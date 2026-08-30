CEO de Shopify amenaza con bloquear a Claude Code de Anthropic

La plataforma de comercio electrónico enfrenta el desafío de asegurar que todos los agentes de IA involucrados interpreten las mismas reglas. (Composición Infobae: REUTERS/Chris Wattie / Dado Ruvic)

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El director ejecutivo de Shopify, Tobi Lütke, ha planteado la posibilidad de prohibir el uso del asistente de codificación Claude Code de Anthropic dentro de la empresa. Esta advertencia no se debe a un problema con la calidad de la herramienta, sino a diferencias en la forma en que los archivos de instrucciones para agentes de inteligencia artificial son leídos e interpretados en los repositorios de código.

Lütke sostiene que la falta de compatibilidad con ciertos archivos clave genera complejidad innecesaria y podría afectar la coherencia del trabajo de miles de desarrolladores que colaboran en el extenso monorepositorio de Shopify.

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Problemas de compatibilidad entre Claude Code y los archivos de instrucciones

El punto central del conflicto radica en cómo las diferentes herramientas de inteligencia artificial procesan los archivos de configuración y directrices dentro de los repositorios de código.

El director ejecutivo de Shopify ha planteado la posibilidad de prohibir el uso del asistente de codificación Claude Code de Anthropic dentro de la empresa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lütke expresó en la red social X que está considerando vetar a Claude Code hasta que Anthropic modifique la herramienta para que pueda leer archivos como AGENTS.md y .agents/skills, que son fundamentales para mantener la coherencia en los procesos de desarrollo en Shopify.

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La plataforma de comercio electrónico, con una plantilla de miles de desarrolladores, enfrenta el desafío de asegurar que todos los agentes de IA involucrados interpreten las mismas reglas e instrucciones para cada segmento del código.

Según Lütke, cuando los agentes no leen los mismos archivos de instrucciones, se corre el riesgo de que equipos trabajen bajo criterios distintos, lo que puede derivar en problemas de comunicación y calidad en el desarrollo del software.

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Claude Code es una herramienta de asistencia de programación impulsada por inteligencia artificial, desarrollada por Anthropic. ANTHROPIC

El CEO explicó que los archivos de configuración se aplican de forma recursiva en el árbol del repositorio y que, si falta uno de los archivos en determinados directorios, un subconjunto de desarrolladores queda expuesto a una configuración deficiente.

Esta situación puede provocar lo que Lütke describió como una “lobotomía” en el funcionamiento de los agentes, al trabajar con información incompleta o desfasada respecto al resto del equipo.

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El directivo remarcó que la insistencia de Anthropic en que Claude Code lea únicamente el archivo CLAUDE.md, en lugar de adoptar el estándar AGENTS.md, genera fricciones innecesarias entre los equipos. La diversidad de herramientas de IA dentro de Shopify multiplica este tipo de inconvenientes, ya que no existe una convención unificada para las instrucciones persistentes en los repositorios.

El directivo remarcó que la insistencia de Anthropic en que Claude Code lea únicamente el archivo CLAUDE.md, en lugar de adoptar el estándar AGENTS.md, genera fricciones innecesarias entre los equipos. Europa Press/Contacto/Algi Febri Sugita

Automatización y costes adicionales por la falta de estandarización en IA

Para mitigar estas diferencias, Shopify ha implementado soluciones de automatización que permiten sincronizar instrucciones y evitar los errores derivados de la falta de compatibilidad entre archivos. Sin embargo, Lütke considera que esta adaptación implica un coste adicional que la empresa no debería afrontar si existiera una mayor voluntad de estandarización por parte de los proveedores de herramientas de IA.

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La compañía ha logrado resolver el problema a través de scripts y sistemas automáticos que replican o enlazan los archivos necesarios en las distintas carpetas del proyecto. No obstante, el CEO insiste en que este proceso suma complejidad al flujo de trabajo de los ingenieros y representa un esfuerzo extra que podría evitarse si las herramientas, como Claude Code, adoptaran la lectura nativa de los archivos AGENTS.md.

Lütke recalcó que la solución automatizada es solo un paliativo ante una carencia de interoperabilidad entre los distintos asistentes de codificación. El directivo cree que los ingenieros de su compañía no deberían dedicar recursos a corregir deficiencias de integración que podrían solucionarse desde el desarrollo original de las herramientas de IA.

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La compañía ha logrado resolver el problema a través de scripts y sistemas automáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen de los archivos AGENTS.md y CLAUDE.md en el desarrollo de agentes de IA

La aparición de los archivos de instrucciones como AGENTS.md y CLAUDE.md responde a la necesidad de que los agentes de IA reciban indicaciones claras y persistentes sobre cómo operar en cada base de código.

A medida que los agentes se vuelven más complejos y autónomos, se requiere que los equipos de ingeniería puedan establecer reglas, comandos de compilación, requisitos de prueba y convenciones de codificación de manera centralizada y accesible para cualquier asistente de IA que interactúe con el repositorio.

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OpenAI introdujo el archivo AGENTS.md en agosto de 2025 como una respuesta a esta necesidad. El objetivo era ofrecer una forma estandarizada para que los agentes de codificación recibieran instrucciones específicas según el proyecto en el que trabajaran.

Solo unos meses después, OpenAI declaró que más de 60 000 proyectos de código abierto y marcos de agentes ya utilizaban AGENTS.md, con soporte confirmado en herramientas como Codex, Cursor, Gemini CLI, GitHub Copilot, Jules y Visual Studio Code. Posteriormente, el formato pasó a ser gestionado por la Agentic AI Foundation, una entidad vinculada a la Linux Foundation.

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Una característica utilitaria fundamental de Shopify es su gestor de inventario automatizado. REUTERS/Dado Ruvic

En contraste, Claude Code de Anthropic utiliza su propio archivo, CLAUDE.md, para almacenar las instrucciones pertinentes. Este archivo puede encontrarse en diferentes ubicaciones dentro de un repositorio y la herramienta lo consulta durante la ejecución.

Sin embargo, por defecto, Claude Code no reconoce ni procesa archivos AGENTS.md, lo que ha motivado la petición de diversos desarrolladores para que Anthropic implemente esta funcionalidad.

Anthropic ha propuesto alternativas, como importar el contenido de AGENTS.md desde un archivo CLAUDE.md o utilizar enlaces simbólicos para conectar ambos archivos. Pero en repositorios de gran tamaño y alta complejidad, como el de Shopify, estas soluciones requieren una gestión activa para mantener la sincronización de las instrucciones en todos los directorios relevantes.