La lupa sobre el primer gol de Thiago Almada en River Plate: por qué fue correcta la repetición del penal

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Le costó, pero Thiago Almada logró gritar su primer gol con la camiseta de River Plate. El mediocampista ofensivo, de 25 años, firmó el 2-0 del Millonario ante Banfield mediante un tiro penal, luego de repetir la ejecución, dado que el primer intento había sido atajado por el arquero Diego Rodríguez.

El volante, por el que el club pagó 23 millones de dólares, inició en una posición más centralizada, por detrás de los delanteros Ángel Correa y Sebastián Driussi. Más cómodo, manejó los hilos de su equipo y tuvo varias chances. Por ejemplo, un tiro libre que le hizo viento a un palo. O un disparo que el Ruso Rodríguez sacó junto a su palo derecho.

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Tras el 1-0 de Driussi, al propio Almada le cometió un penal Tomás Adoryan, y fue bien sancionado por Leandro Rey Hilfer. El primer intento del ex Vélez fue a la izquierda del arquero, quien adivinó el lance y lo tapó en gran forma. Sin embargo, el juez se señaló el intercomunicador, porque el VAR estaba revisando la secuencia. Rodríguez tenía un pie en la línea cuando voló, por lo que su movimiento estuvo habilitado. No obstante, las cámaras notaron algo más.

La repetición del tiro penal fue correctamente ordenada. La Regla 14 establece que, si un jugador invade el área antes de que el balón esté en juego y posteriormente interviene de manera directa, la infracción debe ser sancionada.

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En esta acción, el futbolista que ingresó anticipadamente fue precisamente quien terminó despejando el balón. Su invasión, por lo tanto, tuvo una incidencia concreta en el desarrollo de la jugada y obligaba a repetir la ejecución.

El VAR actuó acertadamente al verificar el momento del golpe y la posterior intervención del infractor, y luego notificó al árbitro. Se trata de una decisión factual y objetiva: no depende de una apreciación subjetiva ni requiere una revisión en campo. Comprobada la invasión y su impacto inmediato, correspondía ordenar directamente la repetición del tiro penal.

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El futbolista Thiago Almada festeja el segundo gol de River Plate durante el partido ante Banfield (Crédito: River Plate)

Almada fue por su revancha. Esta vez, buscó el palo derecho del arco de Banfield con un tiro seco. El ex guardameta de Independiente y Argentina volvió a advertir su intención, pero no pudo contener el disparo.

Futbolista de la selección argentina, campeón del mundo en Qatar 2022 y parte del plantel en el subcampeonato en Estados Unidos, México y Canadá 2026, Almada dejó el Atlético de Madrid en busca de la continuidad que no tuvo bajo la tutela de Diego Simeone. Casi no tuvo adaptación al mundo River, tras un par de prácticas, saltó al campo.

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Más allá de algunos destellos, no había podido exhibir su mejor versión. Y participó de la caída por penales ante Independiente Santa Fe que decretó la eliminación de la Copa Sudamericana en octavos de final, golpe que derivó en la salida de Eduardo Coudet como entrenador.

Pues bien, con el cambio de timón y Leonardo Ponzio en el banco, el Guayo gritó en su quinto encuentro oficial en River Plate. Y en Núñez se ilusionan con que sea el primero de muchos más.

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