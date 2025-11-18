Cloudflare encuentra el origen de la falla global que afecta a X, ChatGPT y otros servicios

Cloudflare identifica la causa del fallo global que afectó a X, ChatGPT y League of Legends el 18 de noviembre. (Foto AP/Eric Risberg, Archivo)

Después de que millones de usuarios tuvieran problemas para acceder a X, ChatGPT, League of Legends y otros servicios, Cloudflare confirmó que ya encontró el motivo del fallo en su plataforma y que está trabajando el resolverlo.

Durante este martes 18 de noviembre, usuarios de todo el mundo empezaron a reportar la situación, principalmente por lo que estaba sucediendo en X, al no poder publicar o ver contenidos. Lo que desató reportes en otras páginas y plataformas, hasta que Cloudflare informó “problemas de disponibilidad del portal de soporte”, pero actualmente ya “el problema ha sido identificado y se está implementando una solución”.

Cómo ha sido la cronología de la falla de Cloudflare

A partir de las 11.20 UTC, comenzaron a registrarse problemas masivos de acceso a redes sociales, aplicaciones y páginas web en distintas partes del mundo.

La situación escaló en minutos a otros servicios globales, como ChatGPT, Canva, League of Legends, Perplexity, Spotify y hasta plataformas diseñadas para informar sobre interrupciones, como DownDetector y Down for Everyone or Just Me, que quedaron también inhabilitadas.

Un ingeniero supervisa el funcionamiento de Tareas de mantenimiento en datacenters de Tahití, Los Ángeles, Atlanta y Santiago de Chile coincidieron con la falla de Cloudflare. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso los propios sistemas internos y dashboard de Cloudflare manifestaron errores, lo que demostró la transversalidad del problema provocado por la incidencia en la infraestructura. “Cloudflare ha confirmado que es consciente, y que estaba investigando, un problema que afecta a ‘varios consumidores’ y que puede afectar al funcionamiento normal de varias páginas web y aplicaciones”, comunicó la compañía.

Las primeras declaraciones surgieron cuando la empresa advirtió un pico de tráfico inusual hacia uno de sus servicios centrales. Esta sobrecarga generó errores en el flujo de datos de su red mundial, traducidos en fallos de acceso para múltiples páginas y plataformas digitales.

Según la página de soporte de la compañía, se dio “un pico de tráfico inusual hacia uno de los servicios de Cloudflare desde las 11:20 UTC. Eso provocó que parte del tráfico que pasa por la red de Cloudflare experimentara errores. Si bien la mayoría del tráfico para la mayoría de los servicios continuó fluyendo con normalidad, se detectaron errores elevados en varios servicios simultáneamente”.

El equipo técnico indicó no disponer inicialmente de la causa exacta de la anomalía, lo que llevó a un despliegue total de recursos humanos y tecnológicos para restaurar la conectividad. El objetivo prioritario consistía en garantizar que todo el tráfico fluyera sin fallas antes de dedicar esfuerzos a analizar en profundidad el origen del pico inusual.

Cloudflare implementa soluciones tras detectar errores elevados en varios servicios y aplicaciones a nivel mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cloudflare ya conoce cuál es el error

En paralelo al incidente, Cloudflare tenía programadas varias tareas de mantenimiento en datacenters distribuidos mundialmente: Tahití, Los Ángeles, Atlanta y Santiago de Chile. Aunque la empresa no confirmó que dichas actividades tuvieran relación directa con el fallo, las primeras hipótesis apuntaron a que era una posible causa.

Durante los intentos de remediación, Cloudflare deshabilitó servicios críticos temporales como WARP, su sistema de encriptación de tráfico en Londres, con el fin de aislar y resolver la interrupción de manera más rápida.

A medida que avanzaron las labores técnicas, Cloudflare fue actualizando su estado: “Hemos implementado cambios que han permitido a Cloudflare Access y WARP recuperarse. Los niveles de error para usuarios de Access y WARP han retornado a niveles previos al incidente. Hemos reactivado el acceso WARP en Londres”, detalló la compañía en su panel de estado.

Pese a la recuperación paulatina, advirtieron que aún podría observarse un mayor índice de errores mientras persistían los esfuerzos definitivos de reparación.

Cloudflare advierte a clientes empresariales sobre posibles accesos restringidos durante la reubicación de tráfico en zonas afectadas.(REUTERS/Yves Herman)

Por otro lado, ciertas áreas experimentaron una reubicación forzada de tráfico a otros puntos de la red, especialmente en zonas bajo tareas de mantenimiento programadas. El soporte técnico de Cloudflare recomendó a los clientes empresariales prever la posibilidad de que las interfaces de red se volvieran temporalmente inaccesibles, con el objetivo de mitigar el impacto de futuras incidencias.

Una vez estabilizado el servicio para los principales clientes, Cloudflare comunicó que logró identificar el motivo básico detrás del fallo y comenzó la implementación de soluciones definitivas. Si bien el informe final sobre la causa aún no se encuentra disponible para el público, la empresa confirmó la correlación entre el pico de tráfico anómalo y los errores masivos.

De acuerdo con la actualización difundida a las 13:35 UTC, la empresa continua “trabajando en restaurar el servicio para clientes de aplicaciones”, por lo que todavía algunos servicios siguen presentando fallos y solo queda esperar que la compañía confirme la restauración total de su plataforma.