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Un look de alto impacto y un guiño a la primavera: Juana Viale deslumbró en su programa con un vestido strapless

La figura de El Trece eligió una creación de Evangelina Bomparola y se lució con una propuesta que presentó al aire con su habitual espontaneidad

Adecuándose a la progresiva alta de las temperaturas, Juana Viale apostó por un vestido corto y se robó la atención frente a las cámaras (Almorzando con Juana – El Trece)
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A poco menos de un mes para que termine el invierno, Juana Viale volvió a hacer de su aparición en televisión uno de los momentos más comentados de la jornada. En una nueva emisión de Almorzando con Juana, la conductora de El Trece se lució con una apuesta de moda que acompañó la suba de las temperaturas y reafirmó una costumbre ya instalada en el ciclo: convertir cada ingreso al estudio en una vidriera de estilo, comentarios y detalles sobre su look.

Con el carisma que despliega en cada programa, la actriz hizo su entrada en el centro del estudio y abrió la emisión con un comentario que unió el cambio de estación con el fenómeno astronómico de los últimos días. “Hola. ¿Cómo están en sus casas? Es el último domingo de agosto y arrancamos septiembre, ¡y ya va a llegar la primavera! Tuvimos eclipse de luna. ¿Alguien se despertó para verlo? Yo sí. Me levanté y vi cómo se achicaba, se ponía luna finita, chiquitita. Como a la una y media de la madrugada. Soy una mujer muy ocupada”, dijo apenas apareció frente a cámara.

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Recién después avanzó con la descripción del outfit con el crédito a su autora. “Ay, fresquita, ¡pero cada día está mejor el clima! Y yo con la nueva colección de Evangelina Bomparola asumí que es verano casi. Tengo un vestido de strapless de tafetán de seda drapeado a mano con falda de volumen embolsado. Es un vestido hermosísimo. Es muy bonito para mostrar la gambulis (sic), que arranca la temporada de mostrar gambas... Me encanta este doradito”, continuó, emocionada, mientras posaba frente a la cámara.

Juana Viale apostó nuevamente por un diseño de Evangelina Bomparola y se adelantó a la llegada de la primavera
Juana Viale apostó nuevamente por un diseño de Evangelina Bomparola y se adelantó a la llegada de la primavera (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presentación no terminó ahí. También se detuvo en otros detalles del estilismo que completaron la apuesta para esa emisión. “Me peinó Juan Fojo, un semi recogido con onda, siempre con onda. Y me maquilló Cris Sepúlveda con un brillo y algo muy plateado. Parece carita lavada, pero no. Está todo trabajado esto”, agregó. Como ocurre cada domingo, ese momento volvió a instalar el look como una escena en sí misma dentro del programa, con la anfitriona desmenuzando frente a cámara cada rasgo de la prenda y del trabajo estético que acompañó su aparición.

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El look de Juana Viale para su programa del sábado
La conductora volvió a deslumbrar con su elección de vestuario (Gentileza Story Lab)

Cabe recordar que el domingo pasado también había optado por un diseño de Bomparola, en otra emisión donde la moda volvió a ganar protagonismo. En aquella oportunidad, la conductora también se tomó unos minutos para mostrar la prenda y describirla con detalle, mientras giraba frente a las cámaras para exhibir sus distintos ángulos. “Miren qué belleza este vestidazo. Es un vestido de gasa de seda con un juego de drapeados en el hombro. Con una falda de largo irregular que termina con una cola lateral. Es muy hermoso. Miren la espaldita que tiene, es muy lindo. Es medio difícil para caminar, voy a decirlo, ¡pero es lindo!”, expresó.

Ese look anterior también sumó una aclaración para quienes siguen de cerca las colecciones de la diseñadora. “Este me parece que es de la temporada pasada, así que aprovechen. El otro verde que usé, que era hermosísimo, es de la temporada esta que viene ahora. Me encanta. ¿Vieron la espalda? Y el hombro, todo me gusta. Cada vez que doy vueltas me voy apretando más”, comentó entre risas, fiel al tono relajado con el que suele acompañar este tipo de intervenciones.

Con un vestido de seda largo y sandalias, Juana Viale se robó todas las miradas al ingresar al estudio de su programa (Almorzando con Juana – El Trece)

Con esta nueva aparición en Almorzando con Juana, la conductora volvió a hacer de su ingreso al estudio uno de los momentos fuertes del programa. Entre observaciones sobre el eclipse, referencias al clima, comentarios sobre el cambio de temporada y una descripción minuciosa de su vestido, reafirmó una dinámica ya instalada en la pantalla de El Trece. A menos de un mes del final del invierno, su elección de un strapless corto firmado por Evangelina Bomparola, junto con el semi recogido y el maquillaje de acabado luminoso, volvió a poner a la moda en el centro de la escena de cada domingo.

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