Boca Juniors está a un paso de concretar el pase del Changuito Zeballos a Europa: el club interesado y cuánto dinero ofertó

Guardar

Boca Juniors está a un paso de concretar la transferencia de Exequiel “Changuito” Zeballos al Parma de Italia. La negociación, que tomó por sorpresa al mercado luego de semanas en que Napoli aparecía como destino casi seguro, avanzó con rapidez en las últimas horas y podría cerrarse antes del cierre de la ventana de traspasos europea, que opera este lunes.

El acuerdo en discusión contempla la venta de un porcentaje superior al 50% del pase del extremo santiagueño, con Boca reteniendo una fracción de los derechos económicos del jugador para beneficiarse ante una futura reventa. El periodista Emiliano Raddi confirmó que existe un entendimiento de palabra entre las partes. El club de la región de Emilia-Romaña elevó una oferta para adquirir los servicios del extremo, con cláusulas adicionales ligadas al cumplimiento de objetivos deportivos. La misma sería de 5 millones de dólares, más una plusvalía del 40%.

PUBLICIDAD

La irrupción de Parma modificó un escenario que durante semanas apuntaba en otra dirección. Tanto Napoli como el Celta de Vigo habían realizado sondeos previos, pero ninguno presentó una propuesta formal que convenciera a la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. El club español había ofrecido comprar una parte del pase por 8 millones de dólares, cifra que no alcanzó para destrabar la negociación. El CSKA Moscú también intentó durante el inicio de la temporada con una oferta de 10 millones de dólares libres de impuestos, también rechazada.

La urgencia de Boca para cerrar la operación tiene una explicación contractual: Zeballos tiene vínculo con el club hasta diciembre de 2026 y no hay intención de renovarlo en los términos actuales. La cláusula de rescisión del jugador estaba fijada originalmente en 15 millones de euros —otras versiones la ubican en 20 millones de dólares—, pero la dirigencia asumió que deberá resignar parte de ese valor para no perder al futbolista de forma gratuita a fin de año. La prioridad del club pasa por cerrar la operación en el corto plazo.

PUBLICIDAD

Parma aceleró y se llevaría al Changuito Zeballos por 5 millones de dólares, más una plusvalía para Boca Juniors del 40%

Las diferencias entre el jugador y la institución también explican por qué Zeballos no suma minutos en el Torneo Clausura. El extremo habría pedido una reducción de la cláusula de salida, postura que la directiva no recibió favorablemente y que derivó en su exclusión del equipo. Mientras sus compañeros acumulan partidos en el torneo local y en la Copa Sudamericana —donde Boca avanzó a los cuartos de final—, el Changuito observa desde afuera.

Con 140 partidos oficiales, 16 goles y 16 asistencias desde su debut en Primera, Zeballos construyó en el Xeneize un ciclo que incluyó cinco títulos: la Copa de la Liga 2020, la Copa Argentina 2020, la Copa de la Liga 2022, la Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2023. Su trayectoria, no obstante, estuvo marcada por lesiones de gravedad: en agosto de 2022 sufrió una fractura de tibia con compromiso ligamentario tras una dura entrada de Milton Leyendeker en un partido de Copa Argentina ante Agropecuario; en 2023 padeció primero una lesión meniscal en la rodilla izquierda y luego la rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la rodilla derecha ante Belgrano.

PUBLICIDAD

Parma, que en su historia acumuló una nutrida colonia argentina, recibiría al Changuito en un plantel que ya cuenta con varios compatriotas. En el mercado de este verano europeo, el club incorporó a Benjamín Cremaschi, el argentino-estadounidense nacido en Miami, y a José David Romero, delantero correntino comprado a Tigre con contrato hasta 2031. También llegó a préstamo Thomás De Martis, delantero de 18 años proveniente de Lanús y de las juveniles de la Selección Argentina. A ese grupo se suma Franco Carboni, quien llegó cedido en enero de 2026 y fue comprado en julio con contrato hasta 2030.

Si la operación se confirma antes del cierre del mercado, Zeballos se incorporaría a una institución con profundo vínculo histórico con el fútbol argentino: Roberto Sensini es el argentino con más presencias en el club con 272 partidos, mientras que Hernán Crespo es el máximo goleador compatriota con 94 tantos en 201 encuentros. Por ese vestuario también pasaron figuras como Juan Sebastián Verón, Abel Balbo y Ariel Ortega durante la época dorada del club en los años 90.

PUBLICIDAD