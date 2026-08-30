Crimen y Justicia

Una mujer discutió con su ex pareja, le arrojó agua hirviendo y le provocó quemaduras de segundo grado: quedó detenida

Claudia Elizabeth Romero fue localizada cuatro días después del ataque y permanece alojada en la Comisaría 14ª Metropolitana. La víctima, de 27 años, está internado en el Hospital Julio C. Perrando

Así trasladaban a la detenida

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La Policía del Chaco detuvo a Claudia Elizabeth Romero, de 35 años, acusada de arrojarle agua hirviendo a su ex pareja durante una discusión. Como consecuencia del ataque, el joven de 27 años sufrió quemaduras de segundo grado en distintas partes del cuerpo y debió ser trasladado al hospital, donde todavía permanece internado.

El hecho ocurrió el pasado lunes 24 de agosto, alrededor de las 21.15, en una vivienda ubicada sobre la calle Honestidad, entre Montevideo y La Paz, en la ciudad de Resistencia, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

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Según relató la víctima, identificada como J. C. S., todo comenzó en medio de una discusión que mantuvo con su ex. En medio del altercado, Romero le arrojó agua hirviendo, provocándole distintas lesiones.

El joven fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Julio C. Perrando, donde fue examinado por los médicos. Allí constataron que presentaba quemaduras de segundo grado en ambas manos, las piernas y uno de los muslos.

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Según pudo saber este medio de fuentes cercanas al caso, J. C. S. continúa internado en el área de Cirugía Plástica del centro de salud.

Chaco hospital detenida
La víctima se encuentra internada en el hospital Julio C. Perrando

Al tomar conocimiento de lo ocurrido, la madre del joven se presentó en la Comisaría 14ª Metropolitana y radicó la denuncia. La mujer contó que su hijo le había manifestado que había discutido con Romero y que, posteriormente, ella le había provocado las quemaduras.

La causa quedó en manos de la fiscal Liliana Beatriz Irala, del Equipo Fiscal N° 10 de Resistencia. El expediente fue iniciado por supuestas lesiones y la Fiscalía dispuso la aprehensión de Romero.

La sospechosa no fue localizada de inmediato sino cuatro días más tarde. El viernes 28 de agosto, efectivos de la División Patrulla Preventiva que realizaban tareas para dar con ella recibieron información de que había sido vista nuevamente en el barrio Vista Linda.

Casi en simultáneo, un llamado al sistema de emergencias 911 alertó que Romero se encontraba caminando por las inmediaciones de Montevideo y La Paz.

Luego de realizar recorridas y rastrillajes por la zona, alrededor de las 19.40 los policías localizaron y aprehendieron a la mujer. Tras ser examinada por personal de Medicina Legal, fue trasladada a la Comisaría 14ª Metropolitana, donde quedó a disposición de la Justicia.

Chaco detenida ex pareja agua hirviendo
La atacante fue trasladada a la Comisaría 14º Metropolitana

Otro ataque reciente en el que una mujer prendió fuego a su pareja

A principios de agosto, Lautaro Rodrigo Britos murió en Villa Mercedes, San Luis, tras permanecer internado durante varios días por las graves quemaduras que sufrió luego de que su novia, Luna Agüero Regalado, lo rociara con combustible y lo prendiera fuego.

El ataque ocurrió durante la noche del 30 de julio en una vivienda del barrio La Ribera. Según la reconstrucción judicial, Agüero Regalado llegó al domicilio donde se encontraba Britos y, en medio de una discusión, habría arrojado combustible sobre el joven y un colchón antes de iniciar el fuego con un encendedor.

Britos logró salir de la vivienda y pedir ayuda, pero sufrió graves quemaduras. Permaneció internado en estado crítico hasta que murió el 5 de agosto.

La Justicia imputó a Agüero Regalado por homicidio calificado por el vínculo en concurso real con incendio intencional. El informe forense determinó que Britos murió a raíz de un shock séptico con falla multiorgánica, derivado de las quemaduras sufridas.

La jueza Natalia Pereyra Cardini dictó cuatro meses de prisión preventiva para la acusada y dispuso que reciba asistencia psiquiátrica mientras permanece detenida.

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