si hay cupos disponibles.
  2. Actualiza la app regularmente para recibir las últimas funciones y correcciones.
  3. Ten en cuenta que algunas funciones pueden no estar disponibles de inmediato para todos los probadores beta; su despliegue es gradual.

Si no puedes acceder a una función específica, es probable que debas esperar a la próxima actualización estable o a que WhatsApp amplíe el acceso en la beta.

WhatsApp es la app de mensajería más popular del mundo.
WhatsApp añade identificador de llamadas desconocidas, múltiples passkeys y Alerta de Estafa (Foto: Meta)

Nuevas funciones de seguridad y privacidad

  • Alerta de estafa: WhatsApp está testeando una función que detecta mensajes sospechosos de contactos desconocidos mediante aprendizaje automático local, sin enviar el contenido a servidores externos.
  • Gestión avanzada de pagos y facturación: Próximamente, WhatsApp permitirá gestionar tarjetas de pago y detalles de facturación desde la app, ampliando sus servicios a más países.
  • Perfiles de administrador para canales: Los administradores de canales pueden ahora crear perfiles diferenciados, facilitando la gestión de la identidad y la moderación en grupos grandes.

Estas actualizaciones responden a la necesidad urgente de blindar la privacidad de millones de usuarios en todo el mundo y reflejan la evolución constante en la app frente a las amenazas digitales.

Consejos para mantener tu cuenta protegida

  • Activa la verificación en dos pasos con una contraseña fuerte.
  • Desconfía de llamadas o mensajes de números desconocidos, especialmente si solicitan información personal.
  • Revisa regularmente los dispositivos vinculados a tu cuenta y cierra las sesiones que no reconozcas.
  • Mantén la app actualizada para recibir las últimas funciones de seguridad.
  • Considera unirte al programa beta si quieres acceder antes a nuevas herramientas.

Con estas nuevas funciones, WhatsApp da un paso clave para fortalecer la protección de sus usuarios frente a amenazas cada vez más sofisticadas. La adopción de medidas proactivas y la posibilidad de personalizar la seguridad refuerzan la confianza en la plataforma y ayudan a prevenir hackeos y estafas cotidianas.

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