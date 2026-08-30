Economía

Cómo la primera empresa que privatizó Milei negoció con Delcy Rodríguez un acuerdo que permitirá recuperar las centrales hidroeléctricas en Venezuela

Avalada por la administración Trump, los representantes de IMPSA cerraron en Caracas un contrato inédito para una empresa argentina, que años atrás estaba colapsada

Dos hombres con traje se dan la mano frente a Delcy Rodríguez, quien permanece sentada entre banderas de Venezuela en una sala de reuniones
Delcy Rodríguez encabeza la firma de un adéndum contractual entre Corpoelec e IMPSA para el Sistema Eléctrico Nacional en el Palacio de Miraflores.
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(Desde Washington, Estados Unidos) Impsa fue la primera empresa que privatizó Javier Milei y la primera compañía que cerró un acuerdo comercial con Delcy Rodríguez, que se hizo cargo de la transición política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por orden de Donald Trump.

Impsa está liderada por Jorge Salcedo y Juan Manuel Domínguez, que supieron articular un vínculo fluido con el gobierno argentino y una relación de confianza con la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos.

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La empresa que privatizó Milei se encontraba en ruinas y Venezuela estaba designada por la OFAC, un organismo del Departamento del Tesoro que aplica sanciones contra países que ponen en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos.

Impsa tenía un contrato con el régimen venezolano por dos centrales hidroeléctricas -Tocoma y Macagua-, y la OFAC había prohibido que empresas con capitales americanos operaran bajo las decisiones políticas de Nicolás Maduro.

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En abril de 2025, Salcedo y Domínguez presentaron un recurso ante la OFAC para anular las sanciones en contra de Impsa. Y seis meses más tarde, los dos viajaron a Washington para tratar de encontrar una salida al laberinto.

“Maduro tiene mucho que pensar”, fue la respuesta en clave que recibieron Salcedo y Domínguez en el Departamento de Estado.

Para esa fecha, Donald Trump ya había ordenado un despliegue militar inédito frente a las costas de Venezuela. El presidente republicano le cerraba su cerco al dictador y aguardaba paciente para ejecutar su agenda geopolítica en América Latina.

El 3 de enero de 2026, Trump cumplió su amenaza: capturó a Maduro y lo puso a disposición de los tribunales federal de New York.

El entonces líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, fue detenido por la administración Trump en una redada llevada a cabo por el ejército estadounidense
Nicolás Maduro detenido por el FBI, en New York (Estados Unidos)

La captura de Maduro aceleró los tiempos.

Salcedo y Domínguez pidieron un pronto despacho a la OFAC, que actuó en consecuencia. La Casa Blanca apoyaba a Delcy Rodriguez, que se olvidó de Maduro y se plegó a las decisiones políticas que ordenaba Trump desde el Salón Oval.

En marzo de 2026, durante un viaje relámpago a Caracas, Salcedo y Domínguez fueron recibidos por Rodríguez en su despacho de La Estancia. El clima era distendido y no había un solo retrato de Maduro.

Fue una reunión de negocios: las autoridades de Impsa explicaron a la sucesora de Maduro que la mejor opción era que su compañía se hiciera cargo de las centrales de Tocoma y Macagua “sin intermediarios”.

Delcy Rodríguez aceptó. Tiene línea directa con la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la Secretaría del Tesoro, y sabía con quienes estaban negociando.

Impsa - Venezuela
Jorge Salcedo y Juan Manuel Domínguez durante un evento académico en Panamá

Venezuela aprobó una adenda al contrato formal de 2014 -por eso no era necesaria una nueva licitación-, y la sucesora de Maduro ordenó que todo fluyera para que Impsa pudiera cumplir con sus obligaciones contractuales.

Esas obligaciones implican, en una primera fase, poner en servicio un total de 672 MW entre Tocoma y Macagua, con los primeros 160 MW en línea dentro de los próximos 90 días hasta alcanzar 2.640 MW en servicio entre las dos Centrales hidroeléctricas.

Impsa avanza en su hoja de ruta y hay satisfacción en Caracas y Washington. Delcy Rodríguez recibió dos veces más a Salcedo y Domínguez, y como ya hay confianza, los encuentros fueron en el Palacio de Miraflores.

Impsa - Venezuela
El directorio de Impsa tras su reunión con Jarrod Agen, director de NEDC, en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos

Hace unos días, Jarrod Agen - asesor de Trump- recibió al directorio de Impsa en su despacho de la National Energy Dominance Council (NEDC), que está a pocos metros del Salón Oval.

Durante el cónclave, Salcedo y Domínguez aseguraron a Agen que Impsa “estaba cumpliendo sus obligaciones en Venezuela”.

Agen se comprometió a transmitir el mensaje al presidente de Estados Unidos. Trump sostiene a Delcy Rodríguez, y necesita que todos los días haya luz Venezuela.

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