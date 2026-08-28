Jensen Huang, CEO de Nvidia, se convierte en la sexta persona más rica del mundo y supera a Mark Zuckerberg y Larry Ellison

Jensen Huang, CEO de Nvidia se convierte en el sexto hombre más rico del mundo. REUTERS/Manami Yamada/File Photo

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Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, se convirtió en la sexta persona más rica del mundo después de que las acciones de la compañía subieran un 8,7% tras la publicación de unos resultados financieros que superaron las expectativas de los analistas.

Este repunte añadió unos 15.600 millones de dólares a la fortuna de Huang, que alcanzó los 196.800 millones de dólares, permitiéndole superar a Mark Zuckerberg, de Meta, y Larry Ellison, de Oracle, según la valoración de Forbes.

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La subida de Nvidia se produjo luego de que el fabricante de chips presentara ingresos de 96.200 millones de dólares y ganancias por acción de 2,22 dólares. Ambas cifras estuvieron por encima de las estimaciones de consenso, que anticipaban ingresos de 92.200 millones de dólares y ganancias por acción de 2,09 dólares.

Las acciones de Nvidia han subido unos 8.7%. REUTERS/Dado Ruvic/

Los resultados sirvieron para reforzar la confianza del mercado en la demanda de infraestructura para inteligencia artificial, un sector en el que Nvidia se ha consolidado como uno de los principales proveedores de hardware. Las acciones cerraron el jueves en 227,98 dólares, cerca de su máximo histórico de 236 dólares.

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El crecimiento de Nvidia impulsa la fortuna de Jensen Huang

El aumento en el valor de las acciones tuvo un impacto directo en la riqueza de Jensen Huang, quien posee una participación significativa en Nvidia. Con un patrimonio estimado de 196.800 millones de dólares, el ejecutivo pasó a ocupar el sexto puesto entre las personas más ricas del mundo.

La cifra lo colocó por encima de Mark Zuckerberg, cuya fortuna fue estimada en 196.200 millones de dólares, y de Larry Ellison, con 194.900 millones de dólares. El movimiento muestra hasta qué punto el auge de Nvidia ha transformado la posición de Huang en el mundo empresarial.

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La compañía se ha beneficiado especialmente de la expansión de la inteligencia artificial generativa. Sus unidades de procesamiento gráfico, conocidas como GPU, son utilizadas para entrenar y operar modelos de IA, lo que ha llevado a empresas tecnológicas y proveedores de centros de datos a aumentar sus compras de este tipo de hardware.

La fortuna de Jensen Huang se ha visto impulsada por el crecimiento de Nvidia. REUTERS/Manami Yamada

Nvidia prevé un fuerte crecimiento para 2028

Durante la presentación de resultados, la directora financiera de Nvidia, Colette Kress, afirmó que la compañía espera que sus ingresos aumenten un 70% durante el año fiscal 2028, que abarcará desde febrero de 2027 hasta enero de 2028.

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Jensen Huang fue incluso más allá al señalar que la demanda de los productos de Nvidia sería “mucho mayor que el 70%”, aunque reconoció que la capacidad de producción enfrenta limitaciones de suministro.

La previsión resulta relevante porque, según explicó Huang, Nvidia no acostumbraba a realizar proyecciones con tanta anticipación. Sin embargo, la empresa considera que ahora cuenta con una mayor visibilidad sobre la demanda futura de sus productos.

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El entusiasmo también se trasladó a Wall Street. Varias firmas de inversión elevaron sus precios objetivo para las acciones de Nvidia después de conocer los resultados. Raymond James aumentó su previsión desde 352 hasta 515 dólares, mientras que Bernstein la elevó de 315 a 400 dólares y JPMorgan de 280 a 320 dólares.

Nvidia proyecta que seguirá creciendo hasta el 2028. REUTERS/Manami Yamada/Foto de archivo

Nvidia añade 450.000 millones de dólares a su valor de mercado

La reacción positiva de los inversores provocó además un fuerte aumento en la capitalización bursátil de Nvidia. La empresa sumó alrededor de 450.000 millones de dólares a su valoración en medio de la subida de sus acciones, pasando de aproximadamente 5,07 billones a 5,52 billones de dólares.

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Con esa valoración, Nvidia se mantiene como la empresa más valiosa del mundo. La compañía se ubica por delante de Apple, valorada en alrededor de 4,59 billones de dólares, y de Alphabet, la empresa matriz de Google, con aproximadamente 4,13 billones.

Apple había logrado superar brevemente a Nvidia en el primer puesto el mes anterior, pero el reciente aumento de las acciones del fabricante de chips volvió a ampliar la diferencia entre ambas compañías.

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Nvidia se mantiene como la empresa más valiosa del mundo. EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO

La posible compra de Hugging Face

El buen momento financiero de Nvidia coincide con informaciones sobre una posible adquisición que podría ampliar su presencia dentro del ecosistema de la inteligencia artificial.

Según The Information, que citó fuentes anónimas, Nvidia habría acordado comprar Hugging Face por unos 12.900 millones de dólares. La plataforma es conocida por alojar y facilitar el acceso a modelos de inteligencia artificial de código abierto.

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De concretarse la operación, la valoración representaría un fuerte incremento respecto de los 4.500 millones de dólares que Hugging Face alcanzó en una ronda de financiación de agosto de 2023, en la que Nvidia invirtió 235 millones de dólares.

La compra permitiría a Nvidia reforzar su presencia más allá del mercado de chips y avanzar en áreas relacionadas con el software y el desarrollo de modelos de inteligencia artificial. Por ahora, sin embargo, la operación no ha sido confirmada oficialmente.

El repunte de Nvidia y el ascenso de Jensen Huang reflejan, en cualquier caso, la magnitud que ha alcanzado la carrera por la inteligencia artificial. La demanda de chips continúa impulsando el crecimiento de la compañía y ha convertido a su CEO en una de las personas más ricas e influyentes de la industria tecnológica.