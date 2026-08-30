Costa Rica

Aumento repentino de río en Costa Rica arrastra a dos excursionistas y deja a 38 personas atrapadas

El hecho ocurrió al mediodía del domingo 30 de agosto, cuando un grupo de 40 senderistas intentaba atravesar un cauce y el aumento repentino del caudal los dividió, según reportes de la Cruz Roja Costarricense

Las lluvias provocaron una crecida súbita en Barú (Foto de archivo para referencia, cortesía CRC)
Las lluvias provocaron una crecida súbita en Barú (Foto de archivo para referencia, cortesía CRC)
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Una cabeza de agua arrastró a dos personas cuando un grupo de 40 excursionistas cruzaba un río este domingo 30 de agosto al mediodía en Barú, en Pérez Zeledón. Otras 38 personas seguían sin poder ser rescatadas, según informó la Cruz Roja Costarricense en reportes publicados por medios de comunicación locales.

La institución indicó que el grupo quedó dividido y que varias personas permanecían al otro lado del río, sin posibilidad de salir por las condiciones del sitio.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense (CRC), el incidente ocurrió cuando las lluvias provocaron el aumento repentino del caudal. “El grupo se encontraba cruzando un río cuando, debido a las lluvias, se presentó una cabeza de agua que arrastró a dos personas, entre ellas el guía de la excursión”, detallaron las autoridades, de quienes se espera un próximo reporte sobre más información de las víctimas.

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El operativo de rescate

Para atender la emergencia, la Cruz Roja movilizó dos unidades de soporte básico y una Unidad de Primera Intervención con personal especializado de la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano y de la Unidad de Búsqueda y Rescate Acuático.

Cabeza de agua en Costa Rica deja dos desaparecidos y a 38 excursionistas aislados (Foto de archivo, cortesía CRC)
Cabeza de agua en Costa Rica deja dos desaparecidos y a 38 excursionistas aislados (Foto de archivo, cortesía CRC)

El Observador informó que siete personas han fallecido por el temporal de más de 15 días en Costa Rica.

Tormenta tropical #38

Vale mencionar que durante este fin de semana, el Ministerio de Medio Ambiente y Energía de Costa Rica informó que se mantendrían vientos alisios de moderados a acelerados, acompañados de un alto contenido de humedad en la región. Las autoridades comunicaron que le sábado se registraría el desplazamiento de la onda tropical número treinta y ocho, un sistema que favorecería el reforzamiento de la zona de convergencia intertropical y la persistencia de precipitaciones en diversos puntos del territorio nacional.

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Según los reportes oficiales, en las regiones del Caribe y la zona norte se estimaba un cielo entre parcial y mayormente nublado durante toda la jornada, con la probabilidad de lluvias concentradas especialmente en las primeras horas del día. Asimismo, los pronósticos indicaban que parte de esa nubosidad ingresaría hacia sectores aledaños, tales como las montañas del Pacífico Norte, el norte de Guanacaste —específicamente el cantón de La Cruz—, así como los puntos montañosos del norte y los sectores del este del Valle Central.

Para la tarde, las previsiones apuntaban a un incremento significativo de la nubosidad en varios sectores del Pacífico, con mayor incidencia en el Pacífico Central y Sur, sin descartar los alrededores de la península de Nicoya. De acuerdo con el reporte, estas condiciones darían paso a aguaceros aislados y a una alta probabilidad de tormenta eléctrica, cuyo riesgo mayor se centraba en el Pacífico Sur. Las autoridades concluyeron que las lluvias continuarían en las zonas costeras del Pacífico durante las primeras horas de la noche, momento en el cual tampoco se descartaba un nuevo repunte de las precipitaciones sobre el Caribe y la zona norte.

El cruce de un río en Barú terminó en una emergencia (Foto de archivo para referencia, cortesía CRC)
El cruce de un río en Barú terminó en una emergencia (Foto de archivo para referencia, cortesía CRC)

“Este domingo, ante la inestabilidad dejada por salida de la onda tropical #38 de nuestro país y los alisios moderados, persiste la inestabilidad. Los vientos alisios están atrayendo humedad al Caribe y Zona Norte, favoreciendo la ocurrencia de lluvias y aguaceros; además, posibles lloviznas/lluvias en el este del Valle Central. Durante el periodo vespertino, el Pacífico Central y Sur tendrán aguaceros fuertes con tormenta, los cuales se extienden a las primeras horas de la noche”, detalló el reporte oficial.

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