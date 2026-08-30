La felicidad de Daniela Celis por su nuevo proyecto junto a Sex: “Cuando quieran algo, pídanlo con el corazón”

En medio de la emoción por su continuidad en Sex, Daniela Celis mostró cómo se preparó para lucirse arriba de las tablas (Instagram)

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Desde su llegada a Sex, Daniela Celis encontró un lugar de fuerte exposición sobre uno de los escenarios más conocidos de la cartelera porteña. Con el impulso de este nuevo proyecto y después de varias funciones durante agosto, la exparticipante de Gran Hermano 2022 confirmó entre lágrimas que seguirá en el espectáculo todos los sábados de septiembre. La noticia la compartió ella misma en sus redes sociales, donde apareció conmovida, con la voz quebrada y visiblemente atravesada por una experiencia laboral que, según contó, deseó durante años.

Frente a la cámara y sin intentar ocultar la emoción, eligió contarles a sus seguidores lo que estaba viviendo. “Paso por acá para darles un mensaje y para compartirles mi alegría y mi experiencia. Cuando quieran algo, manifiesten, proyéctenlo, pídanlo con el corazón, manden mensajes, toquen puertas, porque nada es imposible”, dijo en sus historias de Instagram, en un video atravesado por los sollozos.

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“Como saben, yo estoy en Sex y ayer fue mi último sábado de agosto que iba a ser. Estuve toda la semana como duelando este fin de proyecto, porque los proyectos se empiezan y terminan. Y ayer me entero de que voy a seguir. No lo puedo creer, les juro”, expresó. “Me lloré toda la noticia, me lloré todo en casa sola”, agregó después, todavía sin poder contener la emoción por continuar en la obra de José María Muscari.

Luego de hacer furor en agosto, la exparticipante del reality continuará un mes más

En esa misma serie de historias, la expareja de Thiago Medina explicó que su vínculo con el espectáculo venía de mucho antes de incorporarse al elenco. “Yo a la obra la fui a ver hace cuatro años y cuando la vi dije: “Guau, qué locura, quiero ser parte, quiero estar”, recordó.

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“Tuve la posibilidad de hacerlo todo agosto. No me esperaba para nada seguir y seguimos”, sostuvo entre lágrimas. “Perdón, grabo este video muchas veces, pero cada vez que lo hago, lloro. No puedo, no me sale no llorar porque lo digo y me emociono de vuelta”, explicó. Esa imposibilidad de sostener un tono calmo terminó de reforzar la dimensión afectiva que tuvo para ella esta confirmación.

"No me esperaba para nada seguir", aseguró Celis al dar a conocer la noticia de su continuidad en la obra

Recién después llegó el anuncio concreto sobre lo que ocurrirá en el próximo mes. “Les quiero contar ahora que me van a poder ver todos los sábados de septiembre”, dijo. La frase funcionó como el dato central de sus historias y ordenó el resto del mensaje. También precisó que agosto había tenido “todo sábado sold out, las tres funciones”, un dato con el que ubicó el presente del espectáculo y el nivel de respuesta del público en esta etapa.

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“Y ahora en septiembre me van a ver haciendo cositas nuevas, voy a estar por diferentes cuadros, por diferentes cuartos también. Así que si ya viniste, puedes volver a vivir una nueva experiencia conmigo”, señaló buscando la complicidad con su público. “Siempre más, siempre más y hay que darlo todo por el show, amor”, sumó. Después de agradecer el acompañamiento, reflexionó sobre esta nueva etapa de su vda: “Y recordá que si sos mamá, no dejás de ser mujer, no dejás de ser persona. Y cumplí también tus sueños, elegite, somos humanos”.

En paralelo a esas historias, la exparticipante de Gran Hermano 2022 publicó varias fotos y videos en los que se pudo ver parte de sus prácticas y también escenas de su desempeño sobre el escenario. Junto a ese material, escribió un posteo extenso en el que reconstruyó el origen de su vínculo con el espectáculo y celebró esta nueva etapa. “Un día hace 4 años atrás fui de invitada, con mis hermanitos de GH, a ver Sex; salí de ahí con la cabeza volada, manifestando poder ser parte!”, escribió al comienzo del mensaje.

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En medio de la emoción por su continuidad en Sex, Daniela Celis mostró cómo se preparó para lucirse arriba de las tablas (Instagram)

El texto siguió con una propuesta laboral que había soñado. “¡Hasta que un día me llegó el mensaje de José! Por supuesto, fue un sí rotundo, prometiendo dar todo de mí y MÁS”, expresó. Más adelante, volvió a confirmar la noticia que había dado en video y también invitó al público a regresar al show con una promesa concreta sobre modificaciones en su participación.

Entre agradecimientos varios, lágrimas en sus historias y un posteo cargado de recuerdos, Celis confirmó así que su paso por Sex continuará durante septiembre, esta vez con nuevas intervenciones en distintos cuadros y cuartos del espectáculo.

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