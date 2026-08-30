La carpeta de Windows que jamás debes borrar porque acabaría con la seguridad de tu PC

La carpeta inetpub aparece en Windows tras ciertas actualizaciones automáticas del sistema. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Entre las numerosas carpetas que Windows crea de forma automática, existe una cuya eliminación puede generar dudas y preocupación: inetpub.

Muchos usuarios encontraron este directorio tras una actualización y, ante la falta de información visible, surgieron preguntas sobre su función y la conveniencia de eliminarlo, ya que podría verse afectada la seguridad del computador.

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Qué es la carpeta inetpub y su relación con la seguridad

La carpeta inetpub está históricamente asociada a Internet Information Services (IIS), una plataforma de servidor web desarrollada por Microsoft que permite alojar páginas, aplicaciones y servicios internos en equipos con Windows. Tradicionalmente, IIS utiliza inetpub para almacenar el contenido de los sitios web y los registros asociados al servidor.

Lo relevante en la situación actual es que muchos usuarios han encontrado la carpeta inetpub incluso si nunca activaron ni instalaron IIS en sus equipos. Esto se debe a que, a partir de ciertas actualizaciones, Windows crea inetpub automáticamente como una medida preventiva y de protección, independientemente de si el servidor web está instalado o no.

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Windows crea la carpeta inetpub aunque el usuario no haya activado ni instalado IIS en su equipo. (MICROSOFT.)

Su creación, además, se realiza bajo la cuenta SYSTEM, un proceso de permisos elevados que garantiza que solo el sistema pueda modificarla.

Aunque inetpub suele estar vacía en estos casos, su existencia responde a necesidades técnicas del propio sistema para gestionar potenciales futuras configuraciones, garantizar compatibilidad y mantener mecanismos internos de seguridad.

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Por qué no se debe borrar inetpub

El principal motivo por el cual no se recomienda eliminar la carpeta inetpub es que forma parte de los mecanismos internos de protección y organización de Windows. Aunque no ocupe espacio significativo y parezca inofensiva, su supresión puede dificultar la restauración o configuración de servicios relacionados con IIS o afectar procesos internos de seguridad.

En términos prácticos, inetpub no representa un riesgo para el sistema ni consume recursos de manera significativa. Su presencia no afecta el rendimiento ni la estabilidad de Windows. Eliminarla manualmente no suele causar daños inmediatos, pero puede complicar la gestión de componentes internos o de futuras actualizaciones que dependan de su existencia.

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Microsoft mantiene inetpub en Windows por compatibilidad, seguridad interna y futuras configuraciones de IIS. (MICROSOFT)

Existen casos documentados en los que usuarios borraron inetpub pensando que era solo un archivo temporal o inútil. Si bien esto no suele provocar fallos visibles, si alguna función del sistema intenta acceder a esa carpeta y no la encuentra, pueden surgir errores o dificultades al activar servicios como IIS en el futuro.

Qué hacer si ya se borró inetpub por error

En caso de haber eliminado inetpub, el sistema generalmente sigue funcionando con normalidad. Sin embargo, la recomendación es restaurar la carpeta utilizando las herramientas propias de Windows. Para ello, se debe acceder al Panel de control, seleccionar “Programas y características” y, dentro de “Activar o desactivar las características de Windows”, comprobar la configuración de Internet Information Services.

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Restaurar la carpeta desde aquí permite que Windows vuelva a generar los directorios necesarios y restablezca cualquier componente vinculado con la gestión de servicios web o de seguridad interna.

El riesgo de borrar archivos desconocidos en Windows

La carpeta inetpub ilustra un problema frecuente: la tendencia a eliminar todo aquello que resulta desconocido en el disco C: con el objetivo de liberar espacio. Windows organiza muchos de sus archivos y carpetas para cumplir funciones internas, no siempre visibles o comprensibles para el usuario común.

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Si el usuario borró inetpub por error, Windows permite restaurarla desde las características de Internet Information Services en el Panel de control. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema operativo mantiene directorios que pueden parecer prescindibles porque no se utilizan de forma directa, pero que resultan necesarios para procesos de seguridad, recuperación o compatibilidad futura.

La decisión de Microsoft de incluir inetpub como elemento permanente en las actualizaciones recientes responde a ese criterio: anticipar posibles necesidades y garantizar que el sistema esté preparado para diversas configuraciones sin intervención adicional.

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Antes de borrar cualquier archivo o carpeta que no se reconozca en el disco principal, es recomendable buscar información precisa sobre su función.