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Mirtha Legrand recordó a Rubén Rada y reveló la canción que él compuso para ella: “Me siento orgullosa”

La conductora compartió el recuerdo del tema que el artista uruguayo le dedicó y contó su reacción cuándo se enteró del fallecimiento

Mirtha Legrand despidió a Rubén Rada en La Noche de Mirtha y recordó la canción que el músico uruguayo compuso para ella (Video: La Noche de Mirtha Legrand, Eltrece)
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Mirtha Legrand no quiso cerrar su programa sin dedicarle un momento a Rubén Rada. En la última edición de La Noche de Mirtha (El Trece), la conductora despidió al músico uruguayo con emoción y reveló que él le había compuesto una canción especialmente para ella, un gesto que guardó como uno de sus recuerdos más queridos. “Me siento orgullosa de que me haya hecho una canción tan linda”, dijo La Chiqui, visiblemente conmovida.

“No quiero que termine este programa sin recordar al Negro Rada”, expresó antes de describir al artista con afecto: “Talentosísimo”. “Amigazo”, añadió Alejandro Lerner, mientras que Marilú Marini completó: “Adorable persona. Lo tuvimos, con Daniel (Tinayre), en la tribu de Hair. La producción del ciclo acompañó el homenaje con un fragmento de aquella composición que Rada había creado para el programa radial que la conductora conducía en Radio La Red hace más de dos décadas. La letra decía: “Mirtha Legrand se vino pa’ la radio, Mirtha Legrand te quiere acompañar. Y te hablará como ella solo sabe junto a La Red diciendo su verdad. Señora Mirtha Legrand, gloriosa Chiqui Legrand...”.

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La producción de La Noche de Mirtha emitió un fragmento de la canción que Rubén Rada creó para el programa radial de Mirtha Legrand en Radio La Red
La producción de La Noche de Mirtha emitió un fragmento de la canción que Rubén Rada creó para el programa radial de Mirtha Legrand en Radio La Red

La conductora también contó que la noticia de la muerte del músico la encontró en un lugar cargado de simbolismo. Estaba en la Embajada de Uruguay para el aniversario del país, invitada por el embajador, cuando se enteró del fallecimiento. Desde allí pudo ver de cerca la conmoción que la partida de Rada generó entre quienes lo conocían y lo admiraban. “Todo el mundo sentía muchísimo la muerte”, dijo. “Salió toda la gente a la calle a despedirlo en Montevideo. Fue muy impresionante”, aseguró Pampito.

Rada murió el miércoles 26 de agosto a los 83 años, tras un mes de lucha contra una neumonía y sus complicaciones. Su familia lo comunicó con una carta que circuló ese mismo día: “Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy, miércoles 26 de agosto, a las 15.30, se fue, y ahora descansa en paz, nuestro querido esposo, padre y abuelo.” En el mismo texto agradecieron el apoyo recibido y reconocieron el trabajo del equipo médico: “Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más”, cerraron.

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Rubén Rada murió el 26 de agosto a los 83 años tras un mes de lucha contra una neumonía, según informó su familia
Rubén Rada murió el 26 de agosto a los 83 años tras un mes de lucha contra una neumonía, según informó su familia

La trayectoria de Rada abarcó más de seis décadas y lo convirtió en una de las figuras más reconocibles de la música del Río de la Plata. Nacido el 16 de julio de 1943, cantante, percusionista, compositor, actor y conductor, construyó su carrera desde las comparsas de Montevideo hasta los escenarios de América Latina. Integró desde niño la comparsa Morenada y pasó por una murga y por la orquesta Cubanacán de Pedro Ferreira antes de encontrar su lugar en grupos que marcarían la historia de la música uruguaya.

Su paso por El Kinto lo consolidó como uno de los pioneros del candombe beat, una fusión que incorporó instrumentos eléctricos, tumbadoras y canciones en español en una escena que hasta entonces seguía otras referencias. Luego llegó Totem, una de las bandas más influyentes del rock uruguayo, con la que grabó entre 1970 y 1973 y firmó composiciones como “Dedos”, “Biafra”, “Heloísa” y “Negro”. También formó parte de Opa, junto a Hugo Fattoruso, Osvaldo Fattoruso y Ringo Thielmann, de donde surgió el álbum Magic Time, grabado en Estados Unidos, con “Montevideo” como una de sus canciones más asociadas a su repertorio.

Rubén Rada ganó popularidad en Argentina con su carrera solista y amplió su alcance con discos y canciones como Cha-cha, muchacha y Muriendo de plena
Rubén Rada ganó popularidad en Argentina con su carrera solista y amplió su alcance con discos y canciones como Cha-cha, muchacha y Muriendo de plena

Su carrera solista tuvo varias etapas. Ganó popularidad en Argentina durante los años 80 con trabajos como La Banda, La Rada, En familia y La yapla mata, además de canciones que pasaron a integrar su repertorio habitual: “Rock de la calle”, “Blumana” y “Candombe para Gardel”. A comienzos de los 90 se instaló en México, y al regresar a Uruguay abrió un nuevo ciclo con discos de mayor circulación, entre ellos Quién va a cantar, que amplió su llegada masiva con temas como “Cha-cha, muchacha” y “Muriendo de plena”.

El reconocimiento institucional acompañó esa trayectoria. En 2011 recibió el Grammy a la Excelencia Musical y en 2014 el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay le otorgó la Medalla Delmira Agustini. En 2024, la Junta Departamental de Montevideo lo homenajeó con una baldosa en el Espacio de los Soles, en la peatonal Sarandí.

Hasta el final, Rada mantuvo una agenda de trabajo intensa. En 2025 editó Gamurgatrónica, un proyecto que fusionó candombe y murga con música electrónica. El mismo día de su cumpleaños número 83 estrenó ¿Quién va a cantar?, un ciclo audiovisual de encuentros musicales cuyo primer episodio lo reunió con La Vela Puerca. Tenía proyectos pendientes: un disco junto a Los Auténticos Decadentes, conciertos anunciados con el brasileño Chico César y, para octubre, una presentación con Totem, su banda de los 70.

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