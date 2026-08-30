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El gigante de Europa que busca a Nicolás Tagliafico en el cierre del libro de pases

El lateral de la selección argentina tiene serias chances de cambiar de club en las próximas horas

Nicolás Tagliafico, en el duelo entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 (REUTERS/Paul Childs)
Nicolás Tagliafico, en el duelo entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 (REUTERS/Paul Childs)
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La Juventus tiene sus ojos puestos en Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo argentino, que hoy pertenece al Olympique de Lyon, aparece en la agenda del club turinés como la respuesta a un escenario que toma cada vez más forma: la salida de Juan Cabal cedido al Atalanta. Así lo informó este domingo el periodista especializado en mercado de pases Nicolò Schira, quien reveló que las negociaciones entre la Vecchia Signora y el club bergamasco ya están en curso.

El punto de partida es la situación del defensor colombiano. Schira precisó que Cabal le dio su visto bueno a la posibilidad de unirse al Atalanta con un contrato hasta 2031, y que ambos clubes están ahora en conversaciones para definir el precio y la modalidad del traspaso. Si esa operación se concreta antes del cierre del mercado, la Juventus necesitará cubrir el lateral izquierdo con urgencia. Ahí entra Tagliafico.

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El perfil del argentino ya fue presentado formalmente a los dirigentes bianconeros, quienes respondieron con señales positivas. La ecuación que seduce a la Juventus es clara: un jugador con experiencia probada en la élite europea, a bajo costo de mercado y con contrato hasta junio de 2027, lo que significa que Lyon podría desprenderse de él sin exigir una cifra elevada. Por el momento, no existe una oferta formal sobre la mesa, sino un primer acercamiento para evaluar las condiciones de una eventual transferencia.

Tagliafico, nacido el 31 de agosto de 1992 en Rafael Calzada, provincia de Buenos Aires, llegó al fútbol europeo de la mano del Ajax, donde se consolidó como uno de los laterales izquierdos más confiables del continente entre 2018 y 2022. Luego migró al Lyon, y desde entonces sostiene un rendimiento parejo en la Ligue 1. Con la selección argentina, fue parte del plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022. Su palmarés y su continuidad a los 33 años -cumple 34 este lunes- lo ubican en una categoría de jugador que no abunda.

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El Lyon quedó eliminado en los playoffs de la Champions League tras caer ante el Fenerbahçe, lo que privó al club de los ingresos que genera esa competición y abre una ventana para negociar salidas. En ese contexto, la posibilidad de que Tagliafico salga antes de que venza su vínculo no parece descabellada, aunque su peso dentro del vestuario convierte cualquier operación en una negociación que el elenco francés no querrá resolver en pocas horas.

La Juventus, por su parte, atraviesa un final de mercado de alta intensidad. Además de la eventual incorporación del argentino, el club evalúa la cesión de Edon Zhegrova, para quien el Al-Ittihad saudí presentó una propuesta de contrato hasta 2029. En el mediocampo, las conversaciones por Pape Matar Sarr avanzan hacia un préstamo con opción de compra desde el Tottenham Hotspur. Son movimientos que confirman que en Turín el mercado no cierra hasta que cierra.

En el plantel actual de la Juventus ya hay un representante argentino: Nicolás González, quien regresó de préstamo del Atlético de Madrid y marcó en el triunfo por 2-0 sobre el Parma este fin de semana. Si el pase de Tagliafico finalmente se concreta, los argentinos en el equipo pasarían a ser dos, aunque la condición que lo haría posible —la partida de Cabal— todavía no está confirmada.

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