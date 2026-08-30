Panamá

Maratón en Panamá reunirá a cerca de 2,000 corredores procedentes de 41 países

La nación canalera se posesiona como un referente para el turismo deportivo en América Latina, aprovechando la visibilidad que genera un evento de este calibre

Un grupo de personas corre por una avenida bajo una pancarta de la Maratón Ciudad de Panamá, rodeado de edificios y espectadores.
Se proyecta que los atletas recorran avenidas céntricas durante la Maratón Ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Unos 2,000 corredores provenientes de 41 países, que podrán elegir entre distancias de 5, 10, 21 y 42 kilómetros, además de una modalidad especial para niños, participarán del maratón adidas Panama City, evento a celebrarse el próximo 20 de septiembre.

Con el Centro de Convenciones ATLAPA como epicentro de la salida y llegada, los organizadores del evento señalaron que la cita deportiva contará con una participación internacional notoria, donde destacan atletas de Costa Rica y Colombia.

Más allá del aspecto competitivo, los organizadores han subrayado la apuesta por convertir a Panamá en un referente para el turismo deportivo en América Latina, aprovechando la visibilidad que genera un evento de este calibre.

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Uno de los principales atractivos para los corredores de élite, de acuerdo a la información, será la posibilidad de clasificar oficialmente al Maratón de Boston a través de la distancia de 42 kilómetros.

La organización informó que la prueba cuenta con certificaciones de World Athletics y la Association of International Marathons and Distance Races (AIMS), lo que garantiza la validez internacional de los tiempos registrados.

Un grupo de niños y niñas con ropa deportiva corre sobre el asfalto de una calle flanqueada por rascacielos.
Un grupo de jóvenes atletas corre por una avenida de la Ciudad de Panamá con rascacielos al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas acreditaciones técnicas aumentan el interés tanto de atletas locales como extranjeros que buscan marcas oficiales en un circuito homologado.

La ruta de la competencia recorrerá lugares emblemáticos de la ciudad de Panamá, como Vía Israel, la Cinta Costera y el tramo marino con vistas al Casco Antiguo, hasta la Calzada de Amador.

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Durante la jornada, la maratón no solo será un reto deportivo, sino también un impulso para la economía local. La llegada de corredores y visitantes repercutirá en sectores como hotelería, la gastronomía, el comercio y el entretenimiento. Así, el evento refuerza la posición de Panamá como anfitrión de competencias internacionales.

La carrera, organizada por Razzpao Latam y con Adidas como patrocinador principal, se ha diseñado para ofrecer una experiencia inclusiva.

De acuerdo con la información proporcionada, habrá alternativas para corredores experimentados y para quienes se inician en el running, incluyendo una prueba para niños.

Una carretera asfaltada con palmeras a un lado y un paseo peatonal junto al mar frente a varios rascacielos.
La avenida Balboa recorre la bahía de la ciudad de Panamá junto a una hilera de rascacielos y zonas verdes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta, dijeron, busca consolidar los valores de integración social y bienestar personal a través del deporte.

De igual manera, dijeron que la seguridad está garantizada mediante un operativo conjunto que involucra a la Policía Nacional, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, el Servicio de Protección Institucional, la Policía Municipal, el Sistema Nacional de Protección Civil y los Bomberos de Panamá.

Más de 100 efectivos estarán desplegados para custodiar el recorrido, apoyados por servicios médicos y paramédicos de Hospiten Paitilla.

Algunas zonas del circuito serán de acceso exclusivo para los participantes, mientras que otras permitirán una convivencia regulada con el tráfico regular.

De este modo, los organizadores indicaron que la logística apunta a garantizar tanto el desarrollo óptimo de la carrera como la seguridad de atletas y espectadores.

La carrera busca consolidarse como una experiencia deportiva de alto nivel, señalan parte de sus organizadores. (Cortesía)
La carrera busca consolidarse como una experiencia deportiva de alto nivel, señalan parte de sus organizadores. (Cortesía)

Quienes participen en la Panama City Marathon disfrutarán de un circuito de dos vueltas con escenarios representativos de la capital.

Los organizadores han resaltado que el país reúne condiciones esenciales para consolidarse como sede de grandes eventos deportivos: moderna infraestructura, conectividad aérea, atractivos turísticos y una comunidad de corredores en crecimiento.

La alianza con Adidas y la certificación internacional del evento refuerzan la proyección de Panamá en el mapa del running regional. El maratón se presenta como una oportunidad para que atletas de diferentes niveles y edades vivan una experiencia de alto nivel, persigan nuevos retos y contribuyan al desarrollo del deporte en el país.

Panamá, reafirman los entendidos, cuenta con todos los elementos para posicionarse como referente del turismo deportivo regional. Su conectividad aérea, infraestructura hotelera de primer nivel y diversidad geográfica, con playas, montañas, selvas y el emblemático Canal, le otorgan una ventaja natural frente a otros países de la región.

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